專訪：成立僅十年的韓國環境組織SFOC 如何走上國際舞台

對氣候倡議者來說，2026年是個嚴峻的一年──氣候變遷的錯假訊息四散，美國總統川普大力鼓吹開採化石燃料，並施壓台灣、南韓等國購買美國天然氣。韓國新興氣候倡議團體SFOC依舊滿懷壯志，逆風前行。

SFOC的全名是Solutions for Our Climate，代表「我們的氣候解方」。成立僅十年，卻快速成長為120多人的大組織，從街頭抗議到法律攻防、從韓國到亞洲多國的減碳倡議都有他們的身影，儼然成為國際化且極具聲量的亞洲氣候團體。

看見機會 十年磨出成績

SFOC關注議題眾多，能源、糧食到土地使用，甲烷、鋼鐵到氣候金融，核心只有一個──減緩氣候危機。近年國際倡議的腳步加快，並籌備日本、泰國等海外辦公室，上百位的員工規模還在擴大，逐漸趕上知名國際環境組織。

「確實，一開始就有國際化的願景。跟每個組織剛成立時一樣，我也抱持著期待，但真要問，當初能想像現今的狀態嗎？老實說，不能。」

一個晴朗的秋日午後，SFOC執行長金柱鎮（Joojin Kim）在首爾接受《環境資訊中心》專訪。

金柱鎮是位律師，曾參與多項能源計畫。在美國大型環保組織實習的經歷，讓他看見美韓的差距，並決心成立不一樣的氣候組織。

他解釋，美國的經濟規模是韓國的十數倍，但非營利組織的規模是韓國的百倍，其間的差距十分明顯。「有人認為，這是韓國人不太在意環保之故，我反倒認為，這是在韓國發展氣候組織的絕佳機會。」

亞洲議題帶上國際舞台

SFOC成立於2016年，很快站穩腳步，交出不少成績單。在南韓，推動國營電力公司Kepco停止海外投資燃煤電廠，並與澳洲住民合作，國內外同步施壓以撤銷Barossa天然氣計畫等。

2025年，SFOC的腳步拓展至台灣。台灣人或許對這個名字還很陌生，但時常參與國際會議、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯看來，SFOC的國際影響力已經明確可見。

他舉例，SFOC在去年紐約氣候週舉辦了一系列有關能源、產業的會議，也在年底受邀參與美國國會活動與參議員對話。聯合國氣候大會COP30上，SFOC已經可以在官方的核心區（藍區）設立亞洲氣候解方館（ACS），期間辦理多場活動，成功促進亞洲氣候議題的國際交流。

金柱鎮說，想跟台灣多交流是很自然而然的。打從他第一次踏入台灣，抵達高雄小港機場後，他就有釜山的既視感。不僅如此，台韓民主化的歷程、核能爭議、政府角色、產業結構上，均十分相近。

從減碳的角度來看，台灣是液化天然氣（LNG）進口大國，而天然氣是重要的碳排來源；台灣的大型航運產業，減碳潛力很高。此外，他對台中港離岸風電基礎建設印象深刻。

說到相似處，他指出，台韓就連電價的關注、將再生能源發展指向土地不足等情況也類似。然而，這並非理由，以俄羅斯為例，幅員廣大，再生能源卻發展緩慢；荷蘭、約旦國土有限，再生能源滲透率很高，足見「政策」才是關鍵。台灣離岸風電滲透率之所以能領先亞洲，也是領導階層努力排除制度障礙的成果。

吸收人才 快速擴展國際影響力

時序邁入2026年，SFOC台北計劃負責人陳米蘭正忙著籌備在台灣的新組織，目標是在今年第一季完成註冊。這組織在SFOC的協助下成立，未來將與SFOC密切合作，但會更在地化。以「能源韌性」為主軸，推動台灣的再生能源並減低對化石燃料的依賴。

SFOC的強項之一是組織架構，「專案組」與「網絡組」是兩大支柱，前者負責整合氣候科學與經濟學，產出扎實的研究資料；後者則負責資訊傳遞，發揮影響力。陳米蘭進入SFOC後，看見另一項SFOC從眾環團脫穎而出的關鍵──人才培養與挖掘。

「SFOC的『官方』語言是英文，這一點讓它吸引到很多厲害的國際人才，有了這些優秀的人才，SFOC的視角跟觸角變得更大。」

他舉例，SFOC的報告均有英文版本，因此只要是用英文搜尋相關資料，SFOC的名字常會優先躍於螢幕，這也是國際社會看重這個新興的組織的途徑之一。

結伴成長 逆風前行

十年前，SFOC剛成立的時候，全球正處於通過《巴黎協定》的雄心壯志中，各國紛紛交出減碳成績單。如今政經局勢不穩，美國不僅極力開發化石燃料，還強勢將天然氣銷往全世界。

SFOC天然氣部門主管吳東宰（Dongjae Oh）從煤炭開發的趨緩來解讀這件事。他指出，韓國一直在建立出口導向的市場，從開發海外天然氣電廠到建造液化天然氣（LNG）運輸船，確實能增加1到3年的現金流，但如此一來，卻危害了韓國的長期競爭力，並錯失了在潔淨能源領域取得領先的機會。因此，SFOC正努力促使公共投資轉向，以此推動產業轉型。

對於川普政策造成的壓力，金柱鎮說，他並不擔心，從歷史的經驗看來，即便在逆風中，氣候的行動也不曾停止，他反而期待有更多對氣候充滿熱情的人加入。

他說，這麼些年，即便有過失望，但看到新人從懵懵懂懂，到成為氣候倡議上有力的領導者，這便是他快樂的泉源，「稱不上是特別難忘的時刻，卻帶給我持續的幸福感」。