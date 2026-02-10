專訪／張鈞甯轉型女打仔騙媽「全是替身」 導演男友冷撂一句話被祭家法「跪榴槤殼」

張鈞甯在《匿殺》中挑戰武打動作戲，跟著成家班進行地域訓練兩個月。劉耀勻攝

張鈞甯與導演男友柯汶利聯手合作的第二部作品《匿殺》，在中國取得4.66億元（約新台幣21.2億元）的好成績，在片中飾演查案靈魂人物的張鈞甯，為了精準呈現刑警方正楠乾淨俐落的武打身手，特別邀請成家班進行為期2個月、每日7小時的地獄式魔鬼訓練。

面對高強度的武打動作，張鈞甯透露連媽媽看了預告都心疼直呼：「看起來好痛哦，妳會不會受傷啊？是不是拍的時候很多瘀青？」為了不讓家人擔心，張鈞甯只能善意撒謊，騙媽媽說：「那些都是替身！」

張鈞甯透露，為期兩個月的魔鬼訓練清單內容極其嚴苛，讓自認體力不錯的張鈞甯也直呼過程艱辛。她每天早上從跑操場熱身開始，接著是挑戰人體極限的柔韌訓練，不僅要被武術老師「硬生生把腿劈下去」，還要進行前滾翻、後滾翻等基本功練習，再進入高強度的自由搏擊與各種流派的踢腿訓練。

難怪從訓練到拍電影期間，張鈞甯完全不用減肥，還因為在青島拍攝，啤酒更是喝到飽！而好友范冰冰因為想跟張吉安導演合作，對張吉安喊話「你可以摧毀我的臉」，因而以《地母》拿下金馬影后，這次張鈞甯轉型成「武打女星」，她坦言有挑戰都想嘗試。

張鈞甯與徐嬌在《匿殺》中一起追查兇案嫌犯。車庫娛樂提供

「以前曾被稱讚拿武器的打戲很帥，也想看看自己有沒有可能打起來可以乾淨有力道，每部戲都有不同的挑戰，我覺得拍戲對演員來說好玩的也是這個，知道自己每次花很長時間投入後，可能會看到一個不一樣的自己。」

挑戰一鏡到底打戲 柯汶利幽默祭出榴槤家法

張鈞甯透露，媽媽看到預告時，曾經問過她拍打戲有沒有受傷，「我先跟她說，『那全都是替身打的，只有看到我臉的時候是我，其他都不是。」

最讓張鈞甯感到挫折的，是一場在拳館與多名外國保鏢對打的開場戲，導演柯汶利要求一鏡到底完成。張鈞甯回憶當時柯汶利只冷冷丟下一句：「我要一鏡到底哦，妳自己好好打。」隨即轉身去休息，讓她只能硬著頭皮上場。

張鈞甯在《匿殺》中挑戰一鏡到底的武打場面，為怕媽媽擔心，騙她說全是替身上場。劉耀勻攝

外界好奇兩人如何能保持「公私分明」？張鈞甯替男友美言，表示導演很喜歡聽不同意見，且兩人審美觀極其接近，在片場從不吵架。柯汶利則幽默補充，若真的溝通不順，馬來西亞人「家法」不是跪算盤：「我們檳城是跪榴槤殼，還要是貓山王榴槤殼。」讓張鈞甯哈哈大笑。

出手太重誤傷黃曉明 成家班特訓細節曝光

張鈞甯透露，武打戲最難的是要學會「收力」，在鏡頭前要看起來有速度感，但是要碰到對手演員前又得硬生生收回來，否則會傷及對手演員。張鈞甯自認力氣很大，尤其與黃曉明對打時常不小心敲到對方。

張鈞甯帶著旗下藝人侯詠薰，以及導演柯汶利為《匿殺》接受媒體訪問。劉耀勻攝

她愧疚地表示：「我超怕，每次如果不小心打到曉明哥，他就說沒事沒事，但我看那個聲音真的很響。只好趕快送上藥膏貼布，真的對他很不好意思。」她也大讚黃曉明私下是個溫暖大哥，對所有人都有禮且配合，甚至在拍攝期間還安排「烤全羊Nonstop」到片場慰勞大家，讓大家整天羊肉吃到飽！《匿殺》將於2月13日全台上映。



