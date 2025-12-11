專訪／小禎女兒出道！張榕容一句話片場當黑臉 温昇豪讚這件事「長大了」

温昇豪主演、監製《整形過後》扛重責。董孟航攝

胡小禎與李進良的女兒Emma演出《整形過後》出道，劇中飾演温昇豪的女兒，温昇豪接受《鏡報》專訪時談到Emma，大讚：「她的真很努力。」且很重視這個作品，戲殺青一年後，還回頭對身兼監製的温昇豪表示，有些地方想重新配音。

温昇豪稱讚18歲的Emma對自己工作的負責態度，「她有把這件事情放心上，表示長大了」。温昇豪與李進良私下是好友，透露李進良也曾擔心：「這傢伙（Emma）以後不知道要幹嘛。」直到拍這部戲，Emma從中找到樂趣，温昇豪直呼：「很難得。」更自嘲：「我像她這個年紀的時候，也沒想過要對哪件事情負責。」

温昇豪（右）與Emma劇中演父女。李鍾泉攝

温昇豪也感謝張榕容對Emma的帶領，黑臉、白臉都當，且拿捏得很好。温昇豪提到，小朋友有時在現場難免會分心，說完自己的台詞後可能就放空，沒在狀況內，張榕容就會嚴肅提醒Emma：「現場很多人在等妳。」但該鼓勵的時候，張榕容也不吝嗇稱讚。

温昇豪（右）劇中重逢張榕容掀起感情風暴。六魚文創提供

張榕容去年曾對温昇豪說，拍攝《整形過後》是2024年做過最棒的事情，讓温昇豪很感動，「我們努力把事情做到最好，將團隊帶到比較好的方向，包括技術團隊也很期待這部戲播出，至少沒有人帶著不愉快心情離開劇組」。

溫昇豪首次擔任戲劇製作人，對成果很滿意。董孟航攝



