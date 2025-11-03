專訪／《左撇子女孩》馬士媛反骨找到人生方向 古靈精怪葉子綺超齡演技成亮點

馬士媛自己喜歡可以一起玩鬧的小朋友，葉子綺靈活大方，2人一拍即合。

獲金馬9項提名的電影《左撇子女孩》在入圍之前，已強勢闖進坎城、多倫多、釜山等國際影展，皆受矚目。片中由馬士媛與葉子綺分飾叛逆姊姊與乖巧妹妹，兩人真摯互動被讚「像真的一家人」。戲外，她們也因拍攝結下深厚情誼：馬士媛從叛逆少女蛻變為新生代實力派演員，葉子綺則以6歲之齡展現超齡演技，成為國際影展上最年輕的亮點。

電影拍攝地點選在台北臨江（通化）夜市，片中葉子綺在用「魔鬼手」幹壞事時，足跡踏遍夜市每個落的攤位與巷弄，那個一般遊客大概都畏懼走進去的狹窄小巷弄，對葉子綺而言反而充滿探險感，「攝影師在後面所以不害怕，然後不要看地上，就不會看到小動物，但整體拍起來很有趣。」

電影在臨江夜市取景，生活化且自然的運鏡非常接地氣，很多路人壓根沒意識到在拍戲。（光年映畫提供）

出道前，馬士媛和劇中宜安一樣，帶著一股叛逆氣。她坦言，人生中最「反骨」的決定，是在大學時堅持搬出家裡跟男友一起住：「我媽從沒想過自己女兒這麼早就離家，但我覺得『有抗爭有差』。」

搬出去後，即使後來與男友分手，馬士媛也沒有哭哭啼啼回家取暖，她一邊打工一邊尋找方向，做過餐飲、做過設計、也待過刺青店，不斷嘗試自己喜歡什麼，直到當時兼職當模特兒的她幫男友拍了第一支MV，發現表演也蠻有趣的「那是第一次感覺到『我可以用演戲表達我自己』。」之後接演《左撇子女孩》，更讓她確定要走上演員之路。

身上有一股「出生之犢不怕虎」的朝氣與銳勁，馬士媛未來的星運已被不少媒體與業內看好。

然而當時21、22歲的馬士媛帶著一股迷惘，背著要生活的經濟壓力，試鏡屢屢碰壁，打工日子也不好捱，「打工也不是我真的喜歡這些工作，可是我需要錢，有很多現實層面、理想層面的掙扎。」直到鄒時擎的出現，馬士媛才走出迷惘。

當初拍攝時葉子綺才6歲，在片中展現超齡的細膩情感。她說，自己和戲裡的「宜靜」最大的共鳴在於「為家人做事」：「我在家也會幫爸爸媽媽做家事，幫阿嬤準備煮飯的食材。」而表演帶給她的樂趣，是「能體會別人的人生」——「我平常很皮，但要演安靜的角色，會覺得自己變成另一個人。」

小小年紀的葉子綺，在父母的保護及規劃下，已經很有想法，目前最想演烘焙師與動物飼養員。

當被問到未來想演什麼角色時，她認真回答：「我想演個古靈精怪，有很多想法，會做出很多不同東西的烘焙師，或是動物園裡照顧動物的小小飼養員，而且要養小動物，最想養企鵝！因為最輕鬆還有冷氣吹；其實就是想進去（牠們的園區）餵牠們吃東西。」

《左撇子女孩》一出手就前進坎城，入選影評人週競賽，之後還分別去了多倫多與釜山影展，馬士媛坦言：「壓力很大，因為通知時間短，要準備英文、服裝，還怕表現不好。」但隨著影展進行，她漸漸放下焦慮，「到現場才發現，大家都是為了作品而來，反而更自在了。」葉子綺則準備了英文致詞稿，還自己背台詞，「有點緊張，但導演和姊姊都在，就覺得安心。」

