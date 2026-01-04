專訪／姚淳耀與老婆「認識一年才交往」天蠍男被馴化成功：她是最大關鍵

記者趙浩雲／專訪

演員姚淳耀首度與郭書瑤正式合作，演出以《何百芮的地獄毒白》第二季，兩人接受《三立新聞網》專訪，在劇中飾演因失戀而自暴自棄、意外成為人氣神秘網紅的甜點店長「羅人傑」，戲外他接受專訪暢談角色與愛情觀，直言自己與老婆認識一年才決定交往，感謝身為設計師的太太軟化了他天蠍座「機車又愛酸」的個性，也對比郭書瑤單身七年的狀態，分享截然不同的感情節奏。

姚淳耀坦言，自己在感情上屬於「一見鍾情但長期觀察」型，第一眼會有吸引力，但真正確認關係前，必須花很長時間確定彼此是否適合，「我跟我太太認識一年才在一起，過程中也不是一直聯絡，各忙各的，但我需要確認這個人能不能一起生活。」他笑說，婚後最大的改變是學習溝通，過去天蠍座個性講話很酸，吵架時容易傷人，「以前會嗆回去，現在知道那對關係沒有幫助，她會直接把我拉回來。」

談到《何百芮的地獄毒白》第二季，姚淳耀形容角色「羅人傑」與郭書瑤飾演的何百芮都是「天涯淪落人」，兩人都在失戀後重新整理人生，只是方式不同。他透露，人傑因為被甩而自暴自棄，甚至被朋友推去聯誼，與自己某些低潮狀態不謀而合，「人生就是麻煩來、麻煩去，感情反而越來越濃。」

姚淳耀感謝老婆改掉他講話愛酸的個性。（圖／彼此影業提供）

對於首次正式與郭書瑤對戲，姚淳耀直言非常佩服對方，「我常常分不清楚她是瑤瑤，還是百芮，角色的靈魂已經完全放在她身上。」他也提到，郭書瑤外表直率，內心卻相當溫暖，戲裡罵劈腿前男友、戲外卻是會為生活中每一個人準備好情緒的人，讓他相當敬佩。

姚淳耀則認為，女生在感情中其實都很勇敢，「我覺得瑤瑤是一個很好、也很值得被喜歡的人。」他也笑說，這次宣傳才第一次聽到「海王」這種說法，自己反而沒有把人想得那麼壞，「有時候只是沒那麼適合，不需要過度標籤。」談到劇組相處，姚淳耀自嘲是「康樂股長」，常送禮物給大家，也笑說郭書瑤會在劇組分送芭樂乾，氣氛十分融洽。對於未來，他直言仍想持續挑戰不同角色，「每一個角色都像是用生命在演。」

