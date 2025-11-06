專訪》從音樂精靈到「小玲董」！黃韻玲讓北流成為音樂人才的沃土
五年前，知名音樂人黃韻玲扛起首任北流董事長的重任，從她從無比熟悉、也有著耀眼成就的音樂創作圈，走入陌生的公法人行政體制，每一步都在摸索中學習。如今，任期已接近尾聲，而黃韻玲所努力的目標，始終還是為了音樂，為了盡自己所能，協助未來台灣的流行音樂繼續發展壯大。
從2020年就任至今，仔細回看，一路上充滿碰撞與挑戰。從舞台上的表演者，到站在台北市議會備詢；北流從初期空蕩的場館，到運作逐漸穩定、努力的成績開始被社會看見。每一天都和黃韻玲原本想像的不一樣，對她來說，這五年堪稱是一段奇妙之旅。
現在的臺北流行音樂中心，有三個場館、兩個廣場、可容納3000人的戶外表演空間，25家店鋪、一間排練室、四間錄音室、四間Live House，舉辦過臺北音樂博覽會（TMEX）和JAM JAM ASIA亞洲音樂節等大型展演，創造音樂產業的國際交流平台，也讓民眾接觸亞洲多元音樂風貌；而可容納5500人的北流表演廳，舞台和觀眾的距離設計受到日韓藝人和製作人歡迎，國內外的音樂人相繼登台。
這些，都是在黃韻玲接任董事長之後，一點一滴將北流打造成如今眼前的模樣。
北流開館之初就遇到疫情
北流是台北市第一個行政法人，當黃韻玲初進入北流，剛落成的場館空空蕩蕩，她帶著小小的團隊，將腦中對一座「流行音樂中心」勾勒的面貌逐步實現，挑戰也接踵而來。首先是Covid─19疫情，當時北流表演廳原定2020年6月開館，因疫情延至9月，而後在三年大疫的壓力下，北流完成「一年開一館」的目標，文化館、產業區相繼面世。
同時，音樂人與公部門之間思維的碰撞，也讓黃韻玲感到棘手，例如在北流的硬體設施上，要做微調和改善，就必須經過很多行政程序，也要設法讓外界理解，為何剛蓋好的場館還需要這些維護費用。所幸透過不斷的溝通，困難得以突破，而經歷過的所有不順利、想方設法解決的過程，也都成為了凝聚北流團隊的動力。
談著北流掛牌以來的這五年，黃韻玲說的最多的，是感謝。感謝走過的挑戰，也感謝一路上的學習。在黃韻玲眼中，學習管理、學習撐起一個組織，其實也宛如她從小做到大的編曲，「從一個曲子，你拿到之後，你要幫它從前奏開始，加上每一個樂器，一直到整首歌的完成。」對黃韻玲來說，從奠定北流的目標、到決定如何執行、到落實，這一切的努力就像是撐起一首歌旋律的編曲工作，最終完成的是一個屬於流行音樂的基地。
「北流不只是個場館」身負四個使命
在黃韻玲身邊給與大力協助，看著「音樂精靈」化身「小玲董」的北流執行長梁序倫指出，在第一屆任期時，黃韻玲就不斷拜訪音樂界的大佬，向包括李宗盛等人請益「你覺得臺北流行音樂中心要做什麼？」「台北流行音樂要什麼？」一一擘劃出北流運作的藍圖。
「北流可以只是個場館，可是它也可以不只是一個場館！」梁序倫表示，北流肩負自籌營運款項的壓力，單以招商來說，如果只將北流視為一個單純的演出場館，那麼單單將場地租出去即可，但是黃韻玲不希望北流裡面「只是開商店街」。她抱持著「這個地方必須要跟音樂、藝術相關」的想法四處參訪，去了解進駐的商家，未來能夠為北流帶來什麼樣的音樂元素。
梁序倫説，在初期的發展穩定之後，北流團隊為自己訂下四個使命：園區經營、產業扶持、人才培育和國際交流，以這四個指標作為發展策略，而這四點又環環相扣，互為成就。
為了音樂，培育更多未來人才
人才培育是一大重點，北流針對不同的族群提供資源，例如攜手教育部國教署，培訓從幼兒園到高中職，超過1500位的音樂老師「用流行音樂的教法教音樂」並推出教具；還有雲端創作工具「北流雲取樣機」，無論初學者或是音樂人，都能隨時隨地用手機或網頁進行節奏創作。
又或是，黃韻玲剛進入北流時，就有「小北流」的構想，後來在2022年落地成為Open Lab人才培育計畫，讓所有想進入流行音樂圈的年輕學生，只要拿出企劃書，規劃行銷、賣票、表演規模、節目內容等，就可以向北流投件。審查通過之後，就能參與培訓課程，接著免費登上北流的Live House表演舞台。每一年，北流都開放十組名額，給來自高中或是大學的學生申請。
黃韻玲說，未來這些音樂人，想要去任何更大的表演舞台，透過Open Lab，他們可以提早做好準備，她開心地回憶，「（北流的）場域雖然不大，但有一次聽到一個孩子說，他從Open Lab學習到了，他現在已經會繳娛樂稅。」
一場演唱會要完成，除了台上的歌手，台下的音控、燈光、舞台設計等人員，也都不可或缺，北流同樣重視這些人才，也開設營隊、課程、還有與高雄流行音樂中心合作，進行全方面的培育。
到2026年3月，黃韻玲將卸任北流董事長，她盼望所做的一切努力可以延續，望著北流的場館、設備，談著完成的工作，黃韻玲眼裡滿是光采。對她而言，來到北流的初衷，其實和她14歲時參加金韻獎的原因一樣，都是為了音樂。
「我覺得自己是不是還有機會，可以去把自己在這一路上，曾經教過我的老師、曾經所學過的、曾經受的這些訓練，能夠去協助接下來的一代又一代。」黃韻玲說。40多年前，她抱著「只是想要寫歌給我喜歡的歌手」的心情踏入流行音樂圈，到如今，音樂創作是她一輩子的志業，而她希望從旁協助更多想要進入音樂產業的人，也想看到，自己可以為音樂留下什麼。
資深音樂人看北流：硬體有了，還需軟體！
而在資深音樂人眼中，又是如何評價北流至今的成績呢？台式搖滾教父倪重華，從十多年前北流在招標設計時就受邀擔任規格標的評審，後來倪重華也擔任過台北市文化局長，一路見證北流從規劃到建設，對如今北流完成的工作，他給與肯定。不過對於流行音樂人才的長期培育和產業扶持，倪重華表示，「北流現在做的已經到頂了，能做的都做了。」
倪重華指出，台灣到目前為止，欠缺完整的流行音樂教育系統，只有個別大學和高中有相關課程，但大致上不完整，以台灣音樂人的普遍情況來說，很多人是從高中的熱音社之類社團起步，學習過程比較沒有系統，當要走向專業時大多透過自學，北流現在做的人才培育課程很不錯。
「我們現在硬體有了，剩下就是軟體的事了。」倪重華細數，如今台北的流行音樂場域，從小型的Live House，到北流、小巨蛋、大巨蛋，容納數從200人到四萬人，場館硬體可說非常完整。現在要加強的是教學和教育，北流已經做了很多工作，但北流畢竟不是學校，台灣流行音樂若想壯大、要追上韓國，最需要的還是中央政府的政策支持，例如建立從國中到大學完整的流行音樂教育系統。
黃韻玲 小檔案
出生：1964年（61歲）
現職：臺北流行音樂中心董事長
曾任：歌手、音樂製作人、演員
榮譽：第十屆金音創作獎特別貢獻獎、第七屆金音創作獎最佳創作歌手獎、第24屆金曲獎流行音樂類最佳作曲人獎、第三屆金韻獎優勝等
