專訪／小禎女兒Emma「當爸爸的面吻男友」 李進良吐真實心聲！認了會去「調查」

李進良（左起）的女兒Emma在《整形過後》中與温昇豪演父女。李鐘泉攝、六魚文創提供

小禎與李進良的女兒Emma演出《整形過後》，劇中就是整形醫生（温昇豪飾）的女兒，與真實人生很相近。李進良接受《鏡報新聞網》專訪，提到女兒劇中有吻戲，是否有去盯場？笑說：「沒有啦，我只有去盯温昇豪的吻戲。」

劇中Emma在飾演爸爸的温昇豪面前親吻自己心儀的男生，但是對方戴著口罩，是否有刻意「保護」不要直接接觸？導演林立書說，本來就是設計要隔著口罩，反而是Emma主動表示是否要拉下口罩？林立書則解釋，因要展現最直接的反應，如果還要多一拍摘口罩，「情緒就少了」。

廣告 廣告

Emma在《整形過後》中上演感情戲。六魚文創提供

李進良透露，Emma在家中也有提到這場吻戲，他則告訴女兒：「戲劇角色該做什麼就去做，又不是妳本人。」建議女兒要融入角色情緒，而不是擔心自己可不可以演吻戲。

女兒分享「小情小愛」！開導工作交給媽媽小禎

至於自己是否能接受女兒在自己面前吻別的男生？李進良說：「應該還好吧，那就是在很公開的場合。」但坦言會去了解、調查一下對方，以及女兒跟對方的關係，「但不至於太驚訝、生氣」。

李進良對於女兒談戀愛態度很大方。李鍾泉攝

李進良說沒有給女兒下「禁愛令」，認為現在的小孩，愈去禁止，反而愈想瞞著爸媽去嘗試，會選擇給她正確的觀念、方向。李進良也坦言，18歲的Emma有跟家人分享過感情生活，但在他眼中都是「小情小愛」，自己當一個聽眾角色，開導的工作交給小禎，「讓媽媽用比較同樣的角度去分析，效果會比較好一點」。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／小禎反對女兒出道拍戲？李進良揭露真實原因 爆料Emma反嗆媽這句話

專訪／李進良揭「3公分生殖器增大術」真實內幕 嘆病人「不聽話」：也要負責任

艾怡良「整形」認了怕死！但更怕醜 温昇豪「躺上手術台」被修補