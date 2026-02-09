專訪/孫可芳自認曾是戀愛腦 被老公劉冠廷浪漫宣言感動「堅持不曝光愛兒」

爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》開播後話題不斷，其中女星孫可芳在劇中飾演敢愛敢恨的肉食女「克拉拉」，和男星詹懷雲譜出一段姊弟戀，火花十足。兩人近期接受《中天新聞網》專訪，戲裡愛得張揚，戲外的孫可芳卻笑說自己戀愛經驗極少，大方分享自己的擇偶條件與育兒觀，還自爆喜歡的類型常被同事抨擊「很怪」！

孫可芳與詹懷雲在爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》譜出一段姊弟戀。（圖／記者 楊進明 攝）

回憶拍攝過程，孫可芳提到與詹懷雲有一場「睜一隻眼、閉一隻眼」的對戲，是角色第一次心動的瞬間。她坦言自己並不太相信一見鍾情，拍攝前也沒有過多想像，直到正式開拍才驚覺那一刻的氛圍格外浪漫又可愛，「當下真的有被電到的感覺。」

談到私下的擇偶條件，孫可芳笑說，自己常被同事吐槽「喜歡的菜很怪」，她進一步解釋，自己挑對象不是看重傳統意義上的帥氣外表，而是欣賞一個人身上散發出的才華氣質，「我有個同事說，『大家都喜歡說自己不喜歡帥哥，妳真的不喜歡帥哥耶！」無情吐槽笑翻全場。

她也大方回顧過往感情經歷，自嘲戀愛經驗雖然很少，但也曾有過「戀愛腦」時期，凡事以對方為優先，去哪裡都要回報、拍照報備，朋友還半開玩笑地說：「哎呀！老爺子又打來啦！」如今回頭看，她反而覺得那段經歷十分有趣，認為人生有這種經驗也不錯，總比從小就太理性好，「至少我有過這樣的經驗，如果從小就這麼理性，那簡直像沒談過戀愛。」

孫可芳自嘲戀愛經驗雖然很少，但也曾有過「戀愛腦」時期。（圖／記者 楊進明 攝）

孫可芳和老公劉冠廷在就讀臺藝大戲劇系時相識相戀，兩人愛情長跑15年，在2023年七夕宣布結婚，2024年3月生下兒子「小太陽」，婚後感情甜蜜穩定。孫可芳笑說，和老公感情維持秘訣是保持玩心，「我自己會希望兩個人在一起比較開心一點。」會適時開小玩笑調節生活，「因為當演員已經很辛苦，拍完戲回家會進入零社交狀態，所以休假就會一起去玩、去旅行」。

她坦言，成為父母後，兩人的相處時間明顯變少，生活多半圍繞著孩子打轉，變得相當忙碌，「以前可能會一起追劇或者一起去看個電影，現在比較難，會覺得一天的時間都不夠用。」不過好在，家人們偶爾會上來台北幫忙顧小孩，讓夫妻倆能有兩人時光去逛街透透氣。

孫可芳和老公劉冠廷愛情長跑 15 年，婚後育有一名寶貝兒子。（圖／翻攝IG babybean1102 ）

至於始終不公開孩子長相的堅持，她坦言，最主要的原因是希望孩子純粹長大，並透露老公劉冠廷曾說過一句很浪漫的話，「他希望自己小孩可以擁有跟別人分享他小時候照片的權利。」

孫可芳透露其實現在帶小孩出國反而比在台灣自在，「有時候在台灣因為帶著小孩，人家要拍照或什麼，因為不想要小孩曝光，我們都不想，所以會比較謹慎、緊張。」他們也為此推掉不少親子相關的工作，「是蠻心痛的，但就是希望他（兒子）可以很純粹、快樂的長大。」

