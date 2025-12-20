專訪／張榕容撞臉Ella！合作Emma上演「震撼教育」 現場緊盯禁用手機

記者宋亭誼／台北報導

張榕容在《整形過後》飾演冷靜又倔強的女醫師「楊雅頌」，面對職場上不合理的事情敢怒敢言，還經常忠言勸退病患。她接受《三立新聞網》專訪透露，自己肚臍到肋骨之間距離不長，因此曾經羨慕過某些人的「螞蟻腰」，不過因為浮肋手術風險不低，她最後只能放棄這個念頭。

有網友近來將張榕容（左）與Ella（右）認錯。（圖／記者趙于瑩攝影、翻攝自Ella臉書）

張榕容作為童星出身，坦言確實看過網友的惡毒評論，但自己現在已經不太在意，還以幽默態度看待酸民，「那些人對我來講都是閒人。」張榕容去年確診引發過敏，造成眼睛嚴重腫脹，因此被酸「整形失敗」，她表示心情難免受到影響，但並非因為網友的酸言酸語，「其實還是會有一點擔心，會不會回不去，會不會我這輩子就長這樣子了。」所幸經過休養後，目前並無大礙。

近來《整形過後》在各大捷運站張貼大型海報，沒想到有網友竟然將張榕容誤認成Ella（陳嘉樺），張榕容一聽感到不可思議，一旁工作人員則表示能理解，「因為Ella最近瘦非常多，我一度也以為她是混血兒，（五官）很深邃，然後很立體。」至於是否曾被說過撞臉其他人，張榕容笑說：「有人說我有一點像安海瑟威。」大方表示能被稱讚與比較其實很開心。

張榕容與小禎女兒Emma擁有不少對手戲。（圖／記者趙于瑩攝影）

小禎（胡盈禎）、李進良愛女Emma（李曼唯）獻出戲劇處女秀，劇中和張榕容擁有不少對手戲，談及與Emma的合作過程，張榕容表示Emma頂著星二代光環出生，從小在鎂光燈前長大，心中其實有個老靈魂。

張榕容深知Emma這次演出會被外界放大檢視，開拍前特別上演「震撼教育」，「 我說『妳一定要把這部戲演好，越真越好，因為妳演得好未必會被稱讚，可是妳演不好，會比我們被放大很多。」在拍攝現場，張榕容也會隨時注意Emma的狀態，特別是在情緒較重的戲份時，她會刻意不讓對方跳脫出角色，不僅嚴格禁止Emma使用手機，也不讓工作人員或演員和她聊天。

