專訪》張震學會退一步看人生 影帝「最幸福瞬間」超接地氣

張震去年憑藉《幸福之路》二度在金馬獎上奪下影帝寶座。（陳俊吉攝）

回顧2025年，張震接受本報專訪時，用一句「開啟了一扇不一樣生活哲學的大門」作為總結，年初在紐約拍攝現正熱映中的《幸福之路》（Lucky Lu），讓他在表演上感受到前所未有的放鬆與自在，然而返台過農曆年，「卻馬上得面對非常不一樣的寫實狀態」，經歷80歲的母親趙欣然病逝，年底又憑《幸福之路》二度在金馬獎上奪下影帝寶座，不久後又接下金馬主席，極度哀慟與巨大榮耀交織，心情如同坐雲霄飛車。

一向低調的張震罕見吐露內心感受，他坦言，母親離世帶來難以形容的悲傷，「但日子還是要過」，在處理完家事、整理好情緒，他回到原本的生活軌道，繼續投入工作，儘管生活中仍不乏驚喜與快樂，那份失去至親的衝擊，依舊深深影響著他，「是很難過的，這樣的心理感受跟生活感覺，是我過去人生裡沒有過的經驗。」讓張震重新調整面對生活的方式，他說自己不論在生活還是工作方面，仍全力以赴，但不再像年輕時橫衝直撞，而是學會「退一步」，在自在的狀態下安排時間、調整步伐。

張震罕見吐露內心感受，坦言母親離世帶來難以形容的悲傷。（澤東提供）

若滿分100分的話，張震想為自己去年的表現打75分到80分，「我想做的都有做到，不過我這個人還是比較保守一點」，並表示，最有滿意的部分當屬能與《幸福之路》相遇，「我自己在拍攝的時候就感覺到滿不一樣，然後又得到金馬獎被肯定，如果2026年，這部電影接下來可以感動更多的觀眾，我覺得會更有成就感」，那是否還有留下什麼遺憾？他的回答也相當乾脆：「通常我全力以赴了，就不會想有什麼遺憾。」

張震表示，若能放個長假，最想去氣候宜人、能親近自然的地方旅遊。（澤東提供）

至於2025年最幸福、或最幸運的瞬間，他的答案意外地生活化，那就是某天在街頭偶遇一攤東山鴨頭，「我就去買了，其實平常很少吃，也很久沒吃了，已經不太記得那個味道，結果一吃發現超好吃，那一刻真的覺得又幸福又幸運。」若真能放個長假，張震最想去氣候宜人、能親近自然的地方好好放鬆，但他也坦言：「其實回到家，好好睡一覺，就很開心了。」

對於新的一年，張震笑說，自己並不會替人生設定什麼宏大的目標，「如果有，大概也是那種很老套的，希望一切順利。」不過他仍要求自己在工作上維持一定水準，「時時刻刻要有危機感，也要有自信感。」而在生活中，他也期待為自己找到新的樂趣，「只是現在還不知道是什麼，希望很快可以找到。」

今年同時也是張震上任金馬主席的第一年，他期許接下來這4年任期都能夠順順利利，並延續金馬一貫公平、公正的精神，做出一番成績，「還有不管是不是因為金馬，只要電影能受到更多關注，我都覺得很好。」最後，張震也為《中國時報》讀者送上祝福，期盼新的一年大家都能身體健康、事事如意，身心自在，大展宏圖。

