專訪｜《左撇子女孩》9歲葉子綺差點演不到！導演鄒時擎曝：本來想找自己的女兒

【緯來新聞網】導演鄒時擎執導《左撇子女孩》入圍金馬9項大獎，並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，她接受專訪時透露《左撇子女孩》從誕生到拍成，其實歷經25年的時間，之所以能夠進入到拍攝階段，全都多虧《寄生上流》的幫助，並表示原先考慮找親生女兒演，歷經一連串試鏡才找到9歲葉子綺擔綱演出。

《左撇子女孩》是鄒時擎花了25年時間完成的作品。（圖／陳明中攝）

鄒時擎早在2000年初就有了《左撇子女孩》的故事構想，但礙於當時外語片在美國乏人問津、資金也難到位，她才跟事業夥伴、導演西恩貝克一起拍了成本3千美金的《外賣》，並摸索出半紀錄片形式的田調及拍攝方式。經過多年她一直在尋找《左撇子女孩》的拍攝機會，「後來是因為韓國電影《寄生上流》在奧斯卡拿獎，全球觀眾比較能接受亞洲片。」當時她跟西恩貝克一起帶著作品《火紅大箭男》參加坎城影展，被法國片商注意到，「那時候他們很喜歡《左撇子女孩》故事，說只要拿到台灣補助就來拍。」她表示故事經過這麼多年過去，內容大致不變，唯一的改變就只有女孩養的從猴子變成狐獴，「我小時候養的是猴子，親戚送的，本來以為是金獅猴，但後來才發現是染色過的台灣獼猴。」

鄒時擎表示多虧《寄生上流》，讓全球觀眾注意到亞洲片。（圖／陳明中攝）

片中9歲小童星葉子綺（Nina）也以自然生動演技角逐金馬女配角，鄒時擎其實也有一個跟葉子綺同年的女兒，故事又是她本身真實經歷為契機改編，難道不曾想找女兒當女主角嗎？她笑回：「當然希望啊！如果是女兒來演更有意義，但她真的是我無法駕馭的演員。」她笑說當初去夜市拍攝素材或是攝影測試時，女兒就是她的臨時演員，「如果只是簡單拍攝，她很自然，在鏡頭上也很可以，但叫她演戲就是完全唱反調，被辦法指導她。」



加上演戲還是需要專業訓練，當時她思考如果幫女兒找表演指導，需要時間訓練也需要額外成本，也不想勉強女兒，改為找專業演員擔綱演出，「我希望女兒是自由自在快樂長大。」「那時候我其實試鏡看了70個小朋友，都沒找到適合的。」最後是演員經紀人推薦了葉子綺，讓鄒時擎找到了女主角。她大讚：「Nina那時候已經有3年的表演經驗，在鏡頭上也很有魅力，有表現出那個活靈活現、鬼靈精怪的一面。」

《左撇子女孩》葉子綺在鏡頭上很有魅力。（圖／光年映畫提供）

至於另一位素人演員馬士媛，同樣也是她在IG挖掘，「那時候我人在紐約，沒辦法一直待在台灣試鏡，我就在IG上打台灣、台灣模特兒、台灣女孩，就滑到她了。」雖說當時馬士媛沒有任何表演經驗，但鄒時擎仍舊大膽啟用，「其實我蠻相信自己的直覺的，而且小馬（馬士媛）她真的是天才型的演員，我很相信我自己的決定，也相信我的演員。」



電影裡蔡淑臻、馬士媛、葉子綺母女3人各自有自身糾結與叛逆，鄒時擎表示片中3個主角，就都是女生不同的階段，「尤其是我當媽媽以後再來拍，更可以感同身受媽媽對女兒的期望，為什麼媽媽會想保護女兒，但亞洲的話，很多時候（媽媽）表達的方式都是相反的。」

《左撇子女孩》蔡淑臻、馬士媛、葉子綺都各自有自身糾結與叛逆。（圖／光年映畫提供）

22號就是金馬頒獎典禮，被問到會不會緊張，鄒時擎笑說更緊張的是台灣觀眾的反應，「這是台灣故事，又是在台灣拍的，台灣觀眾喜不喜歡是最重要的。」至於未來是否還會再跟導演西恩貝克再合作一部台灣電影？她笑回：「可能是我自己吧，如果他願意幫我再剪一部的話很OK，他是非常棒的剪輯師。」《左撇子女孩》現正上映中。

