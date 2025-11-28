【專訪】操刀《辣台妹寫真輯》 林育良13年鏡頭拍出非典型元首

日本小鎮琴平町掛上前總統蔡英文的巨幅照片，讓不少台日民眾感到驚喜。林育良（Makoto Lin）提供



前總統府攝影官、攝影藝術家林育良Makoto，帶著《辣台妹寫真輯》，搭配書法詩人何景窗的作品，兩個月來巡迴日本琴平和東京，將超過五十件作品置入多處公共空間，融入當地地景，讓千年小城成為無界線的「觀看劇場」，第三站京都展覽也將在4/18 ～ 5/17登場。

打破行禮如儀紀事風格

「琴平山博覽會」上次舉辦是在明治初期，距今已有150年，許多台日民眾在這座「讚岐烏龍麵的故鄉」的車站、劇場和古寺，與前總統蔡英文的肖像直面相遇，都忍不住驚呼，有人熱淚盈眶，也有人在展場寫下深刻感受：「很多時候，會想念小英。看到貓，想她；看到總統府，想她；在我心裡，像首讀不完的詩。」

此次展車作品是從《辣台妹寫真輯》中選取蔡英文影像，並搭配何景窗老師的詩文書法。林育良（Makoto Lin）提供

林育良從蔡英文擔任民進黨主席開始，一路拍到她兩度就任總統直至卸任，長達13年，將近5千個日與夜，去年收錄她任內照片的《辣台妹寫真輯》，出版消息一出，一小時內即被索取一空。

他打破國家元首公職影像行禮如儀的紀事風格，朝藝術境界顯影，作品多次獲得國際獎項肯定，在日本代官山展出，更首次成為致贈友邦元首的禮物。

東京展場靈機一動「再創作」

在日本展出期間，一幅變裝皇后在總統府蔣中正半身像前與蔡英文的合影，最令民眾感到好奇，「畫面中，包括銅像，除了總統外，都是男的，連文字都寫天下為公。」林育良會請大家結合何景窗書寫的「妳是自己的」，意涵即不言而喻。

日本民眾對於變裝皇后現身總統府內照片最感好奇。林育良（Makoto Lin）提供

日本民眾對於變裝皇后現身總統府內照片最感好奇。林育良（Makoto Lin）提供

東京展場位於SHIBAURA HOUSE ，這是由日本知名女性建築師妹島和世設計的建築空間，採光、透明結構與動線皆凸顯作品能見度，而趨近蔡英文等身大的側身像則貼在轉角處，讓行人得以「轉角遇見蔡英文」，帶來驚喜。

不過，因東京主辦方期待多一些蔡英文「人事時地物」的紀實照片，此等之認知落差，讓林育良和何景窗一度想在展場寫下「這不是蔡英文展」，最後決定從台灣訂製壓花玻璃，直接遮住東京展場所有正面露出的國家元首肖像，軟性表達創作者的立場，也讓作品「再創作」，意外憑添另一番觀看風景。

貼身觀察紀錄蔡英文13年

提到這次「擦槍走火」，林育良觀察到，同樣是蔡英文肖像，在琴平小城被單純視為家鄉的符碼，「情懷先於政治，一種可被觸及的記憶、距離與身分認同」。而在東京首都，則以政治性的視角出發，「原來，同一張影像，在不同城市會被完全不同的語言接住。」

林育良以壓花玻璃蓋住蔡英文總統正面，幽默表達創作者立場。林育良（Makoto Lin）提供

林育良（右）與何景窗在琴平展區合影。林育良（Makoto Lin）提供

林育良長年置身第一現場紀錄國家元首，身為國家機器文宣團隊一員，他需深入思考紀實的精準，卻也不想被框架侷限，他讓人物與空間的對話，成為攝影敘事思考的起點，「我不是要拍出一個偉大的人，而是要讓觀者意識到自己在觀看一個現場。」

而他貼身觀察紀錄蔡英文13年，在他心中，這位台灣女性領導者最真實的樣貌又是如何？他為何特別鍾愛拍攝蔡英文的背影？在常年置身國家最高規格的儀式場域中，他又是如何找到超越框架的座標，發現更多影像的力量？更多的內容以及所有的話說從頭都在《不好說》節目。

《辣台妹》登上日本琴平博覽會

跟拍小英總統的5千天---訪林育良Makoto

*本文由《不好說》節目提供，《太報》合作刊登，更多詳情請見《不好說》節目。《不好說》節目：一個探索人生內在外在旅程的節目。天生蔬食/資深媒體人方巧如，及退役不除役新聞人屈繼堯共同製作、主持。

