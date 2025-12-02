專訪／少PO老公楊銘威疑婚變？方志友揭真實原因 激情戲太火熱！尬喊：注意邊界感

方志友演出《舊金山美容院》，表示會注意「邊界感」。董孟航攝

方志友近來在《舊金山美容院》中與章廣辰打得火熱，戲外是人妻的她，也曾因拍戲與男演員太過親近惹出誤會，接受《鏡報》專訪時被問到「邊界感」問題，尷尬笑說：「有努力在注意。」

老公楊銘威也在《舊金山美容院》中演出，不過兩人幾乎沒有對到戲，經紀人坦言有避免讓他們合作演夫妻，方志友也笑說：「每天都在當夫妻了，有什麼好演的。」不過也沒有把話說死，表示若是未來有有趣的內容找上門，也不完全排斥與楊銘威在螢光幕前演夫妻。

廣告 廣告

方志友自嘲私下狀態邋遢。董孟航攝

方志友近來社群中都鮮少出現楊銘威的照片，是否因演員身份，有特別避免？她坦言是一部分原因。不怕因此被傳婚變？她解釋，因為一家人出去玩，他們只能互拍，對方無法一起入鏡，且大多時候輪流忙碌，帶小孩也輪流。

最大問題是，方志友自嘲私下真的很邋遢，根本無法拍出漂亮的照片放在社群分享，因此不僅沒有出現楊銘威，她自己也很少更新發文，會被經紀人碎念要「營業」。

方志友太少更新社群被經紀人碎念。董孟航攝

想跟小孩一起上大學！嗨喊「很浪漫」

34歲的方志友已是兩個孩子的媽，且女兒Mia已經10歲了，她曾為了幫忙家計，出道而放棄學業，坦言也想過重回校園進修，希望學習商業相關知識，幫助未來創業。她還幻想跟小孩一起讀大學，覺得「很浪漫」，結果被吐槽小孩可能根本不想跟媽媽一起上課。



回到原文

更多鏡報報導

陳孝萱「心臟病發」緊急送醫畫面曝光 連晨翔自責哭到崩潰！揭現場「非常嚴肅」

專訪／連晨翔力甩偶像包袱 鬆到在月中穿劉品言哺乳服！搞笑「執行任務」

柯震東出席許瑋甯婚禮一舉動被酸「貴圈真亂」 穿搭也有事！爆氣回嗆：蠢貨