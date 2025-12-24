專訪／振永來台遇1物嚇壞！宋柏緯英雄出手扭斷 男神認了「我很感謝他」

振永、李沐與宋柏緯的三人情感線，串起了1977年的中壢事件，成為電影《那張照片裡的我們》故事主軸。攝影李鍾泉03

電影《那張照片裡的我們》，以振永、李沐與宋柏緯三人的青春愛戀，串起了1977年的中壢事件。電影中宋柏緯是李沐的青梅竹馬，默默守護李沐；來自韓國來台灣擔任跆拳道教練的振永，則是大膽追求李沐。現實生活中，振永也跟金教練一樣主動表態，不願錯過。宋柏緯則是跟電影中的弘國一樣，曾與好友喜歡上同一個女孩。

如果有了喜歡的對象，振永表示自己跟電影中的金浩熙一樣屬於積極主動的類型，他說：「我覺得如果當下錯過了，之後可能會非常後悔，所以在能力範圍內我都會努力爭取。」宋柏緯則自認跟「弘國」一樣注重公平競爭，他表示：「我在感情上比較成熟且尊重對方。我會把選擇權還給對方，雖然不會強求或退讓，但會追求公平競爭。」

廣告 廣告

宋柏緯表示自己性格比較內向，國中時曾跟好友喜歡同一個女生，後來朋友成功追到對方，「我也只是羨慕他的乾脆，兩人依然是朋友。」在電影中「左右為難」的李沐笑說：「我現在比較喜歡日久生情。小時候可能會覺得一見鍾情的心動很珍貴，但現在覺得那更像是一種「業障」，現在會覺得心動雖然容易，但長久的相處更重要。」

宋柏緯透露他國中時，也曾跟好友一起喜歡上同一個女生，雖然最後是好友勝出，但大家都還是好友。李鍾泉攝

滷肉飯與雞頭的文化震撼

這次獨自從韓國來到台灣拍片，振永原先擔心來台灣語言不通的孤獨感，沒想到李沐跟宋柏緯每天帶他去尋覓美食，讓他根本沒時間落單。宋柏緯更爆料，他們曾帶著振永在週六晚上的信義區街頭漫步，體驗台北夜生活的熱鬧，還特地帶他去吃道地的滷肉飯與火鍋。

有趣的是，雖然振永熱愛火鍋跟滷肉飯，卻在餐桌上遇見了難忘的「文化衝擊」。振永笑說：「我真的非常喜歡吃雞肉，但看到整隻雞的『雞頭』還是會被嚇到。」還爆料宋柏緯看到他很害怕，非常有男子氣概地把雞脖子折斷、處理掉雞頭，振永笑說：「我當時真的非常感謝他。」

振永最喜歡的台灣美食是滷肉飯跟火鍋，但他坦承自己很怕看到雞頭，還被宋柏緯英雄式出手解救。李鍾泉攝

天台上的靈魂共鳴李沐認了「有心動」

為了讓片中跆拳道教練的身材更有說服力，以及一場戲要在河邊裸上身換裝，振永在拍攝期間實施了近乎魔鬼的自我管理，每週重訓6到7次，每次都超過2小時，更將進食頻率增加到一天5餐，振永說：「為了讓肌肉看起來更厚實，除了蛋白質也會均衡攝取碳水化合物。」

宋柏緯曾說振永的魅力連他都要招架不住，李沐也說振永讓她印象最深刻的事情是「他吃東西的樣子。」李沐表示：「看一個人吃東西的樣子可以觀察出個性，他非常有熱情，什麼都願意嘗試並給予大力的稱讚。」笑說未來做菜給他吃的女生會很幸福。

李沐笑說自己以前相信一見鍾情，但年紀大了以後認為那很像一種「業障」。李鍾泉攝

而兩人在電影中一場天台聊天的戲，當時導演希望兩人嘗試即興對話，在微風與夕陽的催化下，李沐與振永就劇中角色閒聊各自是何時開始學跆拳道與拍照，儘管兩人語言並不完全相通，但在那個瞬間，「我們感受到了共同點，那個氛圍讓我覺得非常心動。」

振永來台為《那張照片的我們》宣傳後，預計於24號結束行程返回韓國，除了跟朋友在耶誕節聚餐，也有年底頒獎典禮的出席行程。宋柏緯則是會勤跑映後，在電影院與家裡度過聖誕與跨年。李沐則是在聖誕節後，會將手機關機「與世隔絕」約40天，準備之後的新工作。



回到原文

更多鏡報報導

振永大胸肌太結實！郭德君「躺男神懷裡」臉紅認證 曝要給朱智勳驗收

玄彬、鄭雨盛雙帥對決！700億打造《韓國製造》開播 5大亮點一次看

林怡婷苦練拳擊「邊打邊哭」 AcQUA源少年成員祼上身暴瘦9公斤