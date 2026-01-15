專訪／姚淳耀與老婆「純心靈」曖昧一年 郭書瑤中箭反應曝

姚淳耀與郭書瑤一同接受專訪。（圖／彼此影業提供）





演員姚淳耀與郭書瑤在爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》首度合作，兩人日前接受《EBC東森娛樂》專訪，除了暢談拍戲點滴外，姚淳耀在現實中與老婆愛情長跑逾10年，不過在交往前，他也花了許多時間確認才展開行動。

姚淳耀和老婆愛情長跑逾10年。（圖／彼此影業提供）

姚淳耀在劇中飾演甜點店長「羅人傑」，以失戀為開端，與何百芮互相「麻煩來、麻煩去」逐漸產生情愫，而現實中姚淳耀透露自己其實有點矛盾，「我是一見鍾情派，但又要很多時間去確認。」

姚淳耀坦言，當初跟老婆認識時，花了一年的時間確認心意，「好像一直在確認是不是真的很喜歡這個女生，因為覺得要談感情是一件比較重要的事情。」甚至兩人有一段時間沒有聯繫，不管到哪裡都會想到對方，「真的很確認才開始交往」。

郭書瑤先前曾表示跟曖昧對象「該做的都做了」，最後卻慘遭斷崖式封鎖。而姚淳耀被問到與老婆交往前有沒有肢體接觸，他笑說「純心靈，什麼該做的都沒做」，讓郭書瑤大笑說，「剛剛有種被暗箭插了一下」。

郭書瑤遭曖昧對象斷崖式封鎖。（圖／彼此影業提供）

愛情長跑多年，姚淳耀跟老婆宛如現實中的羅人傑與何百芮，「我的太太很了解我，她也是很像何百芮，有時候是很有火氣的人，但就是來得快去得快。」至於吵架的時候，姚淳耀驚吐「以前還會嗆回去」，連一旁的郭書瑤也震驚問，「你會嗆回去？」

姚淳耀笑說，因為自己是天蠍座，所以過去在吵架的時候，都會講一些酸言酸語，「但這種對關係都沒有好處，有時候在氣頭上的時候，還是要注意一下。」他也大讚太太很直接且勇敢，「她都會直接講，反而我們男生有時候自尊心太高，會覺得妳在批評我，我不能接受。」兩人花了幾年才成功磨合，找到最舒服的相處方式。



