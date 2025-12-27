專訪／宋偉恩自認不婚族！當演員獲安全感：不用怕被評價

宋偉恩自認現在是「不婚族」。（圖／東森娛樂）





全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，主持群邀來陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流下產生的謎題。總導演郭方儒與宋偉恩近期一同接受專訪，剖析自己在節目中的表現。

完全不挑劇本 算命老師一句話推音樂工作

宋偉恩過去以戲劇作品居多，僅偶爾參與外景實境，談及此次答應節目的契機，他直率表示：「賺錢啊！」笑說自己幾乎不推工作，在題材方面也沒有太大設限，甚至完全不挑劇本，被問及如果遇到尷尬的台詞該如何應對，他認為這是演員自己要去面對的事情，「我覺得劇本再不完整，其實演員都是有一部分的責任是需要去把它弄得更完整的。」

廣告 廣告

宋偉恩透露，先前到台中去算命時，某位很準的算命老師告誡他「不要唱歌」，因此自己僅會推掉音樂方面的工作，不過他日前也參演音樂劇，雖然在一開始有先推掉一次，但後來製作人非常誠懇的再度邀約，才讓他下定決心嘗試，最後也與劇組演員變成朋友，「可是其他的音樂工作我還是相信那個算命老師」。

宋偉恩因算命老師一句話推音樂工作。（圖／東森娛樂）

宋偉恩因算命老師一句話推音樂工作。（圖／東森娛樂）

2度對工作人員動怒 連陳漢典都被牽連

談及節目拍攝，宋偉恩透露，在節目中曾2度對工作人員發脾氣，更笑稱：「這個節目其實很危險，它會看到演藝人員幕後很真實、情緒化的那一面。它真的是很實境的節目，從來沒有這麼沒有包袱地在攝影機前面出現過。」更爆料自己跟黃偉晉都是屬於「隨時會失控」類型。宋偉恩提及第一次對工作人員動怒是在「月明村」的單元中，拍攝當天自己正好重感冒，狀態極度不好，幾乎是用意志力撐過。

他憶起當時情景表示，有一幕剛好被工作人員套頭、綁手要帶往另一個空間，又碰到下雨，氣氛十分緊張，而工作人員太入戲不斷推著他往前走，他很擔心會滑倒加上身體不適，最後才忍不住怒罵：「你不要推我，我自己會走！」第二次動怒則是在校園霸凌戲碼，當時他十分入戲，對著飾演霸凌加害者的蔡昀希飆罵，甚至連陳漢典都被遷怒，即便下戲後他已經有不斷跟對方道歉，內心還是感到十分愧疚，「我真的怕她嚇到，我們年紀又差滿遠的，我又很怕他會覺得我是一個倚老賣老的人，因為我最討厭這種人的，我居然變成這種人！」

宋偉恩在節目中失控，被導演郭方儒全拍下。（圖／東森娛樂）

宋偉恩在節目中失控，被導演郭方儒全拍下。（圖／東森娛樂）

愛演員的安全感 自認現在是「不婚族」

談及在實境、綜藝與演戲之間，比較喜歡哪個狀態的自己，宋偉恩坦言，比較喜歡當演員，「因為我不喜歡拿著我的名字，去攤開來跟大家表達」，他也透露，其實很害怕一對多自我介紹，「可是如果今天我是角色的話，我很有安全感，就是我可以躲起來不用怕人家評價我宋偉恩怎麼樣，因為我不是宋偉恩，我當下是一個角色，所以我好像比較喜歡演戲。」不過他也補充，相較之下，實境節目不用背太多台詞，各有優缺點。

宋偉恩喜歡演戲時被角色背後的安全感。（圖／東森娛樂）

宋偉恩喜歡演戲時被角色背後的安全感。（圖／東森娛樂）

至於團隊成員陳漢典日前閃婚，是否因此動了想婚的念頭，宋偉恩表示，自己過去確實曾對婚姻抱有憧憬，但現在應該算是不婚族。感情方面不排斥圈內人，不過現階段仍以生活與工作為重，「我覺得先把自己顧好再說。」一旁的郭方儒聽後笑虧：「不婚族也常常等於閃婚族。」宋偉恩對此並未否認，讓郭方儒進一步打趣表示，下次若有機會，或許可以替他量身打造「冥婚觀落陰」的內容。



【更多東森娛樂報導】

●宋偉恩錄影突暴走！當場怒吼女星 陳漢典勸架反遭嗆

●黃偉晉錄實境第2天就暴怒！飆罵NPC內幕曝光：棚內主持慣了

●世紀婚宴倒數！陳漢典親曝籌備進度「預計席開60桌」

