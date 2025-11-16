專訪／想要人生快樂！楊謹華先伸手 揭與父和解過程

楊謹華在《看看你有多愛我》成為網紅單親媽媽。（圖／東森娛樂）





剛在金鐘獎拿下新科視后的楊謹華，在《看看你有多愛我》成為網紅單親媽媽，並與兩個女兒林思廷、詹子萱同台飆戲，她接受《EBC東森娛樂》專訪時，除了透露3人去了一趟小旅行外，也揭露與父親和解的內幕。

楊謹華揭露與父親和解內幕。（圖／東森娛樂）

楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演一名親子網紅，頂著流量的壓力，還必須母兼父職照顧異卵雙胞胎女兒林思廷與詹子萱。開拍前，為了更加熟悉彼此，楊謹華安排一次九份兩天一夜的旅遊，沒想到3人竟一路暢談到天亮。

當天一見面，楊謹華主動出擊先自我介紹，3人從小名聊到星座、血型、表演工作，林思廷與詹子萱也不拘謹，就像是跟朋友聊天一樣，「我們3個人12個小時，就是一直講一直講。」她笑說當晚大家互相掏心掏肺，也講了許多激勵人心的話，因此3人的群組名稱就叫「幹大事」。

楊謹華帶著林思廷與詹子萱一起小旅行。（圖／東森娛樂）

至於和父母的關係，楊謹華回憶小時候爸媽非常忙，管教的方式直接就是打，像是當時有門禁，晚上6點半要到家，不能在外面逗留，只要晚一點就是「討皮痛」，「那時候一定是不服，因為沒有溝通，會覺得我沒有出口。」

楊謹華自曝小時候有門禁。（圖／東森娛樂）

談及父親，楊謹華坦言是自己的「大魔王」，因為曾經遭遇的家暴夢魘，導致兩人關係疏離，直到35歲之後，她意識到如果想要接下來的人生快樂，那勢必要修復與父母的關係，「我太希望我的人生快樂居多，所以我不怕。」

楊謹華罕提父親。（圖／東森娛樂）

然而長達幾十年沒有聯絡，楊謹華想了3天終於跨出去傳了一封簡訊，約父親一起吃飯，「他一定是最愛我的，但有太多東西需要和解，我挑最大的開始打，只有先往最大的打，才有更多勇氣去面對人生更多關卡。」

楊謹華鼓起勇氣面對與父親的心結。（圖／東森娛樂）

見面前，楊謹華沒有太多想像，「我相信他一定想要和解，但不知道怎麼做。」雖然一起吃飯不代表一切就歸零，但至少跨出去了，她也謝謝爸爸願意出現一起修復這段關係，被問到現在相處如何，楊謹華也笑說「挺舒服的！」



