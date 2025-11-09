專訪／左撇子禁忌獲世界共鳴 鄒時擎曝童年心魔至今未解

《左撇子女孩》導演鄒時擎將自身左撇子經驗寫成劇本，發展出電影《左撇子女孩》並將代表台灣角逐奧斯卡外語片。劉耀勻攝

以首部劇情長片《左撇子女孩》入圍第60屆金馬獎最佳新導演的鄒時擎，創作靈感來自她因左手拿刀被外公痛斥的莫名罪惡感。此片入圍坎城、多倫多影展，也去到英國、西班牙等地放映，鄒時擎才發現，原來「左撇子禁忌」引起世界各地觀眾的強烈共鳴，不論是猶太人、印度人還是回教徒，都有不能使用左手的禁忌或傳統。

鄒時擎透露，她很小就被改成右撇子，但仍會不自覺地用左手拿菜刀、剪刀和酒杯。高中時她跟哥哥與外公、外婆同住，當她左手持刀被外公稱為「魔鬼的手」，心裡覺得彷彿是自己做了什麼罪惡事情的感覺，直到今日還記得。相較哥哥在家裡可以什麼都不做，她卻必須洗碗、幫哥哥洗衣服，更莫名的是，當哥哥出去打麻將，被外公遷怒斥罵的卻是她。

國中被趕出家門獨居

《左撇子女孩》中馬士媛的叛逆藏著鄒時擎的年少。鄒時擎透露，由於自己愛頂嘴、軍人出身的爸爸會用電線或水管打她，媽媽甚至在她國中時就租了房子讓她搬出去獨自居住，怕她會被爸爸打死，這讓她不能理解。「當我告訴別人我國中搬出去一個人住，每個人都有這個反應『為什麼是妳住外面？』」

加上台灣傳統觀念的「一白遮三醜」，從小鄒時擎被媽媽規定夏天要穿長袖，「我不用出去，太陽曬進窗戶我就黑了，我完全沒有辦法變白。」因膚色黑被媽媽嫌棄不夠漂亮，導致她極度討厭照鏡子、不愛拍照，甚至會忽略所有報導上自己的照片。「我一上大學，就決定一定要出國，去看看外面的世界，大家是怎麼樣生活的。」

鄒時擎因為被媽媽嫌皮膚黑醜，造成她至今都不愛照鏡子、也不喜歡拍照。劉耀勻攝

赴紐約重拾自信對抗單一審美觀

當她到了紐約唸書，才發現她的健康膚色反而是許多人想要的，這讓她意識到「美女不是只有一種」，漸漸重拾自信。即使拍了這麼多年電影，媽媽還是會覺得「妳就是沒有在賺錢啊！」鄒時擎說：「亞洲人觀念就是要賺錢才叫成功。」

被奧斯卡名導光環「隱形」

2008年，當鄒時擎與以《艾諾拉》拿下奧斯卡5大獎的西恩貝克，將《外賣》成功送進電影院播出，她就在思索怎麼開拍《左撇子女孩》，一邊擔任其他電影的製片，一邊拿著劇本大綱找資金。直到2022年夏天，《左撇子女孩》正式開拍並殺青。鄒時擎並非電影科班出身，但一路下來當製片、選角、解決拍電影的大小事，「每一步都是一個練習。」

西恩貝克除了擔任《左撇子女孩》剪接，也會給鄒時擎一些建議，「譬如要拍狐獴跳下去那場戲，還有生日宴那一場要怎麼拍看起來人多，我有打電話問他，他會建議，去看哪部電影的哪個部分，參考對方拍法。」

鄒時擎因為在通化夜市勘景時看到一個小女孩自在地在夜市跑來跑去，因而興起讓鏡頭跟隨葉子綺的腳步去探索世界的拍攝手法。光年映畫提供

性別歧視無所不在

這些年在美國，鄒時擎仍能感受到性別歧視。她在西班牙影展與一位義大利男導演聊天，對方得知她是女導演後，很理所當然地說：「因為妳是女生，所以妳一定很辛苦。我是男導演，我要克服的東西其實沒有很多。」

甚至她與西恩貝克搭檔，在美國媒體上也成了隱形人。「很多人因為不會唸我的中文名字，就直接把我跳過，當作沒有這個人，評論裡只提西恩貝克。這次《左撇子女孩》我是導演，還是只提剪接的西恩貝克。」

鄒時擎一路努力對抗性別歧視，但她表示自己不太會把注意力放在負面的事情上。劉耀勻攝

盼打破不合時宜的傳統遺毒

《左撇子女孩》上映後，鄒時擎在映後被一位老先生質疑：「電影裡講的重男輕女早就沒有了，為什麼還要放在裡面？」鄒時擎沒有爭辯，直接反問現場觀眾：「家裡仍還有重男輕女觀念的，請舉手。」現場許多手都舉了起來，她請那位老先生回頭看，證明了這種傳統的「不自覺」延續。

鄒時擎強調，她拍攝這部電影的最大心願，除了希望大家去發掘自己的特點，「那些可能都是優點，不要因為不一樣去藏起來」，也希望重新審視不合時的傳統遺毒，不要再一代代的傳下去。「我不能改變別人，但我至少可以讓我女兒自由的成長，長成她自己想要的樣子。」電影《左撇子女孩》上映中。



