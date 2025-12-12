專訪／小紅書不是比顏值！台灣首位MCN官方認證安大奇揭密，素人如何用「情緒價值」月入6位數？

在短影音與自媒體的浪潮中，許多創作者仍陷入「要夠漂亮、要夠完美」的誤區，導致內容流量卡關。台灣首位獲得小紅書官方認證MCN小天使商學院創辦人安大奇，用實戰打破迷思：「小紅書的流量密碼從來不是拼顏值，而是拼個人魅力、價值與故事。你不需要完美，你需要的是真實。」

安大奇之所以是台灣首位獲得小紅書官方認證的MCN創辦人，源自於她成功幫助多個品牌達成單月GMV破千萬人民幣的真實商業成績，並且曾帶領完全零基礎的素人學生，最快2天內就成功變現。同時，安大奇也是上海交通大學終身教育學院外聘講師，將實戰心法帶入學術殿堂。

安大奇強調：「我的教學風格有三個重點『直接、好懂、能賺錢』，而且我不是只講理論的老師，而是五個不同賽道都從 0 做起來的實操者。以前在互聯網大廠工作，不忍心見創作者被誤導，這才選擇站出來，想把真正能賺錢的方法教給大家。」

素人也能翻身，小紅書最愛3大賽道的情緒流量

「變現關鍵，不在於你有多少粉絲數，而在於你的內容是否有效、定位是否精準。」安大奇指出，小紅書的演算法對素人特別友善，採去中心化模式，平台最愛有「人味」的平凡人，而且粉絲喜歡療癒的內容。她建議創作者要學習展示「價值」而非純露臉，而普通人最容易爆紅的關鍵，就是「情緒價值」。

安大奇認為，當內容能創造「情緒價值」，就能在流量市場中脫穎而出。長期實戰後，她提出三條最具潛力且容易形成藍海效應的內容賽道。首先是母嬰育兒，透過記錄帶娃過程中的崩潰、狼狽與難得的小確幸，真實情緒往往越痛越能引發共鳴，許多父母看見彼此的疲憊與快樂，如同獲得一種被理解的力量，也更容易帶動收藏與分享。

再來是職場洞察。從職場不公平、求職踩雷到升遷機制的殘酷現實，只要有人性，就能掀起討論。安大奇強調：「情緒是最便宜、也最容易爆的流量。」面對壓抑已久的職涯情緒，觀眾往往一看到有人替自己發聲，便忍不住按讚、留言甚至分享出去。

最後是女性成長，以女性視角談心態轉變與自我鍛鍊，因為女生比誰都清楚同齡女性的痛點、節奏與壓力。那些踏過低谷、迎來覺醒的故事，往往更能打動心，創造持久且深層的內容連結。透過這三條路徑，情緒不再只是情緒，而成為推動內容擴散的核心引擎。

流量90%靠封面？安大奇極速變現術大公開

安大奇用實戰證明，變現與粉絲數毫無關係。她過往的學生中，有零基礎、最年長63歲的學員，每天只花15分鐘發文，三週後就被品牌邀約；更有學員僅有21個粉絲就成功接到業配。這些案例都導向同一個結論，「你的真實，就是你最強的商業價值」。

此外，安大奇指出，許多帳號流量卡在200徘徊，這通常是封面、標題與內容結構出了問題。安大奇擅長「帳號急救」，針對新手最容易犯的錯誤，也給出流量秘訣。在自媒體流量競技場中，封面往往是左右點擊率的致勝關鍵。安大奇指出，一篇筆記能否被點開，有九成取決於封面設計。若能在第一眼呈現視覺對比、具情緒張力的表情，以及清楚傳遞主題的字卡，就能成功讓人停下滑動的手指，為內容贏得爭取曝光的門票。

至於內容呈現的形式，新手最好先從圖文筆記開始，快速累積作品數、建立基礎互動，當帳號逐漸產生流量後，再將重心轉向短影音。短影片的情緒穿透力更強、記憶點更深，不僅更能抓住觀眾心，也常是加速變現的最快路徑。在標題操作上，安大奇強調「誠實但保留懸念」的原則。標題不做過度包裝，也不過度平鋪直敘，而是精準戳中讀者痛點，同時保留探索空間，讓好奇心成為驅動點擊的最後一把推力。

即使沒有自己的產品，安大奇也提供多樣化的IP變現模式，接業配、諮詢、知識付費、直播帶貨等五種方式。安大奇指出，小天使商學院提供的課程，包含爆款標題格式、可套用腳本、封面設計等具體交付物，同時提供永久不解散的專屬社群支持，確保學員「能做出來才是真正有用的課」。

AI 時代的唯一出路：「經營IP，現在就是最好的時機」

在AI時代，IP的戰略價值更勝以往。安大奇總結道：「產品會被複製、技術會被超越，但個人的故事、價值和觀點是永遠無法被複製的。IP不只是形象，更是 AI時代唯一的『品牌護城河』。」

安大奇對所有正在觀望的創作者發出行動呼籲，能不能成功不看天賦，看的是你願不願意開始，並且以他學生最快2天變現、零基礎學生15分鐘SOP就成功獲利的故事就是最好的實證。安大奇表示：「你可以慢慢試，但小紅書是對普通人最公平的平台，它看的是真實不是年齡。現在開始，就是最好的時機。」

