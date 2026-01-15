專訪/振永許願原班人馬拍動作片！宋柏緯嚇喊：別太激烈 李沐被歐巴吃相圈粉

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由韓國男星振永與李沐、宋柏緯主演，共譜跨國三角戀。三人日前接受《中天新聞網》專訪，除了暢談拍攝趣事，因戲結緣的他們私下更培養出好感情，振永許願下次能來台拍動作片，還希望能和這次原班人馬演員一起，讓一旁的宋柏緯嚇得秒回：「不要太激烈可以嗎？」

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由韓國男星振永（右）與李沐（中）及宋柏緯（左）主演。（圖／記者 伍映澄 攝）

電影故事背景設定在1977年的台灣中壢事件，韓星振永在片中飾演一名韓國跆拳道教練，與李沐飾演的照相館老闆女兒「賢英」有著青春戀愛情愫。

獨自來到台灣拍片，該如何克服在異鄉的寂寞？振永分享，實際來台拍攝後，整個拍攝過程比他想像中的還不孤單，「我有很棒的同事、夥伴們跟我一起度過這段時間，他們會帶我去吃美食。」加上他住宿的地方有不少百貨公司，「所以收工後我的樂趣就是去找一些好吃的店，然後去吃一些美食。」

李沐分享，有帶著振永去逛永康街，宋柏緯則是帶他去體驗信義區的週六夜，「我們有去吃一些道地的小吃，還有正宗的台式火鍋。」還透露，當時有不少粉絲認出振永，要和他合照，笑說自己當晚當起了對方的保鏢。

振永回憶起在台灣品嚐的美食，印象最深刻的是滷肉飯，「有吃到一個印象很深刻的是。上面有放蛋黃，然後把蛋黃跟滷肉飯拌在一起，再加上滷肉肉塊，那個組合真的是超級好吃！」

振永回憶起在台灣品嚐的美食，印象最深刻的是滷肉飯。（圖／記者 楊進明 攝）

振永這次在片中除了要詮釋一名跆拳道教練，還有不少激烈武打戲，他透露，自己本身就很喜歡拍動作戲的，「在拍之前的前幾個月，都有跟台灣的動作組進行訓練，會針對動作套招的部分來做訓練，因為如果沒有對好的話，會容易讓對手演員受傷，所以花了蠻多時間在套招上。」

而他先前曾說過來台拍戲相當幸福，讓人好奇未來有機會來台拍攝的話，會想挑戰哪類型的作品，振永分享，「我想要挑戰比較激烈的打戲，想要拍一個動作大片。」還嘴甜說，如果可以的話，希望能跟這次的原班人馬演員們一起。沒想到一旁的宋柏緯打趣回：「但不要太激烈可以嗎？」逗樂全場。

李沐這回在片中和振永有不少令人悸動的對手戲，談及最心動的一刻，她表示，是一場天台的戲，那場戲是她要分享照片給振永看，振永當時一直在尋找一些很電影感、不是被設計出來的東西，因此兩人在拍完戲後，決定來個即興的聊天，「我問金教練說幾歲開始跆拳道，他回答反問我幾歲開始拍照。」這一刻讓李沐相當心動，「兩個人都有點笨拙，能夠使用的語言很有限，那個瞬間我突然覺得，哇，我感受到通電，這個時代的氛圍跟金教練的魅力。」

李沐（中）被振永（右）私下吃相大圈粉。（圖／記者 伍映澄 攝）

談及第一次和振永合作後，對方私下有沒有哪一面最反差，李沐笑說，印象最深刻的地方是振永吃東西的模樣，「我覺得看吃相就可以看得出來一個人大概是什麼樣的個性，我們第一次吃飯的時候就覺得，吃相這麼好的人，個性一定也很好。」她稱讚振永，對於任何食物都很願意嘗試，也會給很多反饋，喜歡的東西也會大力的稱讚，非常熱情。《那張照片裡的我們》全台上映中。

