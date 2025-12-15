專訪》張榕容「天生短腰」不敢拆肋骨！甜約歐巴拍人生四格照

張榕容《整形過後》飾演整形外科醫生雅頌。（趙雙傑攝）

張榕容在《整形過後》飾演整形外科醫生雅頌，人如其名個性率直，形容角色有一點亞斯伯格症特質，人際溝通不懂委婉、容易傷人，「她是不會說謊的人。」她笑說，這其實跟演戲很衝突，「演戲就是要會說謊，不是演自己的人生，而是讓觀眾相信你就是這個角色。」林立書導演曾開玩笑說，看她演會讓人「牙癢癢」，因為角色太自在。

整形診所每一個案例就代表一個故事，談起容貌焦慮，張榕容直言自己也有，「社會對男生外貌比較包容，對女生卻很嚴苛，被要求減肥之類。」她還被灌輸「一定要好好保養、混血兒老得比較快」的觀念，國中就開始擦保養品，後來才知道取決於基因，「我看起來比實際年齡小10歲。」

張榕容對於表演有熱誠，導演稱讚角色太自在。（趙雙傑攝）

她也坦言，自己天生「短腰」很吃虧，跟天生骨骼結構有關，視覺上比較難S曲線，若要符合大眾審美主流「螞蟻腰」要動刀，張榕容直呼：「有人說超模會拆肋骨，我不敢，那是一個很大的手術，真的很佩服那些敢做的人，我可能要投胎才行。」

張榕容坦言，自己天生「短腰」很吃虧。（趙雙傑攝）

童星出身的她，清楚這行容易被別人放大檢視，就連演技也是。她和李進良、小禎的18歲女兒Emma對戲，手把手在一旁指導，張榕容語氣認真表示，「Emma還未出道就很紅，大家都知道她是誰，她又是第一次演戲，不希望她的表演被眾人指責。」在片場她會提點重點，遇到情緒戲時，甚至直接抓痛她的手示範：「妳現在給我哭出來。」張榕容用心良苦，「她知道我是為她好。」

張榕容劇中角色桃花旺，周旋多男之間。（趙雙傑攝）

張榕容和「韓國歐巴」李廷鎮一起去拍人生四格照。（林奕如攝）

張榕容角色感情世界桃花旺，重逢初戀學長温昇豪，身邊純情小奶狗洪暐哲守護，同時被「韓國歐巴」李廷鎮猛烈追求。首次和李廷鎮合作，她坦承語言多少有障礙，相處卻很自在，「我打中文，他打韓文，看翻譯聊天，話題斷了也不尷尬。」她盡地主之誼帶逛夜市，去拍「人生四格照」建立朋友情誼，吐槽歐巴重形象，選照挑半天。

張榕容（右）在片場指導Emma表演，希望她有所成長。（六魚文創提供）

而她自己的感情觀，屬於「敢愛敢恨型」，「我分手後很快就放下，確定沒有愛的那一秒，我就不需要再在意，當晚就會出門玩，不會讓自己哭很久。」但角色雅頌不同，她心裡有一根刺，難忘逝世的未婚夫，「她愈表現得不在意，代表那件事其實沒有過去。真的不在意，不會消失8年。」

