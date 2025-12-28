專訪》掀日本酒「奢華革命」 SAKE HUNDRED創辦人生駒龍史：台灣是進軍世界的試金石

在日本酒界開創出前所未有的「奢華（Luxury）」新市場，並備受矚目的株式會社 Clear（Clear Inc.），以「創造日本酒的未來」為願景，透過專業媒體與頂級酒品牌雙軌並進，正引領著業界發展。《風傳媒》獨家專訪了該公司創辦人兼代表取締役CEO生駒龍史，深入探討其創業歷程、獨特的品牌哲學，以及為何將台灣視為現階段最重要的戰略市場。

生駒龍史在 25 歲時踏入日本酒的世界，雖然深受其魅力感動，卻也直面了業界營收低迷、酒造倒閉、後繼無人等嚴峻現實。「為了推廣我最愛的日本酒，必須從根本解決業界的課題」，這股強烈的使命感推動了他的創業。

公司於2013年創立，並揭示了「創造日本酒的未來」這一願景，該公司的商業模式有著明確的戰略意圖：不與現有酒造爭奪市占率，而是創造「新市場」。生駒斷言：「我們無意在 1,000、2,000 日圓的價格帶競爭，成為現有酒造的對手。」

他透過日本酒專業網媒「SAKETIMES」確保資訊的全面性，並透過品牌事業「SAKE HUNDRED」開拓高單價的「奢華市場」，目標是為整體日本酒業界帶來新的價值與營收 。品牌創立 7 年以來，SAKE HUNDRED 已在國內市場確立了穩固地位。生駒認為，明確的「奢華」定位以及透過數位行銷建立的電商（EC）模式是成功的關鍵 。在產品開發上，他揭示了「不依賴品飲知識的美味」這一獨特哲學 。

SAKE HUNDRED開拓日本酒「奢華市場」，目標是為整體業界帶來新的價值與營收。（SAKE HUNDRED提供）

無論是擁有專業知識的行家，還是初次接觸日本酒的入門者，都能一口喝下就感到「好喝」，這才是該品牌的標準。為此，他們對合作酒造的設備與保存環境設下了極高的門檻 。展望 2025 年後，公司將以此實績加速海外佈局，生駒深信：「正因為在日本獲得評價，才能在海外行得通。」在通過全球最嚴格的日本市場考驗後，下一步將目光鎖定亞洲市場的正式開展 。

在全球戰略中，目前該公司將台灣定位為「最重要市場」。生駒指出，在世界唎酒師（日本酒侍酒師）大賽中，台灣選手連續奪冠，「台灣是日本以外對日本酒理解最深、提案能力最高的市場」。事實上，進軍台灣僅一年，包括米其林星級餐廳在內，已有超過 50 家店鋪引進，營收順利成長 。特別之處在於客層的變化，在日本有時會給人「老派飲品」印象的日本酒，在台灣卻被年輕族群視為「時尚、有型」的象徵並享受其中 。

生駒表示，「在競爭激烈且知識豐富的台灣市場若能成功，在世界任何地方都能通用。」他將台灣的成功視為進軍世界的重要試金石 。未來的推廣將以高端酒市場成長顯著的亞洲圈為中心，結合線上銷售與「體驗」活動 。由於 SAKE HUNDRED 瓶裝單價高昂，將透過快閃活動（Pop-up events）創造實際品飲機會，降低購買門檻 。此外，在與在地夥伴的合作上，他最重視「熱情」，尋求的不僅是將其視為眾多商品之一，而是能與品牌共同挑戰世界的熱血夥伴 。

在傳統商業色彩濃厚的日本酒業界，透過數位轉型與高附加價值化開拓市場，正實現飛躍性的成長。

訪談最後，生駒提出未來3至5年的長期願景：「實體店鋪展店」與「股票上市（IPO）」。除了計畫在銀座、表參道等日本指標性地段開設直營店，未來也構想在台北、上海、雅加達等世界主要城市展店 。光是今年包含家族旅遊就造訪台灣 4 次的生駒氏，對台灣送上了熱情的訊息：「我非常喜歡台灣的氣候、文化以及人情味。希望透過日本酒，創造讓日本與台灣關係更親密的契機。」

自 2013 年創業以來，株式會社 Clear 始終秉持「創造日本酒的未來」願景，在保留古老商業習慣的業界中，透過媒體與品牌雙軸驅動持續帶來革新。該公司深信，SAKE HUNDRED 的品牌成長終將連結到日本酒文化的國際普及，透過營運日本國內瀏覽量（PV）最大的日本酒專業網媒「SAKETIMES」致力於傳遞日本酒的魅力 。 2018 年創立奢華日本酒品牌「SAKE HUNDRED」，與擁有頂尖技術的酒造共同開發高單價商品，主要透過品牌官網電商及高級餐飲通路進行銷售。

