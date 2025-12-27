專訪／宋偉恩認表現走下坡！一度擔心被換角 曝「自暴自棄」缺點

宋偉恩近期加入沉浸式推理實境節目《百分之一相對論》。（圖／東森娛樂）





男星宋偉恩近期加入沉浸式推理實境節目《百分之一相對論》，與陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、本本化身時空探員，透過解謎找出事件中的疑點，推動故事劇情發展。他與導演郭方儒近日一同接受專訪，暢談拍攝時的心路歷程，宋偉恩坦言，雖然膽子沒有變大，但變得更勇敢去嘗試很多事情 。

跳脫膽小性格 自嘲被「附身」

節目結合戲劇、劇本殺及密室逃脫元素，其中不乏會出現恐怖橋段，談及拍攝完後膽子是否有變大，宋偉恩笑說：「完全沒有！膽子沒有變大，但有更勇敢去嘗試很多事情」，他透露自己其實怕高、怕水，小時候去遊樂園戶外教學時，一個遊樂設施都沒有玩，但從去年開始，他竟然玩遍各大遊樂園的雲霄飛車。

宋偉恩30歲對於生命有不同感悟。（圖／東森娛樂）

宋偉恩認為，自己這方面的變化，可能跟年紀或生命中經歷到的事情有關，現年30歲的他對於生命深有感悟，「人終究要死嘛，勇敢一點啊！」今年他除了挑戰獨旅外，甚至有想嘗試跳傘的念頭，「這種東西對我來說是就是想都不會想過的事情，我現在竟然會想要去嘗試，我真的變很多。」更形容自己像是「被附身」，認為總有一天都會離開這個世界，還不如趁現在勇於嘗試。

「自暴自棄」成最大缺點 一度擔心被換角

宋偉恩說，這個節目對他來說就像是一個即興表演的舞台，在錄影時可以不用偽裝自己，他提及在錄製「梅花梅花幾月開」單元時，全程幾乎沒有使用手機，甚至連經紀人都沒有見到，幾乎是完全沉浸在角色中，事後他還在私人社群發文：「好感謝有這個節目，讓我可以短暫的抽離一下原本覺得比較煩躁或是壓力比較大的生活裡，讓我短暫的可以放下那一切，先暫時地去到另外一個世界之後再回來，其實蠻感謝的。」

導演郭方儒肯定宋偉恩在節目中的表現。（圖／東森娛樂）

而宋偉恩在節目中曾發生解謎卡關，轉往挑戰其他思路的階段，他談及該片段表示，「我好像是會自暴自棄型的，他會去找新東西，這其實跟我的個性很像」，他透露，在2023年時開始意識到會在表演時習慣性批評自己，也曾跟學校教授討論過這件事，「這是我表演上面最大的缺點，就是我會在表演的當下一直批評自己，導致自己根本沒有辦法融入那個角色。」

宋偉恩坦言，事後回頭反思才發現，這其實就是自己在日常生活中的性格，「所以在錄影的時候，當我解不開、卡關，我就會自暴自棄、批評自己覺得自己怎麼那麼爛。」甚至一度在腦中浮現被製作單位換角的念頭。他也提到，由於在試播集中曾出現高光時刻，隨後錄製其他單元時，反而覺得自己的表現「一路走下坡、沒有那麼好」，甚至形容是「節節敗退」。不過導演郭方儒則出面安慰，肯定宋偉恩在節目中的表現，認為他貢獻了相當不錯的效果，為節目增添不少亮點。



