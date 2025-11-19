（專訪）《左撇子女孩》雙姝敲開金馬之門！馬士媛、葉子綺入圍心境全揭露

新生代演員馬士媛(上)和童星葉子綺雙雙憑《左撇子女孩》首度角逐最佳新人及最佳女配角。(記者胡舜翔攝)

〔記者許世穎／專訪〕第62屆金馬獎將於本週六(22日)登場，新生代演員馬士媛和童星葉子綺雙雙憑《左撇子女孩》首度角逐最佳新人及最佳女配角。兩人分享入圍當下心情、拍片過程以及對未來的想像。談起典禮最期待的事物，馬士媛直說「最想看到李安導演」，葉子綺則期待親身感受現場盛典氛圍。

回憶入圍公布當下，葉子綺笑說：「我在吃火鍋！」今年連續入圍金鐘獎與金馬獎的她坦言仍難以置信；馬士媛則是在電視前守著直播，當聽到其他劇組好友入圍時也替大家開心，「有叫一下！」她說入圍覺得很不可思議，還有點沒反應過來，這次會以平常心看待入圍，但也因為這份肯定開始思考「是否未來真的要走演員這條路」。

葉子綺則期待親身感受金馬獎現場盛典氛圍。(記者胡舜翔攝)

馬士媛說當初得知獲得演出機會想說「怎麼可能是我？」試鏡過程更相當艱辛，其中一場必須把自己關在廁所、進入強烈自我懷疑與情緒崩解的戲讓她難忘。3年前拍攝時，她與角色都有著「敢愛敢恨」的性格，如今則學會更溫柔、更思考後果，「那時候的我跟角色有強烈相似之處，現在已經不太一樣了。」

完成作品後，馬士媛花了很長時間思考角色與家庭的激烈關係是否「真的對彼此好」，這些問題持續伴隨她，讓她重新檢視自己與家人的相處。她笑說大學就搬出去住，這兩年反而和家人變得更親密，「以前很常吵架，現在還會搶著洗碗。」

葉子綺在片中面對許多超越自身年齡能理解的情緒與議題。(記者胡舜翔攝)

葉子綺在片中面對許多超越自身年齡能理解的情緒與議題。由於台灣分級關係，她原本無法在台觀賞，但曾在法國率先看到全片，當地分級為普遍級，「很好看！也都看得懂！」她笑說。

提到片中不少尺度較高、情緒赤裸的演出，馬士媛坦言剛拍完時對角色的強烈情緒仍久久無法抽離，但如今已能快速回到自己。其中一場在醫院對葉子綺怒吼的戲，她最擔心會傷到對方心靈，「我滿快可以抽離，但怕她會受傷。」但兩人的配合非常順暢，也因此建立起信任。她也形容導演鄒時擎非常讓人有安全感，讓彼此在信任中找到角色情感。也因此，即使是難度高的情緒戲，兩人都能安心投入。

對馬士媛來說，這部電影徹底改變了她的人生，拍完那陣子她確定「想當演員」，覺得演戲帶來強烈成就感。過去她仍曾在自我懷疑中摸索，包括是否真的適合這個行業，甚至想過許多斜槓的工作，「那時候超級迷惘，得到導演邀約，有一股衝勁，只想把握每個機會、全新的挑戰。」葉子綺則說自己原本的夢想是成為獸醫，如今第一次入圍金馬，最期待的依然是「看看現場長什麼樣」。

《左撇子女孩》全台持續上映中，第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

