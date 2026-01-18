專訪／宋柏緯被愛貓氣到快哭！振永「高山症發作」頭爆痛

振永（右）、宋柏緯主演電影《那張照片裡的我們》。（圖／東森娛樂）





韓星振永、宋柏緯、李沐主演台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，重返1977年「桃園中壢」事件，演繹在動盪時代下的青春三角戀，卻成了時代悲歌。振永接受《EBC東森娛樂》專訪談到，一場在合歡山武嶺拍攝的場景，曾出現高山症的症狀，好險吃藥後有緩解。

振永首度參與國際合作。（圖／東森娛樂）

回憶起在合歡山武嶺拍攝過程，當時正值寒流來襲、氣溫降至零下2度，振永坦言當時出現高山症的症狀：「頭真的蠻痛的，但真的是幸好，我那時候其實只有拍一天，我的部分就拍完了，所以我就比較早下山。」但劇組要在山上待2、3天，相當辛苦。

振永飾演韓國跆拳道教練金浩熙。（圖／東森娛樂）

本片劇情圍繞著「攝影」主題，宋柏緯笑說過去拍照技巧不佳，常被嫌棄把人的腿拍太短、周邊雜物太多，坦承有被「女生訓練過」已經好很多了；振永自招，拍攝技巧差到被粉絲嫌棄，在社群曝光後都被粉絲留言說「也拍太醜了吧！」、「振永真的很不會拍」，但他認為這就是他的特色，不會太在意。

宋柏緯飾演熱血大學生弘國。（圖／東森娛樂）

振永曾提到「負面的想法對解決問題沒有幫助」的人生觀念，引起粉絲們共鳴，他說自己基本上從來沒有動怒過：「我覺得這都是一個思考方式的不同而已，有些事情可能會覺得好像蠻值得生氣，其實你只要轉換一個念頭，都是可以不用生氣的事情。」認為人生都要走過這一遭，沒什麼大不了。

宋柏緯私下被貓氣到快哭了，意外展現反差萌。（圖／東森娛樂）

宋柏緯最近一次動怒是因為愛貓搗蛋，有一次凌晨3點工作完回到家時，打開行李箱沒有拿出衣物、累到睡著，結果貓咪在行李箱裡面小便：「我真的很生氣，可是我又不想罵牠，因為我已經下定決心，我要用愛的教育去對待牠！」他當下氣到快哭出來，還對貓咪喊道：「你為什麼要這樣對我？」不過轉念一想，作為人類還是應該以智慧解決問題，雙方和平收場。



