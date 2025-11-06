專訪》摩根投信董事長唐德瑜：「這件事」是台灣資產管理的真正防禦力

2019年接掌摩根投信董事長以來，唐德瑜一路見證台灣資產管理市場的高速演化，包括ETF由被動到主動、法規從管制到鬆綁、資金從境外回流台灣等。對於亞資中心的看法，他的判斷很簡單也很直接：「愈開放，才愈能打造金融防禦力。」

自2019年接掌摩根投信董事長以來，唐德瑜便一路見證台灣資產管理市場的關鍵演化：從被動到主動的ETF浪潮、法規由嚴格管制走向合理鬆綁，以及資金從境外回流、進一步在地深化的趨勢。他的核心判斷，既簡單又一針見血：「愈開放，才愈能打造金融防禦力。」

在唐德瑜的視野中，當台灣正努力將AI供應鏈的優勢與金融商品「一同輸出國際」時，法規若能與國際規範快速接軌，將是讓整體產業起飛的「跑道」，而非絆腳的「鎖鏈」。

亞資特區：從「一對一」到「一對多」的業務形態突破

談及高雄亞洲資產管理中心示範區（亞資特區），市場最有感的並非政策口號，而是業務形態實質上從「一對一」的受限服務，走向「一對多」的全國性開放。

唐德瑜直言，過去另類資產（Alternative Assets）常受限於特定客戶數量、金流路徑模糊，甚至存在「灰色地帶」。專區上路後，合規的在地據點得以服務全國客戶；資金透過高雄銀行端串接，再有效率地外溢到國際標的。這不僅對在地人才培育與地方經濟形成正向刺激，也將台灣資管的服務半徑大幅擴展。

「愈開放，防禦力愈強。你讓合法的跨境流通順暢、資訊與規則一致，市場自然會用更有效率的方式配置資金。」

他強調，投信在特區的角色更像「優質產品的引進者與組裝者」：將全球頂尖的策略帶入，使高資產客戶與機構法人能以合法、透明的方式參與，不必再為繁瑣的流程而卡關。

法規「一致性」優先：專法整合降成本、加速創新

目前台灣資管相關規範散見於《投信投顧法》、《銀行法》等多部法規，唐德瑜主張應盡速設立專法、進行一次性整合，「流程簡化、限制合理化」是關鍵所在。他預估，若能順利落地，業者的合規成本有望下降10％至15％。

他也點出，央行與金管會間的「雙軌監理」協調機制，有時會拉長金融創新的時程，「雙軌監理要更有共識，灰色地帶愈少，創新速度就愈快。」

在最受矚目的ETF政策上，他一貫支持「與國際接軌」的原則：無論是追蹤指標的選定、資訊揭露的廣度、交易機制的健全度，乃至盤中資訊的透明化，都應全面對齊成熟市場標準，方能確保台灣ETF生態系的健康成長，既能吸引外資，也得以充分保護投資人。

將台灣放進全球資產管理的拼圖中，唐德瑜的路線圖清晰明確：法規對齊國際、產品與「管線工程」並進、人才用制度與市場拉進來。

摩根投信董事長唐德瑜（中）接受遠見專訪暢談亞資中心建議與摩根在台策略。摩根投信提供

面對市場對主動式ETF的高度關注，唐德瑜第一時間便澄清：「主動與被動絕非零和遊戲。」「沒有一個投資人不喜歡超額報酬，但沒有人能『保證』超額報酬。主動與被動服務的是不同需求，健康的是『多樣性』，而不是『淘汰賽』。」他透露，摩根在全球主動策略擁有深厚底蘊。在台灣發行的主動式ETF，投研將承接國際母團隊的方法與紀律，但同時須嚴守在地法規與交易時段，績效表現勢必與海外版本存在差異。

主動式ETF的挑戰在於「管線工程」

唐德瑜更點出一個常被市場忽略的現實：主動式ETF的難度，不在於選股能力，而在於「管線工程」——從投研分析系統到ETF的交易、做市、清算與後台對帳，「整個水管要接好」，才能將策略穩定、透明地落地到盤中交易。

「先把管線打通，再談產品速度。第一檔最辛苦，後面才能進入規模化與複製曲線。」

在台灣，摩根推出首檔主動式ETF：摩根大美國領先科技ETF（00989A），結合摩根資產管理在美國科技投資與主動式管理的經驗，目的在於為投資人分散集中風險、擴大全球布局視野。

在他看來，這不僅是產品創新，更是讓台灣ETF市場從「規模戰」走向「內容戰」的關鍵一步——從追指數，到追策略；從市場深度，走向投資寬度。唐德瑜補充指出，儘管台灣ETF市場競爭激烈，但現有產品結構，多數標的仍集中於台股與美債，且多為被動式追蹤指數設計，「市場熱，但集中度太高。」

他強調，主動式ETF是將「研究能力」轉化成「盤中可交易的透明商品」的起點；亞資特區則不再是空泛口號，而是讓資金合規、有效率地跨境流動的關鍵節點。當台灣用開放換來韌性，資產管理產業的下一個擴張，也許將不只侷限於北部或海外，而是從高雄出海，向亞洲定錨。

值得注意的是，高資產族群近年輕睞另類資產（Alternative Investment），也成為金融業者競相進軍資產管理中心高雄特區的重點項目，但這類型產品並非人人可參與，也不是可無限複製的商品。唐德瑜點名其兩大本質差異：1. 容量有限： 長照不動產、基礎設施等標的採「一案一案」募集，無法無限吸納資金。2. 作業複雜度高： 合約、估值、匯率、資訊揭露的流程遠比公募股票債券複雜許多。

因此，另類資產多鎖定機構法人或高資產客戶，以便短時間內完成大額認購、降低繁瑣作業成本。他建議，在台灣的先行者必須務實地將國際規格的「作業SOP」搬進來，從第一步開始，統一估值頻率、投後報告、投資人教育與法遵語言，比起「一口氣與國際對標」更為重要。

唐德瑜點出一個常被市場忽略的現實：主動式ETF的難度，不在於選股能力，而在於「管線工程」。陳之俊攝

人才與文化：允許說「不」，更要求「擔當」

而在亞資中心留財引資的目標下，人才也是關鍵。談及摩根資產管理的組織與人才養成，唐德瑜直指核心，他表示摩根的組織文化有三大重點：

1. 做對的事，Do the right thing ： 合法未必等於合宜；面對市場過熱趨勢，要有說「不」的勇氣。

2. 人人要有Ownership （擔當）： 決策權下放，誰負責、誰拍板；領導者負責方向，執行端負責把事情做對。

3. 行動以事實為準： Everything about data & facts，少說故事，以實際行動方案為準。

「市場好時，最容易讓人以為自己很厲害；這時候更要搞清楚，你的報酬從哪裡來。」他也強調，台灣金融人才「專業、勤奮、具世界觀」，但需要更大的國際舞台與語境；同時應開放國際人才流動，建立英語工作環境，雙向流動才能積累產業厚度與國際話語權。

面對全球股債齊高、波動時起時落的市場，唐德瑜給投資人一個最務實的提醒：「請時刻檢視，你拿到的報酬是否『合理且可持續』。是研究與紀律帶來，還是只是站在浪尖上？」唐德瑜不唱多也不唱空；他認為，真正的風險多發生在行情大好、信心爆棚的時候。「在上漲期自我審視，在震盪期維持紀律」，是他給所有投資人的功課。