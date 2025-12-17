專訪／宋偉恩幼時戶外教學「連旋轉木馬都不坐」 現在坦然面對死亡：以前的我好像不見了
沉浸式推理實境節目《百分之一相對論》以其千萬級場景改造和劇本殺般的劇情設計，迅速成為話題焦點。節目不僅讓藝人探員化身「TDIP時空調查局」成員，破解時空謎題，更在真實情緒的碰撞中，揭露參與者的內心世界。導演郭方儒與探員宋偉恩近日接受專訪，郭導回顧三年跨度製作歷程，宋偉恩則坦露從膽小到勇敢的蛻變：「以前的我好像不見了。」
三年跨度、千萬投入：從試播到「更沉浸」的華麗升級
《百分之一相對論》從試播集到正式播出，橫跨三年光陰，這背後是製作團隊對「沉浸式體驗」的執著追求。郭方儒回憶，許效舜參與的試播集播出成績亮眼，但團隊不滿足於現成場景的改造。「我們希望做到比試播集更升級、更豪華一點，」郭導說，「試播集基本上就是去一些現成的場景去做改造，但後面我們開始改造村子，去嘉義大林鎮把整個街道都改造完，去北投中心新村的山洞、眷村，直接裡面整個翻修。」
這種規模，讓節目從室內密室逃脫，擴展到戶外大場景，NPC（非玩家角色）從試播的3位暴增到10幾位，劇情複雜度也水漲船高。郭導坦言，最困難的是多線並進：「劇情部分的要求很龐大，因為我不只是拍實境節目，我寫的腳本有戲劇的本，又要拍戲劇；有實境節目的本，雖然探員拿不到，但所有工作人員和NPC都要拿，知道探員幾點幾分會在哪裡。NPC每個人都有對白本，每個場次cue點是什麼。跟舞台劇一樣，你是光進來還是什麼，這也要寫。」
更麻煩的是，道具細節不能馬虎。「一本日記這麼厚，裡頭全部都要寫滿角色的東西，又不像戲劇一樣可以只帶這一頁，他們會翻的東西我們都得寫。」拍攝時，為求沉浸，探員不能看到攝影師，也不能跳接。「像嘉義那次，從他們下車的地方，一路到終點，整個路程全部燈籠掛起來、做門、設定NPC、臨演進去，就是要讓那個地方感覺像是慶典一樣。」
郭導感謝製作公司老闆，同時也是他的夫親：郭建宏的信任，以及合作電視台、串流平台的支持。「公司剛創立，我們先自己投入第一單元做出來，後來他們看到我們的努力，就一起上了這班列車。」這種「製作出來大家才懂」的概念，讓節目在疫情後的綜藝市場，成為台灣首部沉浸式推理實境秀。
起源於高中靈感：無意中發明「沉浸式」
節目靈感源自郭導高中時代。「那時候看的是密室逃脫的節目，只有密室，還沒有劇本殺。我看到韓國《大逃出》第一季，他們偏密室，但最讓我喜歡的是，好像感覺是節目嗎？但是又感覺很像他們在經歷一場故事。」郭導當時就想做類似節目，卻被成本嚇退，同學說：「唉，那個要很多錢。」宋偉恩虧導演說：「（結果你說）我有！」全場爆笑，導演則表示：「沒有，我沒有錢。」
後來，劇本殺和沉浸式體驗興起，郭導將密室「放出去」，變成以體驗為主的戶外推理。「我們無意中發明出了『沉浸式體驗』這件事。九份試播集那時候，『沉浸式』這個詞還沒有這麼常被使用，我們是用『全台第一個密室逃脫推理節目』，隔年之後開始『沉浸式』。所以我們真的是還不知道這個名詞，但真的就先做了。」
探員蛻變：潘君侖「文武雙全」，宋偉恩「穩定發揮」
三年跨度，也見證探員的成長。宋偉恩認為「絕對不會是我」進步最多，郭導認為「偉恩就是穩定發揮」，但最推潘君侖：「從一開始找他們，都是有各自定位，本來覺得他是偏體能的，但到後面文武雙全。他的解謎直覺很準，到後來很常就是『君侖解開了』這樣子，兩個單元蠻驚豔的。」宋偉恩附和：「君侖真的是個很善良的人，他很溫暖，在錄影過程中，直接被他暖到。他會照顧我們每一個人，像我跟黃偉晉、梁以辰比較膽小，他說：『你們先進去，你們先進去，我最後。』生命中，有一個這樣的朋友就OK了。」
宋偉恩的勇敢覺醒：從「浪費一整天」到「人終究要死嘛」
談到個人蛻變，宋偉恩成為焦點。記者問他膽子是否變大，他直言：「完全沒有，膽子沒有變大，但有更勇敢去嘗試很多事情。可能跟年紀有關，跟生命經歷有關，就覺得『人終究要死嘛』，那就勇敢一點啦。」他舉例，今年開始獨旅，以前絕對不會；還看朋友Sky Diving影片，竟生出「想去試試」的念頭。「當然沒有去！只是突然有這個念頭，我自己就嚇到。以前小學4年級去劍湖山戶外教學，整天什麼遊樂設施都沒玩，就浪費一整天。大家玩得很開心，我一個都沒有。」
全場驚呼，被問說：「連旋轉木馬都沒坐？」宋偉恩開玩笑說：「旋轉木馬⋯⋯這有點羞辱喔。」解著補充「旋轉木馬敢啦！但真的，連旋轉木馬都沒有坐！我只有從山上坐車車下去山下，然後回去時再從山下坐上去。」如今，他從去年開始玩盡各大遊樂園雲霄飛車。「我覺得以前的那個我好像不見了，像被附身還是什麼的，突然就覺得反正都會死，就去玩一玩吧。」
節目中，高空挑戰更考驗極限。在試播集中可以看到，疊箱子給宋偉恩讓他得以逃出房間，他仍舊超害怕；導演透露「之後有更大波的」。宋偉恩憶起該集錄影那天重感冒，錄兩天一夜住村裡，用意志力撐。「到最後已經沒有精神解題，狀態差時比較容易情緒化。我好像兇了套頭套的工作人員，實在很對不起。」那天大雨，頭套綁手被帶到戶外，他逗趣的說心裡都在罵三字經，想這「我這樣會滑倒」，忍不住「發自內心」吼NPC：「你不要推我，我自己會走！」沒在演的，導演讚嘆：「就很真實。」
宋偉恩自嘲：「這節目很危險，會看到演藝人員幕後真實的一面、情緒化的那一面。從來沒有這麼沒有包袱在攝影機前出現過。偉晉也是，我們都是屬於那一類，是隨時會失控的那種。」另一次霸凌戲，他對年輕女演員希希太入戲，很害怕對方誤會，事後道歉數次：「好險是在戲裡，我最討厭倚老賣老的人，結果我竟然變成這種人，太入戲了。」
像即興舞台的舒壓之旅：INFJ的「離線組」真實
對宋偉恩來說，《百分之一相對論》像「即興表演的舞台」，戴上面具，能做平常不敢的事。「某個層面蠻舒壓的，所以其實我每次錄影前我都還蠻期待、蠻開心的，就是我不用在這整整兩天裡偽裝自己。」在「梅花梅花幾月開」單元的某次拍攝，他更是全程沒用手機，沉浸成角色本身。「那10幾個鐘頭裡面，我好像是去到了另外一個世界，然後就完全超沉浸的，我連我經紀人都沒有見到。」宋偉恩陶醉的分享。另外，他也透露，拍完節目有在私人臉書發文：「好感謝有這個節目，讓我可以短暫抽離一下原本覺得比較煩躁，或是壓力比較大的生活，讓我短暫放下一切，先暫時去到另外一個世界之後再回來。」
MBTI人格類型為INFJ（內向、直覺、情感、判斷）的宋偉恩坦言，錄影後需獨處充電。「梁以辰很吵，哈哈！但典哥很有趣。」雖然嘴上吐槽，但也顯現了探員們之間的好感情。現實生活中的朋友懂他屬「離線組」，可能會消失半個月、一個月，自我充電後再回來。「感謝他們，需要陪伴時都還在。」
最後，比較演員與節目中的自己，宋偉恩偏愛演員狀態：「躲在角色後有安全感，不用被評價『宋偉恩怎麼樣』。雖然演戲要記台詞很辛苦，實境人到就行，各有好壞。」《百分之一相對論》預計2026年1月4日起首播。宋偉恩的轉變，從幼時的畏縮到如今的坦然，正如他所言：「人終究要死嘛。」或許，這就是節目最動人的「沉浸」——不只劇情，更是心靈的時空旅行。
