專訪》從小留學生到返鄉服務 張嘉郡喊話為雲林帶來改變：跳出傳統框架

2026雲林縣長選舉，在地深耕多年的國民黨立委張嘉郡將參選！張近日接受中時新聞網「政經向前衝」節目專訪，暢談從小留學生到返鄉服務的歷程，並細數歷年來政績，強調雖然她會被對手貼上「政二代」的標籤，但會努力讓雲林縣更國際化、現代化，跳出傳統的框架。

從小赴英國留學 張嘉郡笑稱當初只會3句話

出生於雲林縣土庫鎮的張嘉郡，小時候便前往英國留學，當其碩士畢業後返台後便擔任張麗善的助理。張接受中時新聞網「政經向前衝」節目主持人戴志揚專訪時指出，她初中讀一學期就到英國留學，當時僅12歲，甚至只會講「I am Alice」、「I am from Taiwan」、「I am 12 years old」這3句話。

張嘉郡進一步說道，她在英國求學的過程中，學習到必須獨立面對所有的困難跟挑戰，對於未來從政有很大的幫助，因其面臨到地方的建設案、修法的法案以及選民服務等，都會試著在民眾的角度上思考並克服困難，比較會有迎難而上的精神；另外，張說在英國教育中學到Critical Thinking（批判性思考），能夠獨立思考並找出方法、答案，不在框架下寫出標準答案，這是她認為在英國教育體系當中，給予她很大的力量。

張嘉郡在訪談中也提到，她從小就非常熱愛美術、藝術，當初選擇到英國，也是因為英國是藝術文化底蘊非常深厚的國家，而她在高中時學術、術科成績都很好，因此拿到古典美術系的免試入學，不過因其父母對於張在國外讀了多年書，最後要讀美術系一事有疑慮，因此張決定到南安普敦大學唸國際政治，唸完後本來要考外交官，但簡章上寫著身高要160公分才打消念頭，並開始擔任張麗善的助理。

曾是最年輕立委 張嘉郡細數歷年政績

張嘉郡昔日以27歲之姿成為最年輕立委，回想這段過去，張表示，立院缺乏對農業議題比較理解的立委，而雲林縣是農業大縣，首要維護好的就是農民權益；因此，張說在公糧收購價格提高的部分，是在她擔任第8屆立委時提出的，由於種稻農民很多，當照顧好種稻農民後，其他農產品的價格也會水漲船高，張舉例，當時提高公糧價格3塊錢／公斤，再加上烘乾的費用2塊錢／公斤，對農民士氣會有所提振。至於睽違13年都沒有再提高的公糧收購價格，張在這屆也特別提案，再次提高了1.5塊錢／公斤，並特別感謝民眾黨支持，在農業部非常不支持的狀態之下順利完成。

張嘉郡也提及「艱苦人條款」，因弱勢家庭的喪葬費不足，她因此提案希望政府吸收，進入納骨塔的錢也免費，張麗善縣長也推動通過；另外，張說目前在努力的是老農年金，希望提高到1萬2千，讓更多農民能夠受到保障。

怕不怕被貼政二代標籤？張嘉郡：要拿出3倍努力

張嘉郡的父親為前雲林縣長張榮味、姑姑則是現任的雲林縣長，張坦言，面對這個挑戰要用3倍的努力，因為若沒有被貼政二代標籤，可能只需要1倍的努力，一旦被貼上標籤，得用2、3倍的努力，讓鄉親看到說她是腳踏實地，從早到晚為鄉親奔波。

張嘉郡坦言，對手一定會將其貼上「政二代」的標籤，但她強調，仍要獲得鄉親一票票的認同，才能夠去承接這個任務，也相信鄉親會審慎思考，將這張票投給她，會讓雲林縣更國際化、現代化，跳出過去傳統的框架。

