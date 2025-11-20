專訪／拍電影拍到險失明！《人生海海》廖克發揭父親走私童年 一個惡夢轉變創作心情
《人生海海》透過馬來西亞三代華人的故事，探討了離散、尋根的議題，其中多數源自導演廖克發的親身經歷，廖克發接受《鏡報》專訪透露，小時候父親為了生計從馬來西亞走私香菸到新加坡，帶著他掩人耳目，就算不想，「我爸媽會拿籐條打我，要我去做，因為我是家裡的一份子，必須分擔。」
廖克發祖輩為了尋求更好的生活，從中國大陸來到馬來西亞，但到了廖克發父親這代，日子好像沒有比較好過。父親會將香菸藏在汽車輪胎中，走私到賣價較好的新加坡，他笑說有時候很想問問祖輩靈魂：「到底怎麼搞的？不是你們要來的嗎？來了怎麼還搞到這樣！」
拍紀錄片遭列禁片後大病 廖克發獨自住院
陳雪甄與《人生海海》導演廖克發認識10幾年，看著廖克發創作之路充滿了窘迫與孤獨，常忍不住想幫他一把。來自馬來西亞的廖克發，曾拿出自己所有積蓄拍片，再想辦法去參加各國影展，「拍完片回來，發現自己的錢都花光，結果房租繳不出來，沒地方住。」
他坦言，自己不是一個在外面闖失敗就可以回家的人，因為「沒有地方給我回家」，他也不會打電話給家人，免得讓遠方親人難過，「我說了只會讓他們勸我回家。」他承認，陳雪甄是他「救援名單上」前三名，陳雪甄卻說：「你幾乎沒跟我開口過啊？」
廖克發透露，在拍完描述馬來西亞共產黨的紀錄片《不即不離》後，他生了一場大病，無法控制眼睛看左看右。當時醫生懷疑他腦部有腫瘤，甚至可能中風，要他排隊做核磁共振。他連家人都沒通知，獨自住在台灣醫院裡。
陳雪甄是救援名單前三名之一 不計較片酬共同創作
廖克發坦言：「我個性是我不喜歡讓大家知道。」而陳雪甄是他唯一透露自己消息的朋友，「她帶著晚餐來看我，我那時候眼睛還被遮著，她看我這樣哭了，但也因為沒辦法做什麼，只能就這樣離開。」
等到檢查報告出來，確認腦部沒問題，廖克發才打電話告知遠在馬來西亞和新加坡的家人，妹妹一聽就在電話那頭哭泣，廖克發說：「告訴家人能怎麼樣？何必呢，就自己想辦法撐一撐。」
陳雪甄第一部電影短片，就是廖克發執導的《鼠》。陳雪甄形容，他們之間是「不計較片酬」的共同創作關係。廖克發坦言，他會像朋友一樣，很早就將劇本丟給她，詢問她劇本好不好看、有沒有興趣演。
身為人父作夢嚇醒 孩子出生轉換想法
而《人生海海》故事劇情有許多來自他家族或親身故事，劇中陳雪甄的曾曾祖父為了更好的生活，從中國到馬來西亞打拚，卻不敢吃榴槤，怕自己被漢人祖先拒絕「認祖歸宗」，廖克發坦言這次的創作，有他身為人父後的轉變，陳雪甄也說廖克發在當了父親以後，有比較放鬆！
「小孩還是Baby的時候，我一隻手抱著他、一隻手打這個劇本。那時候面對更多的生活問題、經濟問題，然後同時要兼顧創作。我記得那時候我做了個噩夢，夢到我小孩已經會走路了，然後有一天我牽著他在公園散步，我兒子突然轉頭跟我說：『爸爸，你拍的片要有人看得懂吧！』。」
廖克發坦言，那應該是一種「爸爸，你要養我喔」的壓力，當時他就這樣被嚇醒。「我過去也許會把藝術想像成是一種很精英、很高階的東西。但我結婚生小孩的這些人生歷練，讓我看到也許一般人也能把自己的苦難、悲痛，換成美好的某些東西，這不也是藝術嗎？」
