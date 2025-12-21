專訪》康康出手邀卡古進棚擺雞蛋糕 昔日「助還房貸」內幕超暖心

藝人康康。(圖／中天提供)

卡古近期在基隆七堵擺攤賣雞蛋糕，投入10萬元創業資金，跟女友一同開發新的事業。中視《綜藝一級棒》主持人康康在得知卡古創業後，親自致電訂購100份雞蛋糕到電視台表達支持，為他的創業之路加油打氣。康康今表示，卡古即將在24日將攤車推入《綜藝一級棒》錄影現場，陪辛苦錄影藝人與工作人員度過溫馨耶誕夜，康康也分享兩人之間的緣分。

康康向來愛才、惜才，或許在他過去數十年的工作生涯曾經歷過低潮，因此在有能力後，他只選擇「能幫就幫」的做事風格，酬勞永遠都擺最後。康康擅長模仿，他過去看了卡古的演出，覺得他很有才華，也印象深刻；在某次碰頭，卡古跟康康分享了買房近況，一個月約莫2萬6千元的房貸壓力稍大，康康聽後也放在心上，某次商演就找了卡古跟他搭配，「那場我就給他2萬6，剛好是他一個月的房貸」。

卡古近期創業賣雞蛋糕。（翻攝臉書）

康康跟卡古相處後，發現他是很正派、耿直的人，也願意互相幫助。有次卡古跟康康開口，希望可以拍一集「康康一日助理」的Vlog，將影片放在YouTube；康康一口答應，當天演出他也約了李炳輝一同演出，分了幾萬塊酬勞給方，「卡古說他看了也很感動，他看到我幫忙他，他也用不同方式互相，所以在前幾天看到他賣雞蛋糕，才想說我們製作單位在耶誕夜還要趕錄除夕特別節目，就邀請他來製作給大家吃」。

康康也曾經買過以前《大家愛說笑》的工作人員現在在賣的豆花，希望藉由這樣的方式啟動「善的循環」，他還是老話一句，能幫忙就互相，像他昨天才特別無酬下高雄替好友的活動站台，唱唱〈快樂鳥日子〉，看朋友開心，他也樂得開心。

