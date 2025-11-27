專訪／小禎反對女兒出道拍戲？李進良揭露真實原因 爆料Emma反嗆媽這句話

李進良（左）支持女兒Emma做自己有興趣的事情。李鐘泉攝、六魚文創提供

整形外科醫師李進良投資拍攝温昇豪製作、主演的《整形過後》，並為戲擔任顧問，剛好成為他與前妻小禎（胡盈禎）的女兒Emma出道作，與導演林立書接受《鏡報新聞網》專訪時，表示與小禎都對Emma投入演出後的轉變感到很訝異。

之前一度傳出小禎與李進良對女兒出道看法不一致，李進良說，因為Emma之前的生活態度比較懶散，經常睡過頭遲到，小禎也是藝人，深知每分每秒對劇組來說都是錢、都很重要，擔心Emma拖累大家進度，結果Emma反嗆媽媽：「妳還不是也常遲到！」

林立書（左）與李進良分享《整形過後》拍攝趣事。李鍾泉攝影

結果Emma用行動證明，自己加入團隊後的責任感，也讓李進良感嘆：「每個小孩都有可塑性，是父母沒有看到的。」林立書也形容，Emma很敬業，在片場看到她都是在準備狀態，也很緊張、在乎自己的表現，無論拍攝時間多早、多晚，都沒有聽過Emma有抱怨，而且大讚她很上相，在鏡頭前很有魅力。

導演曝Emma暖心舉動！李進良：只會叫我走開

林立書還分享Emma貼心一面，在劇組時就會幫大家拿水，拿給導演時故意傲嬌說：「喝啦！喝就對了！」掩飾害羞心情。殺青宴時，林立書喝到爛醉，Emma還送上蜂蜜水和解酒液，李進良笑說：「我喝醉的時候她只會說『走開啦』。」

Emma演出《整形過後》從內到外都有轉變。六魚文創提供

Emma回家也分享，覺得拍戲很有趣，沒有想像中恐怖。至於是否支持女兒繼續走演戲路？李進良說，無論女兒想走幕前或幕後都支持，因為是她有興趣的事情，「但是有沒有能力，就要看努力跟天份有沒有夠」。也從Emma這次演出，看到女兒很多成長，包括責任心、講話的發音，從內到外都有所改變。



