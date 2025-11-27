專訪／小禎女兒Emma「當爸爸的面吻男友」 李進良吐真實心聲！認了會去「調查」
小禎與李進良的女兒Emma演出《整形過後》，劇中就是整形醫生（温昇豪飾）的女兒，與真實人生很相近。李進良接受《鏡報新聞網》專訪，提到女兒劇中有吻戲，是否有去盯場？笑說：「沒有啦，我只有去盯温昇豪的吻戲。」
劇中Emma在飾演爸爸的温昇豪面前親吻自己心儀的男生，但是對方戴著口罩，是否有刻意「保護」不要直接接觸？導演林立書說，本來就是設計要隔著口罩，反而是Emma主動表示是否要拉下口罩？林立書則解釋，因要展現最直接的反應，如果還要多一拍摘口罩，「情緒就少了」。
李進良透露，Emma在家中也有提到這場吻戲，他則告訴女兒：「戲劇角色該做什麼就去做，又不是妳本人。」建議女兒要融入角色情緒，而不是擔心自己可不可以演吻戲。
女兒分享「小情小愛」！開導工作交給媽媽小禎
至於自己是否能接受女兒在自己面前吻別的男生？李進良說：「應該還好吧，那就是在很公開的場合。」但坦言會去了解、調查一下對方，以及女兒跟對方的關係，「但不至於太驚訝、生氣」。
李進良說沒有給女兒下「禁愛令」，認為現在的小孩，愈去禁止，反而愈想瞞著爸媽去嘗試，會選擇給她正確的觀念、方向。李進良也坦言，18歲的Emma有跟家人分享過感情生活，但在他眼中都是「小情小愛」，自己當一個聽眾角色，開導的工作交給小禎，「讓媽媽用比較同樣的角度去分析，效果會比較好一點」。
更多鏡報報導
專訪／小禎反對女兒出道拍戲？李進良揭露真實原因 爆料Emma反嗆媽這句話
專訪／李進良揭「3公分生殖器增大術」真實內幕 嘆病人「不聽話」：也要負責任
艾怡良「整形」認了怕死！但更怕醜 温昇豪「躺上手術台」被修補
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 21 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 21 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 1 天前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 1 天前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
吳慷仁邁入43歲悄回台灣 曬「女友視角照」慶生吐心中第一順位
男星吳慷仁精湛的演技曾榮獲金鐘、金馬等多項大獎的肯定，而他自去年（2024）簽約中國經紀公司後，便將事業重心移往當地，一舉一動都受到關注。昨（24日）吳慷仁迎來43歲生日，他也曬出女友視角畫面，鬆吐真實心聲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小S二女兒Lily成年破尺度「外套敞開裡面只有Bra」 大方露性感鎖骨
小S（徐熙娣）與老公許雅鈞婚後育有三名女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）氣質出眾外型亮眼備受矚目。日前，Lily才發文慶祝滿18歲，沒想到今（26日）又釋出多張替品牌拍的辣照，其中更是放開尺度，微微露出運動內衣，讓網友看得目不轉睛。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 23 小時前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
樂天女神遭性騷／長期遭韓籍經紀人性騷！ 樂天廉世彬遭爆「需求助身心科」
今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否續約明年球季之際，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
81歲歸亞蕾返台拍片傳「開5.5萬徵醫護助理」 親回應：是誤會
由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》，25日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。電影找來影后歸亞蕾、戲骨演員寇世勳合演，歸亞蕾笑稱現在電影主角也進到超高齡社會，「現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前