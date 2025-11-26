專訪／從街邊老婆餅店翻身破億台北伴手禮品牌！三統漢菓子靠「流心酥」與數位轉型成功逆轉勝

三統漢菓子的故事始於一代創辦人阿輝師。早年他赴日學習西點技藝，返台後將在香港糕點師傅處學得的「老婆餅」進行改良與研發。不同於港式常見的冬瓜餡，阿輝師以糯米餡為基底，甜而不膩、香氣綿延，造就出在地人心中獨具風味的「台味老婆餅」。當時，五分埔商圈的居民、設計師與批發客幾乎人手一個，成為最有人情味的伴手禮與午茶甜點。

然而，市場與世代快速變遷。面對疫情衝擊與消費習慣全面線上化的浪潮，本以為會是關門危機，卻在第二代接班人李典恆與妻子周詩雅帶領下成功「數位轉型」，推出爆紅商品「流心酥」，短短兩年讓品牌營收突破億元，翻身成為全台伴手禮新代表。

疫情重創成轉型契機，三統登上全台熱搜「伴手禮推薦」

疫情爆發的那一年，街邊買氣驟降，實體門市面臨寒冬。許多傳統糕餅店選擇觀望，但是擔任行銷總監周詩雅卻決定以「數位化」為突破口，率先進行品牌轉型，力拼突破疫情重圍。

周詩雅帶領行銷團隊重新定義「伴手禮」，運用 LINE 社群行銷、KOL 聯名開箱、小紅書種草策略，以及官網電商自建會員系統，讓原本靠街邊銷售的傳統餅店，變身成為全台熱銷的「網紅伴手禮」，甚至成為台北101最具代表伴手禮。

隨著品牌知名度提升，周詩雅也深知「曝光就是競爭力」。她持續透過網路互動、話題行銷、節慶企劃等，讓三統漢菓子在各大平台持續曝光。如今，只要在小紅書或Instagram搜尋「三統流心酥」或「三統老婆餅」，就能看到眾多網紅推薦，成為年輕族群心中的中式甜點代表。

此外，身為行銷總監的周詩雅更運用銷售數據、廣告投放分析市場脈動，根據消費者搜尋行為與節慶需求，靈活調整策略。如「中秋禮盒」、「過年禮盒」、「企業送禮推薦」等熱門關鍵字，都成為行銷布局的重要方向。也正是這套整合行銷模式，讓三統能在疫情幾年快速擴張，近兩年線上銷售佔比從20%提升至50%，品牌關鍵字搜尋量成長三倍。

三統品牌成功再造，「流心酥」成為伴手禮代表

若「老婆餅」是三統漢菓子的根基，那「流心酥」便是品牌創新的代表。這款外觀看似傳統、內餡卻能「流心」的漢餅甜點，靈感來自周詩雅隨口的一句話：「你可不可以把會流動的餡，做進糕餅裡？」

沒想到這句話，成了品牌改命的起點。當天李典恆返家後立刻反覆實驗、調整配方，研發團隊歷時半年，經歷上百次試驗，終於研發出全台首創「流心酥」月餅。保留傳統餅皮層次與香氣，內餡則加入如西式甜點般滑順流心，這樣的特色也讓三統漢菓子打破「漢餅老派」的刻板印象，成功踏入漢菓子的新時代。

如今，三統漢菓子不僅有經典鳳凰流心酥、芋頭流心酥，後續還推出「濃心捲」、「貓掌綠豆冰糕」等特色商品，融合傳統底蘊又有新意的甜點魅力，成功打入年輕女性與海外華人市場。周詩雅表示：「我們不只是賣餅，而是賣一份屬於台灣人的生活儀式感，讓漢餅不只是三節限定，而是能療癒、分享、送禮的日常選項。」

品牌全面革新，從包裝到通路都翻新風貌

除了產品創新，三統在品牌形象與通路上也同步升級。改良以往的傳統包裝，重新定位更有質感的設計，將原本產品改為小盒包裝，能單獨購買也能選多口味裝進禮盒，主要包裝採用紫色為主色調，搭配品牌書法字體，展現中式韻味與現代美學兼具的精品級伴手禮。

通路方面，三統除了台北總店外，目前全台已有六間門市，並積極拓展中南部據點。品牌計畫在2028年前達成15間門市的目標，未來也將進駐機場免稅商圈，讓「流心酥」成為最具代表性的台灣甜點名片。周詩雅堅定地說：「我們希望讓更多外國人看到台灣漢餅文化，讓三統成為台灣最有特色的『美食外交』品牌。」

台北出發走向海外，三統要讓世界嚐到台式漢餅

如今的三統漢菓子，早已不只是過去的街邊老餅店，而是連港澳日韓旅客都指名來台購買的熱門伴手禮。隨著知名度提升，品牌也正積極佈局海外市場，希望未來能將「台式漢餅」推向國際舞台，讓更多人認識台灣糕餅的多樣風味與創新精神。

周詩雅感性地說：「我們的目標不只是當一家賣餅的品牌，而是讓全世界知道台灣也有屬於自己的甜點文化。」從信義區虎林街的老字號餅舖，到如今年營收破億的現代漢餅企業，三統漢菓子用一口餅香訴說時代的變化，也用創新與數位化的思維，重新定義「老品牌的新可能」。

