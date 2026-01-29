專訪》如何吸引年輕人回鄉？張嘉郡曝方法：絕對耳目一新

雲林縣長期面臨嚴重的人口結構問題，因產業結構較為單一，導致年輕人為尋求更多元的工作機會而選擇離鄉打拚。表態參選雲林縣長的立委張嘉郡近日接受中時新聞網「政經向前衝」節目專訪時表示，「9+1產業園區」絕對會讓大家耳目一新，推廣雙語教育也是吸引青年回流非常好的政策。

張嘉郡接受中時新聞網「政經向前衝」節目主持人戴志揚專訪，坦言雲林縣是超高齡社會，有將近21％民眾超過65歲，在醫療照護等方面更加重視；另外，針對「長青食堂」的推廣，張透露，張麗善接任雲林縣長時，每天中午僅3000位阿公阿嬤出來吃飯，如今一個中午會有1萬6500位，一起「呷飯配話」，不僅吃得營養、健康，心情也會好。

怎麼吸引年輕人返鄉？張嘉郡曝1方法

至於該如何吸引年輕人返鄉？張嘉郡表示，首先是要創造就業機會，因此推出「9+1產業園區」，能創造上萬個就業機會；張透露，張麗善曾說願意做種樹的人，因雲林過去沒有新的產業園區繼續開發，工作機會就沒增加，在張麗善的努力之下，目前已經有2000多億的投資進到雲林縣來，創造很多的就業機會，未來「9+1產業園區」，絕對會讓大家耳目一新。

除了「9+1產業園區」以外，張嘉郡也重視教育的軟硬體，包括推廣雙語教育，是吸引青年回流的一個非常好的政策；張表示，希望雲林會是大家考慮移居的地方，希望更多的年輕人願意為工作機會、為陪伴長者或者願意為孩子的教育環境，而到雲林縣來居住。

拚雲林縣長選舉 張嘉郡拋政見牛肉

隨著2026雲林縣長選舉腳步將近，張嘉郡也提出許多政策，首先她提到斗六的「膨鼠公園」，腹地非常廣，有滑冰區、散步區、遊樂區、玩沙區以及玩水區等，她的政見之一，就是要在「膨鼠公園」的綠地邊緣再蓋一個親子館；另外，張說從她擔任立委以來，就在爭取高科技產業回到雲林縣，由於目前有虎尾中科園區，希望爭取二期開發，因雲林有非常大的優勢，是從中科園區延伸過去，有1600公頃的單一地主的土地，這是雲林最大的利基點，呼籲高科技、半導體甚至AI等各產業投資者到雲林。

張嘉郡在訪談中表示，每天的努力鄉親看得到，她始終有使命必達的決心，且因其本身是摩羯座，非常喜歡計畫並朝著目標前進，一旦有目標就是一步步腳踏實地完成；張希望鄉親能給她一個機會，讓雲林縣更加大放光芒的機會。

張嘉郡舉例，有位在縣府上班的科長向她表示，要推動古坑產業加值園區，跟台糖溝通一年多都沒有下文，當時請託她開協調會，讓縣府跟台糖公司可有平台溝通，最終有效率地完成；張強調，這就是溝通、理性的力量，並強調她自信能讓雲林縣加倍加速前進，是因為理解運作的方式，理解行政官員的運作方式跟價值觀的同時，也理解鄉親的需求，並在轉換的過程中，找到最好的結果。

