專訪》投入選舉絕非被欽點 吳皇昇：表態參選是因認同「科學、理性、務實」

吳皇昇目前在大學任教，已表態爭取民眾黨提名參選北屯區市議員。 圖：吳皇昇/提供

[Newtalk新聞] 2026年台中市議員選舉，在北屯區可望由六席增為七席，加上有老將引退，藍白陣營新人輩出，尤其是成立才六年的民眾黨，誓言一定要搶下一席。目前表態者中以有豐富政治幕僚、政務官資歷的吳皇昇最受矚目。

吳皇昇接受《Newtalk》記者專訪時澄清：「我並不是突然決定參選，而我很認同柯前主席強調的『科學、理性、務實』，與自己心中的主張及價值相互契合，當然就是義不容辭的加入民眾黨，主動要挑戰這樣的位置（市議員）。」

廣告 廣告

40歲的吳皇昇學歷為世新大學口語傳播學系學士、政治大學政治學研究所碩士，政治工作的資歷有前台中市議員林汝洲秘書、副議長顏莉敏研究室主任、江啟臣競選市長政策幕僚、盧秀燕競選總部發言人、台中市政府新聞局長、台中市政府研考會主委、新竹市政府行政處長，現職為逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任、東海大學及逢甲大學兼任助理教授及講師。

參訪日本遭誤解被「欽點」

今年9月間台中政壇傳出民眾黨高層意矚吳皇昇代表民眾黨在北屯區參選市議員，而後吳皇昇證實已經入黨。11月26日他隨黨主席黃國昌出訪日本，並且在機場接受媒體聯訪，引來同黨的台中市議員江和樹砲打黨中央是「台北黨」，理由是地方上已經有三名黨員表態參選北屯區市議員，出訪日本卻只欽點吳皇昇，還要黨中央「手路細一點」。

吳皇昇隨黨主席赴日參訪，一度被誤解。圖：吳皇昇/提供供田咕

吳皇昇說明，赴日參訪是出發前一個月民眾黨在官網對外公開徵選團員，年齡限制為18到40歲，自己剛好是40歲的上限，符合資格。報名後經過初、複選，由民眾黨青年幹部審核，「青年審青年」，所有程序全都是公開的。有意見的人應該了不解從報名到徵選的整個程。

吳皇昇強調，他非常尊重前輩，日前也親自拜會江和樹議員，並且在臉書發文：「和樹議員在議會的犀利問政、對地方的貼心服務，是我最珍貴的學習標竿。」「大樹帶小草」。

義不容辭入黨挑戰選舉

談到加入民眾黨的緣由，吳皇昇說，民眾黨成立約6年，他一直都在觀察民眾黨整體的核心、精神和論述。而前主席柯文哲所講的「科學、理性、務實」，的確是政治工作者在擬定公共政策最重要的原則，與自己的理念非常契合。自己從未加入過任何政黨，如果有機會可以去挑戰（參選），實現自我價值，當然就是義不容辭的加入，然後去挑戰這樣的位置。

吳皇昇向江和樹請益，強調是「大樹帶小草」。圖：吳皇昇/提供

「人家問我怎麼會突然間出來選舉？」吳皇昇的答案是「並不是」。吳皇昇說：「自從接觸政治工作後，在藍白陣營都有好朋友，常常討論時事議題，所以最後的選擇及決定其實是在我身上，從幾個月前加入民眾黨，也表態想要挑戰北屯區市議員，都是來自自己的決定，政界的朋友也都鼓勵我趁現在還是青壯的年紀去實踐理念價值及抱負。」

很早就決定參選

吳皇昇說：「從議員助理、候選人幕僚、市府發言人、政務官，所做的事情都是公共服務、擬定政策，都是為了實現一個政治價值，它叫做『真誠』。」「我會決定參選，其實早就想做這件事情，只是之前的位置、環境，沒有讓我有這樣的選擇，謝謝很多政治上的貴人及前輩提攜。」

一度因為赴日參訪被質疑是黨主席「欽點」參選，吳皇昇說：「有朋友打電話來說我這樣太委屈了，要我反駁，但我當下都一直覺得，江和樹議員會這麼說，一定有他的道理。我住在北屯十幾年，過去幾年擔任政務官，不可能用政務官的身分頻頻在地方拜會，也擔心會造成其他議員有不同想法，我並不是沒有耕耘扎根，而是一直默默觀察，去發掘問題；被這麼說心裡有點受傷，如果真的要進入初選，我一定會尊重且努力爭取出線機會。」

現代版鑿壁取光 靠夜市燈光讀書

從幕僚、政務官、學界到準備投入選舉，如何把過去所累積的能量做最好的發揮？吳皇昇說：「我不是從事政治工作才去體會民間疾苦，自己從小在夜市長大，古代是鑿壁取光，我是在爸爸的貨車上取夜市燈光讀書、寫作業，每天回家已是半夜兩三點，因此上學常常遲到，在這樣的生活過程中，很明白基層民眾生活上的痛苦、經濟上的困難。也因此在心中默默埋下一個種子，很希望從政者可以真正站在民眾的立場去思考，擬定的政策才不會天馬行空，離人民非常遙遠，人民進而才願意託付給他。」

吳皇昇學校畢業後原本要出國深造，但父親罹癌，在老師建議下來到台中就醫，老師還介紹他擔任市議員助理，因此多了和基層接觸的機會，一早出門跑跑紅白帖、做選民服務，常遇到選民提出千奇百怪的問題，該找哪個政府單位、用什麼法條去處理，練就他扎實的為民服務經驗。

2018年市長選舉在國民黨初選階段，吳皇昇是江啟臣的幕僚，協助擬定政策藍圖，正是他的本職學能，他還記得當時的slogan是「台中躍起 大城新生」。初選後國民黨內整合，他擔任盧秀燕的發言人，勝選後陸續出任新聞局長、研考會主委。

吳皇昇說：「在研考會主委任內協助市長擬定政策藍圖，交由各局處執行，並且追蹤績效考核，這些實務上的經驗，讓我更有能力讓大家覺得投票給我是非常值得的。」

由政治幕僚轉身站上檯面，吳皇昇說：「過去都是輔選幕僚，畢竟與候選人不一樣，嚴格說起來，我毫無背景資源來支持我挑戰這樣的職位，但我一直想證明一件事情，即使我不是政二代富二代，但相信只要大家認識我，會想要把這張票投給我，因為我真的是跟大家站在一起，關心大家每天起床後出門會遇到的生活問題。」

要讓選民知道「我可以」

談到選戰策略，吳皇昇說：「我跟你們（選民）都一樣，我們站在一起，我們是同一陣線，我知道你的痛苦，因為我也這樣經歷，每天騎機車載送小孩，我的選戰策略就是講出大家的心聲，我有一定程度的政策專業、法案研究能力，所以我有機會的話，會針對這些生活問題提出相關的解決方案，讓選民知道，我可以！」

相較於同選區多數有意參選者，尤其是新人的看板都已經掛滿街頭，但還看不到吳皇昇的看版。他表示看板已在陸續製作中，希望設計完成後亮相時，可以讓大家感覺到「我真的是一個想要做事的年輕人」。

吳皇昇目前常在媒體上投書對公眾事務表達看法，同時爭取曝光，並且加強網路社群經營。民眾黨對於北屯區的提名機制，目前仍是協調階段，所以尚未開放登記。吳皇昇說，如果真的協調不成，才會進入初選，一切都會配合黨中央的決定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

兩份選舉民調都落後 何欣純：怪怪的 是操作還是根本不存在？

藍白修法引憲政危機 汪浩喊話府院黨：準備重選國會