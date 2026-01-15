專訪》「從林美照變楊麗花」！楊瓊瓔親曝參選台中市長主因及優勢

2026台中市長選舉，藍營挾現任市長盧秀燕施政高滿意度之勢，外界均看好能延續執政，而由誰接棒也備受矚目。從政多年的國民黨立委楊瓊瓔此次與立法院副院長江啟臣爭取黨內提名，她近日接受《中時新聞網》「政經向前衝」節目專訪時，親吐參選主因與個人優勢，節目中展現十足親和力，讓人看到她極為「接地氣」的個人特色。楊瓊瓔強調，她23歲就從政，人脈、溝通力道以及經歷是極佳優勢，不但看得出台中人的需要，更有毅力為此窮盡一切爭取各方支持、達到目標，自信最適合擔任下屆台中市長。

從台中地方出發到中央民代，一路在政壇奔馳的楊瓊瓔如今要邁向市長之戰。她近日接受「政經向前衝」節目主持人戴志揚專訪時，憶及從政經歷，透露她大學畢業就選上省議員，當時剛好滿23歲，並提及當時台中縣很大，連梨山都是選區，但以前的交通沒那麼好，即便到梨山要約6個小時，但楊仍堅持要上去，「因為每一個區都是我的家，我要用心」，也很感恩民眾的支持，一路走來已逾30年。楊瓊瓔表示，從省議員到立委，從一屆3年到現在一屆4年、從大選區一直到單一選區，對於擁有這麼多經驗跟歷練，非常感謝選民給予她機會，也表示若有年輕人從政都非常疼惜，也會分享經驗，讓年經人不要走那麼多冤枉路。

至於有什麼動機使楊瓊瓔想要參選今年的台中市長選舉？她透露，台中在100年12月時升格為直轄市，在整個原台中縣區也選過5次，很感謝鄉親給予支持跟指導；另外，楊也特別感謝台中市長盧秀燕，給她「358天」擔任台中市副市長，在這段期間去走動、拜訪以及解決問題，也特別感謝原縣區的市議員，每次要跑場時都說要指定她。楊強調，她每天如一日，不管有沒有選舉還是每一天在基層走動、探求民瘼，才能夠解決問題，「24小時standby」。回顧自己雄厚完整的經歷，她認為也是到了出馬參選台中市長的時候了。

勤走基層嗓子「燒聲」 楊瓊瓔自嘲：聲音像楊麗花

說到這邊，楊瓊瓔不禁分享，她年輕在省議會時瘦瘦的、眼睛大大的，很漂亮，聲音更宛如有「娃娃音始祖」之稱的歌星林美照，聲音非常的細，但也強調「現在還是不一樣的美」；她自嘲現今聲音像「歌仔戲國寶」楊麗花，更透露有鄉親即便還沒有看到她的身影，只要聽到聲音就喊著「楊瓊瓔來了喔！瓊瓔來了喔！」讓她直呼真的很感動。

擁有豐沛人脈與經歷 楊瓊瓔有信心讓地方、中央好好合作

隨著盧秀燕任期即將屆滿，民進黨已拍板由資深立委何欣純出征，國民黨內部則有「姐弟之爭」。楊瓊瓔對於自身的優勢侃侃而談，強調她歷經省議員、立法委員、副市長，再回到現在的立法委員，不斷有行政歷練，從民意代表探求民瘼，到規劃整個財政以及行政的佈建經驗豐富。

楊瓊瓔有信心的表示，這些人脈、溝通的力道以及過去的經歷跟經驗，絕對有其優勢能夠好好地將中央的資源來結合地方，好好地做好中央跟地方、地方跟中央好好合作，去佈建民眾最需要的建設以及很多的民生政策。

面對國民黨中央將在16日協調，楊瓊瓔表示，國民黨歷經執政和在野，相信國民黨絕對是大團結，她將依照黨的規章、照著程序走，並期許初選不是分裂而是凝聚，會提早檢視候選人的優缺點，也可以提早好好努力來做；楊認為，目前的民調顯示，無論是她或是江啟臣出線，都是勝出民進黨目前所提出的人選，因此，她說國民黨必須要很負責任的，把自己的優點然後告訴民眾，好好的在基層裡頭告訴民眾理念，爭取市民朋友支持。

