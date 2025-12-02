（專訪）小禎18歲超正女兒出道！温昇豪掛保證「不是靠關係」 2原因脫穎而出
〔記者蕭方綺／專訪〕整外名醫李進良和小禎的18歲漂亮獨生女Emma在將播出的新影集《整形過後》，飾演温昇豪的女兒，也是她出道首部作品，這齣戲由温昇豪製作、主演，描述整形外科醫師的心聲，他雖然和小禎、李進良從《犀利人妻》至今有15年好交情，但掛保證指出Emma並非「關係戶」安排，而是從選角中脫穎而出。
温昇豪還強調導演林立書曾稱Emma「在鏡頭前真的好看」，非常上相，讓她在一票同年紀的演員脫穎而出，加上她就是在診所長大，演起角色恰如其分。
Emma開拍前接受一整年的表演課訓練，温昇豪說，因她自小在鎂光燈下長大，反而形成強大的自我保護機制，「演員要在鏡頭前完全放開，但她一開始非常緊繃。」
温昇豪鮮少給Emma意見，因他看著Emma長大，劇中Emma又要喊他爸爸，擔心對方碎念「我爸又不是這個樣子」，因此都交由童星出身的張榕容教她觀念。
他打趣稱張榕容是「嚴父加慈母」角色，很懂青少女的表演節奏，「Emma有時講完台詞，情緒就會嘎然而止，其實這場戲還沒結束，張榕容就會提醒她『沒有人情緒是突發又突然停止的』，要讓角色的情緒延續，而不是喊卡就斷掉。」
戲殺青後1年，Emma日前在18歲生日派對上主動問溫昇豪：「昇豪叔叔，你覺得我哪裡演得好、哪裡不好？」温當時回「剪接之後出乎意料的好」，讓Emma提議重配音改善表現。
温昇豪指出自己會私下把剪接片段寄給她，問她 「OK嗎」，若不行，劇組就幫她想其他方式改善，像是剪掉這顆鏡頭、加上配樂或是重新配音，「她是被當演員對待，不是晚輩，因此她開始反思自己表現。」
李進良也曾對女兒說：「砸鍋丟臉的是妳自己。」因此Emma從16歲開始受表演訓練，回家一想到隔天要演出，就會落淚、發抖，大夥兒看著她一步一步蛻變至今。最後，温昇豪給了Emma75分，他笑說：「很大一部分是她真的很上相。」
此外，該劇講述整形外科，但温昇豪自認並沒有容貌焦慮，他認識許多整外醫師，曾央求想調整自己的大小眼，卻都沒人理，「他們都說沒人長得對稱啦。」對於抬頭紋等自然老化，他認為除非導演或是攝影師等專業要求，他都希望優雅老去，「表演是生活痕跡，不需要太過修飾。」
