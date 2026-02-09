專訪／婚禮慘變修羅場！余香凝夾離婚父母「站中間隔開」 心碎曝：全程零對話

余香凝自己的婚禮，也遇上了因害怕離婚爸媽出現不知道會不會氣氛尷尬，而能深深體會《雙囍》中劉冠廷飾演的高庭生心境。劉耀勻攝

電影《雙囍》中，劉冠廷飾演的「高庭生」為了搞定水火不容的離婚父母，被迫在同一天辦兩場婚宴。戲外飾演他老婆的香港女星余香凝，才是現實版的「高庭生」。在2020年步入婚姻的她，當時不僅要應對疫情下的種種限制，更得在婚禮上必須小心翼翼面對離婚爸媽的情緒，導致她根本沒體會到當新娘的幸福與快樂，反而是老公在婚禮上開心喝到爛醉！

婚禮上父母全程零交流

余香凝回憶當時籌辦婚禮的心情，充滿著「不必要的顧慮。」她坦言：「我邀請爸媽來我婚禮的時候，還是有點害怕，會怕他們不想來或者有什麼其他反應。」

即便當天雙親都現身了，但她還是會害怕氣氛冷淡，整天都在觀察兩人是否會打招呼，結果卻讓她心酸。「婚禮那天我爸跟我媽完全沒有互相打招呼，只有我爸有過去外婆那邊說聲『嗨』。我媽跟我爸的合照，是我站在中間，他們分別在兩邊，沒有站在一起。」

余香凝感嘆，連她的女兒跟兒子都知道外公、外婆不住在一起，每逢中秋節等重大節日，孩子就得被迫「分兩邊過節」，年紀小小就已經有了離婚的概念。

余香凝（左）與劉冠廷飾演港台聯姻，必須同心協力面對兩場婚禮考驗的夫妻。水花電影提供

靠戲中父愛彌補現實遺憾

也因為父母離婚，余香凝跟父親關係非常疏離，跟爸爸之間的談話通常不歡而散，因為爸爸不擅表達，她年紀輕，常常父女對話「一講話就是錯的、很難聽」，就算長大後試著溝通，還是覺得困難重重。

這次在《雙囍》中飾演她父親的田啟文，不管是台詞或舉動，都精準擊中她淚點，「田先生說的話，就是我想聽到我父親說的話，我知道父親是愛我的，但他不會表達，所以電影中的父女關係，就好像在彌補我現實中的遺憾。」

單親家庭的成長背景，並未讓余香凝對愛情卻步，反而讓她決定27歲就結婚、建立一個完整的家。不過因為疫情，沒辦法辦成余香凝最想要的海島婚禮，「但是我覺得我老公有盡興了，因為我沒有看到他這樣過，很感性地謝謝他很多年的兄弟，然後很感動在哭，我沒有看過他這一面。」

余香凝不因父母離婚對婚姻失去信心，反而在27歲時就結婚，並育有一女一子。劉耀勻攝

高EQ老公救贖火爆情緒

她笑稱老公是她的「穩定劑」，尤其她身為演員情緒起伏大，加上懷孕期間受荷爾蒙影響變得敏感暴躁，全靠老公的冷靜與耐心才能度過磨合期。她甜蜜分享：「我老公EQ很高，他是一個很冷靜的人。我的情緒比較大，碰到他很多脾氣想要發，但是發不起來。」

余香凝坦言，婚姻跟戀愛不同，以前談戀愛是「聊不來就走」，但步入婚姻後，她學會將老公視為家人，願意為了磨合去調整自己。電影中劉冠廷因為跟余香凝都喜歡吃墨魚麵而相戀，現實生活中，余香凝則笑稱酒是兩人的「溝通好物」，因為老公性格老實不愛主動講話，唯有靠酒才能讓他變得坦白、聊出心底話。

她透露每天等孩子睡著後，夫妻倆會小酌幾杯聊聊天，這份「一起面對未來」的安全感，才是婚姻中最珍貴的禮物。

余香凝感謝圈外人老公很支持她演戲的工作。翻攝IG＠jenniferyuuu



