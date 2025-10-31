專訪／懂星座讓工作更順遂！沛倢「短時間精準看人」養成溝通力：人對了，事情就對了

當多數人還把星座當作茶餘飯後的話題時，沛倢早已悄悄把對星座的熱愛，轉化為職場上的隱形優勢。從電子業務到獵頭顧問，再到業務主管，她用星座知識搭建起一座座人際橋樑，讓工作不只是完成任務，更成為一門理解人心的藝術。

從業務到獵頭，星座成為快速讀人的鑰匙

回想擔任電子業務的日子，沛倢笑說，當時被分配到開發部門，專業知識不足，卻經常要面對工程師和採購。在摸索過程中，她發現「互動」是很重要的一環，而除了奶茶和雞排，聊星座正是最能拉近距離的方式：「星座讓我快速知道怎麼跟他們互動與交流！」不著痕跡地，她用十二星座的特質，摸索出與不同性格對話的節奏，意外找到良好溝通的方法。

廣告 廣告

（圖／沛倢提供）

轉職做獵頭工作後，這份能力更顯珍貴。她每天需要面試大量求職者，時間有限，卻要精準判斷人才適合什麼公司、具備哪些特質。星座成了她快速讀人的工具，不是為了貼標籤，而是為了更準確地看見每個人的獨特之處，而這也確實很有幫助：「我能在短時間內了解他們的個性與天賦。」

理解人性，讓團隊管理更有溫度

真正讓她意識到星座在職場價值的轉捩點，則是擔任業務主管時。帶領團隊時，她發現，只要理解每位部屬、助理和合作夥伴的星座特質，就能迅速觸及他們內心的需求與渴望。她溫柔而篤定地說：「只要人對了，事情就對了。」當你把他們的個性安撫好，目標的達成也會順利跟上，這正是星座知識帶給她的力量。

多年累積下來，沛倢深刻體會到，職場上許多誤會源於「聽者有心、說者無意」。透過星座特質的理解，我們在溝通時會更謹慎——知道哪些話對某些星座可能會上心，哪些則不會。這份細膩讓交流少了摩擦，多了溫度，不只拉近距離，更能走入對方的內心世界。

（圖／沛倢提供）

此外，她也將星座智慧用於自我覺察。本身是月亮處女座的沛倢，天生具備冷靜與分析力，能在共情的同時不被情緒牽動，「處女座很適合做分析與處理事件的條理性工作。」正因如此，在解讀他人或處理職場情緒時，她能從混沌中抓出要點，給予務實的建議。

在沛倢眼中，星座從來不是宿命論，而是一把鑰匙——幫助我們理解自己的優勢與盲點，也讓我們更懂得如何與他人圓融相處。她鼓勵大家善用星座知識，不是為了躲避弱點，而是把它們放在對的位置發光：「缺點不再是缺點，只要用對地方就是OK。」

延伸閱讀

專訪／星座不只是運勢好壞！沛倢：解盤不是為了讓你焦慮，而是幫你找到面對的力量

專訪／當西方占星遇見東方宮廟「其實不違和」！星座老師沛倢：你相信有，它就會在