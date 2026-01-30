專訪／《影后》詹懷雲愛上「百人斬肉食女」不追究過去！孫可芳建議：先去健康檢查

詹懷雲經常在劇中談姐弟戀。彼此影業提供

27歲的詹懷雲在《影后》中飾演的「流氓」與楊謹華上演浪漫姐弟戀，出道10年才終於爆紅，在《何百芮的地獄戀曲》中，也與大11歲的孫可芳談姐弟戀，不過其實是先拍《何》劇，只是《影后》先播出，接受《鏡報》專訪時，孫可芳用《影后》台詞笑說：「是我先看到你的！」

然而孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》中飾演的「克拉拉」，是詹懷雲劇中姊姊郭書瑤的閨密，又是「百人斬肉食女」，被問是否會喜歡「克拉拉」這類型的女生？詹懷雲說：「很難講。」自己沒有特定喜歡的類型。

孫可芳、詹懷雲。彼此影業提供

詹懷雲不追究戀愛對象過往：無法改變

首先詹懷雲認為年齡不是問題，而「克拉拉」很做自己、不會約束太多事情，這點很吸引人。至於對方「百人斬」的過往，他說也不會追究對象的過往，「過去是沒辦法改變的，萬一她不一樣了呢？過去就過去了。」

不過孫可芳直呼，若是現實中遇到「百人斬」的對象，「很怕會被比下去。」而且會先關心一下對方的「健康狀況」，可能要先健康檢查，才能確定要不要跟對方發展感情。



