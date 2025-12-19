專訪》從生活經驗出發 陳南天談與年輕世代重建政治對話

由獨盟主席陳南天（左一）擔任主持人，邀請黑熊學院共同創辦人何澄輝、國際政治觀察家的斯坦及長期研究國際政治關係的詹明易，談「重塑國際秩序 ，川普2.0的國家戰略藍圖」。 圖：台獨聯盟提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 針對政治語言與參與形式快速變化的新世代，傳統政治組織如何與年輕世代對話，已經成為無法迴避的課題。獨盟主席陳南天在接受《新頭殼》專訪時坦言，年輕世代關心政治的方式，與過去確實不同，若仍停留在過往的溝通模式，理念將難以被理解，更難以被承接。

但他強調，調整溝通方式，並不意味著放棄立場。相反地，在核心價值不變的前提下，如何讓理念與年輕世代的生活經驗產生連結，是獨盟當前最重要的課題之一。

台獨聯盟主席陳南天接受新頭殼專訪。 圖：朱蒲青/攝

世代差異是事實：政治不只是口號的競逐

陳南天指出，年輕世代對政治的關注方式，已與過去明顯不同。他們不再只是被動接收政治口號，而是更重視實際的參與感，以及議題是否能與自身經驗產生連結。

他觀察，對年輕人而言，政治不只是抽象理念的辯論，而是與生活、選擇與未來緊密相關的過程。如果政治語言無法回應這樣的感受，便難以引起真正的共鳴。

核心價值不能退讓 但語言須調整

談到組織上的回應方式，陳南天說得很清楚，獨盟不會因為世代差異而放棄自身的核心價值，但在溝通方式上，必須進行調整。

他指出，若僅停留在傳統政治語言，理念容易流於抽象；唯有重新思考表達方式，才能讓年輕世代理解台灣主體意識並非遙遠的政治標籤，而是與個人生活息息相關的價值選擇。

台獨聯盟主席陳南天接受新頭殼專訪。 圖：朱蒲青/攝

從公共議題切入 讓理念回到日常生活

在具體作法上，陳南天說，獨盟正嘗試從更多公共議題作為溝通切入點，包括民主防衛、言論自由，以及勞動與性別等議題。

他解釋，這些議題本身就存在於年輕世代的生活經驗中，透過這些討論，台灣主體意識不再只是抽象概念，而是能與個人的安全、權利與未來選擇產生直接連結。

在他看來，當理念能回應現實處境，政治討論自然會變得具體而有感。

年輕世代參與其中 傳承不是單向灌輸

除了對外溝通方式的調整，陳南天也特別強調組織內部的改變。他表示，獨盟鼓勵年輕世代在組織中發聲與參與，讓討論不只停留在上一代的經驗，而是能納入新的觀點。

他認為，真正的傳承並不是單向地「交付理念」，而是讓不同世代在互動中共同形塑方向。唯有如此，理念才能持續活著，而不是成為被保存的標本。

在專訪中，陳南天反覆強調的不是策略調整本身，而是一個更根本的態度：核心價值必須被守住，但表達方式必須能被下一代理解。

對他而言，世代溝通不是權宜之計，而是攸關理念能否持續被理解、被實踐的關鍵工程。

