專訪》小龍女靜靜憶練舞突爆粗話！開幕戰被罵「到底在緊張什麼」

小龍女靜靜期盼明年能做好每場應援，希望能跳進國際賽為中華隊應援。（圖／IG@yuna105_）

味全龍啦啦隊小龍女成員靜靜，從練習生一路轉變正式成員，在23日大巨蛋舉辦的味全龍感謝祭，成功和群群、佩霓組成可愛女僕戰隊「Chuchu girls」來回饋球迷一年以來的支持。她也接受《中時新聞網》訪問聊到這一整年下來的心路歷程，結果中途不慎噴出髒話，自然到讓大家笑翻。

外表高冷的靜靜，自認是一位大I人，她用「內向」、「沉穩」、「獨立」3個形容詞來形容自己。談到今年開幕戰，首次以正式成員亮相的她卻超級大緊張，就連球迷都看得出來，劈頭就問「妳到底在緊張什麼？」幸好後來有越來越好、越來越享受舞台，享受和球迷之間的互動。

「X！真的超難！」靜靜突如其來的髒話，自然到讓大家笑翻，她隨後害羞回憶，其實在學習小龍女年度單曲〈CURSH〉時，難到她一度覺得自己做不來，直至看見成果影片出爐，才對自己的表現感到認可，「我一路走來，從緊張被發現，再到挑戰自己覺得很難的曲子」，現在感到滿滿成就感。

靜靜坦言，一開始學〈CRUSH〉好難。（圖／IG@yuna105_）

仔細一問，原來靜靜從20歲就開始擔任直播主，過去也從來沒有學過舞蹈，直到看見同平台的菲菲（李恩菲）應援影片，徹底被她的魅力打動，才決定轉換跑道。在歷經2到3年的訓練後，靜靜成功透過徵選加入啦啦隊，如今還能和菲菲在同一支球隊共事，這讓她十分開心，「她變成我的目標！」

談到低潮？靜靜坦言，「可能遇到原本支持妳的粉絲，突然變得不支持妳了，就突然不知道自己做錯什麼...就是不拿你的毛巾了...」她說，雖然這在直播上很常發生，自己也有想過，也早已習慣，但從她的語氣中仍聽得出來有些在意。

不過她仍打起精神，向粉絲們喊話：「可能大家都覺得我們應援是帶給大家活力，但其實在台上看到每位，支持我的你們，那才是我滿滿的動力來源。謝謝這個球季一路以來陪我成長、一直鼓勵著我的你們，有你們我才能勇敢做這些事情。」最後，靜靜許下未來的目標，希望可以到國外參加國際賽，為中華隊應援。

靜靜自認變得越來越活潑。（圖／味全龍球團提供）

靜靜（左）和佩霓、群群登上感謝祭舞台。（圖／味全龍球團提供）

擁有高冷臉的靜靜看似很高，其實個子嬌小。（圖／IG@yuna105_）

