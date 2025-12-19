專訪》小黨是社會清潔劑！ 陳南天對四黨聯合期許：2028年取代民眾黨

台灣基進主席王興煥（左五）中偕同台獨聯盟主席陳南天（右五）、台灣北社前社長李川信、台灣綠黨發言人王彥涵、時代力量發言人鄭宇焱、台灣基進黨秘書長吳欣岱、台灣基進台南檔黨部執行長吳依潔前往晶華酒店抗議「雙城論壇」簽署備忘錄，要求共產黨滾出台灣。 圖：林昀真/攝

[Newtalk新聞] 今年 9 月，時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨召開記者會，宣布成立四黨聯合行動並發表合作宣言。台獨聯盟主席陳南天也親自出席記者會，公開表達支持。對此，陳南天表示，儘管各黨在不同議題上仍存在分歧，但在「建立台灣國、民族自決」的核心方向上，彼此有著共同的價值基礎。他也期許，這股不依附國民黨的第三勢力，能在未來凝聚更大的政治能量，取代由民眾黨所佔據第三勢力位置。

台獨聯盟主席陳南天。 圖：台灣基進黨提供(資料照)

為何支持四黨行動？ 陳南天：因為在民族自決、建立台灣國存在共識

廣告 廣告

陳南天指出，這四個小黨之所以能坐在一起，並不是因為彼此在所有政策上都完全一致。「他們的意見不可能全部一樣」，他直言，但至少在一件事情上，四黨都有清楚的共識，那就是台灣的未來要由台灣人自己決定，並最終建立台灣國，而這也是四黨所存在的最大共識。

「也因為理念相近，台獨聯盟選擇支持他們行動。」陳南天強調，獨盟本身並不是政黨，沒有參與選舉，也不涉及選區或資源分配，因此能單純從理念出發，聲援方向一致的行動；但對政黨而言，參與政治、爭取資源本來就是現實，小黨之間如何在理念之外處理競合關係，勢必是一條必須面對的路。

陳南天表示，目前這四個小黨的政治底線相當清楚，那接下來的關鍵，在於是否能避免彼此衝突。他提到，在 2026 年的選舉中，如果能做到彼此協調成功、不互相競爭，例如一個選區有政黨擬派人參選，那其他政黨就不要派人參選，或許就有機會在不衝突的情況下拿下席次，繼續壯大勢力。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天。 圖：台灣基進提供

小黨不是包袱 而是民主的清潔劑

至於小黨合作是否會與民進黨產生競合關係，陳南天並未不否認這樣的可能性。他表示，若情況需要，他願意出面與民進黨協商，替小黨爭取一定的生存空間。因為在他看來，小黨的存在，本身就有其無可取代的功能。

「小黨就像是一種社會的清潔劑」，陳南天這樣形容。他指出，大黨組織龐大，內部難免受到人情結構影響，即使有，雖然本身有自我修正的能力，但往往仍然有限；相較之下，小黨比較不受到這些包袱的牽制，反而敢把問題說出來，不容易在內部被過濾掉。這樣的角色，在任何一個民主社會中，都是必要的存在。

台獨聯盟主席陳南天接受新頭殼專訪。 圖：朱蒲青/攝

未來的期許 陳南天：2028取代民眾黨成為不依附國民黨的第三勢力

針對台灣是否有第三勢力的空間，陳南天指出，第三勢力在台灣政治中確實有其必要性，但前提是必須有清楚立場，不能像民眾黨一樣走向依附於國民黨的路線。他表示，若這些理念一致的小黨，能在2026年與民進黨達成互相諒解的前提下逐步協調，到了2028年，相關條件成熟的情況下，將有機會在政治定位上進一步發展，甚至取代目前由民眾黨所佔據的第三勢力位置。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

專訪》印太安全下的台灣抉擇 陳南天直言：最大威脅始終來自中國

專訪》 不靠掌聲、只靠做事──陳南天談海外戰線到世台會的政治現場