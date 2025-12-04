專訪／抗癌不減熱血！柯煒林帶病闖金馬影帝戰 坦言「現在只想慢慢做，睡覺最重要」

柯煒林從公開生病消息到現在，短短幾個月歷經情緒動盪，如今已整理好豁達心情，不把自己當病人看待。

港星柯煒林4年前憑港片《濁水漂流》進入台灣影人的眼光，之後陸續接拍《破浪男女》《大濛》等片，後者更闖進本屆金馬獎影帝之戰，討喜表現深獲肯定。然而他今年7月公開自己罹患肺腺癌4期消息，震驚台港娛樂圈，本來外界都擔心他會否因健康因素缺席金馬，但他健康出現，且一如過往樂觀開朗、活蹦亂跳，他在接受本刊專訪時透露，其實這幾個月他的心裡也歷經激烈的情緒撞擊，還好他在親友陪伴下突然轉念，讓人生過得輕鬆開心就好。

柯煒林坦言，他之所以選擇公開病情，是基於舞台劇的宣傳考量，若是個人喜好，他絕對不會公布。他當時的想法是既然要公開，就要將所有事情都講清楚，避免予人隱藏的感覺。然而，突如其來的公眾關心與愛意，讓他措手不及。

他歸納出3個當時的壓力源：「一是生這個病本身，其次是第一次演舞台劇的壓力，第三一下子獲得高度關注，我是完全沒有想到的。」

《大濛》儘管拿下本屆金馬獎最佳劇情片大獎，導演陳玉勳依舊帶著演員柯煒林、方郁婷勤做宣傳。

「那個時候才知道說原來很多人看我的作品。」他表示，這種突然湧來的愛讓他有些難以招架。他形容自己是個「悶騷」的人，在面對關注時很挑，一時之間不懂得大方接受，反而覺得處理這份關注的壓力，有時甚至比處理病情本身的壓力還要大。導致他崩潰了許多次。

幸運的是，在家人、朋友和舞台劇夥伴的陪伴下，情況逐漸好轉。隨著舞台劇演出結束，一個主要的壓力來源隨之解除。對於病情帶來的壓力，他也慢慢找到了調適方式。

被視為天才演員的方郁婷，學業上也是學霸，目前在紐約的名校哥倫比亞大學攻讀心理學。

至於公眾關注，他的轉變發生得很突然。有一天，他突然覺得「好煩喔」，決定大方接受。過去他不太喜歡別人跟他說「加油」，認為自己不過是吃個藥，這句話彷彿在不斷提醒他生病的事實，讓他鑽牛角尖地思考「要加什麼油？」但現在，他都能坦然接受，找到了與自己和解的方式。

他笑稱自己現在身體健康，甚至比一些對他說「身體健康」的人還要健康。他提到，因為生病反而讓他心情突然放開了，不再像以前那樣給自己太大壓力，開始奉行「慢慢做，睡覺最重要」的原則。現在的他，可以輕鬆接受所有的鼓勵和關心。

柯煒林與方郁婷片中互相扶持，建立患難情誼，戲外卻直到殺青才變得比較熟。

12月初柯煒林還會參加一個香港的演員進修營，主要想加強在舞台上表演時很容易心亂，要怎麼去整頓自己的心態；這次來金馬獎，也甩開了4年前憑《濁水漂流》入圍時，心裡揮之不去的「 外人感」。他坦言香港電影圈沒有能將每個人的距離拉近的這種酒會，「那個時候我好像誰都認識，但是誰都不認識，現在很自在，所以我會覺得那個心情超不同，在金馬獎上面玩得超開心。」

片中另外一個靈魂人物「阿月」，又把方郁婷的表演推到另一個高度。《大濛》是她高中時拍的，那時正煩惱大學申請等攸關前途的重大選擇，如今帶著作品歸來，她已是紐約名校哥倫比亞大學的大二學生，主修心理學，副修表演等課程，最近在上的剛好是有關記憶力與壓力相關內容，不過她要到大三、大四才會接觸比較臨床的實務訓練，現在還在書本的理論階段。至於

至於柯煒林角色「趙公道」有沒有原型參考？導演陳玉勳透露了角色的創作靈感。他認為趙公道的「直爽」與「俠義心腸」，其實很像 70 年前那些外省老兵與士官長的特質。他們因為看慣了生死，個性坦蕩，行為處事直接了當，這種俠客精神在社會中一直存在。柯煒林以「仗義每多屠狗輩」，精準地為自己的角色下了註解。

