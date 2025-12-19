【專訪】教棒球、課輔供吃住…練習曲書店深耕花蓮10年「人留下才有希望」
熱血教練胡文偉深耕花蓮多年，在新城成立「練習曲書店」照顧少棒隊學童，不只教棒球也教功課，甚至還供應吃住，除了照顧球隊外還開店賣在地農產品、紀念品，他說正是有感於當地許多小孩缺乏陪伴，因此希望藉此協助，深耕偏鄉10年的他接受《太報》訪問時也指出，偏鄉最缺的資源就是人，尤其外界機會多，要吸引年輕人久留不易，未來還希望打造產業聚落，創造就業機會讓人留下。
站在新城老街上往東看，越過街區一望就是太平洋，回頭則是群山靜靜矗立，立霧溪切蝕的太魯閣峽谷還在地震後的休養期裡；老街的遊人不若往日，街上的練習曲書店依然熱鬧，少棒隊的孩子們依舊在這裡吃飯、寫功課、上課。
練習曲創辦人胡文偉來自台南，當兵時來到花蓮，從此被花蓮的土壤黏住，在這裡生根工作；後來他在新城鄉的海邊，看到小朋友拿著漂流木打棒球，當時台灣職棒仍然低迷，這群孩子卻還是想要打球、拿冠軍，受到感動的他，於是投入協助新城國小成立少棒隊。
過去，新城是旅客遊歷太魯閣後，會稍做停留、用餐的地方，火車站旅運量在縣內僅次於花蓮、玉里，同時每日也有上千噸的水泥自此運出。擔任教練一段時間後，胡文偉很快發現這邊的學生需要陪伴，當地不少人非常早婚，有些20幾歲已經是家長，然而收入偏低又缺乏社會歷練下，也容易早早離婚，接著又邁入下一段婚姻，「大家也都習慣（學生）有兩個爸爸，或者是幾個媽媽。」
許多偏鄉地區都有類似情況，家長忙著外出打拼，放學後家裡不是阿公阿嬤隔代教養，不然就是放孩子自己在家。眼見學童缺乏陪伴，於是胡文偉租下兩層樓的空間成立「練習曲書店」，讓這些學生下課、放學之後，可以到此寫功課、吃飯，幾年後更進一步承租當地的荒廢幼兒園，把原本被居民形容為鬼屋的地方，改造成宿舍基地，讓球隊的小球員們直接住宿於此，一起吃飯、睡覺，也提供課業輔導。
目前，棒球隊全隊有42個人，在練習曲住宿的就有23人。胡文偉說，現在計畫增加到可以負擔32人，而他們團隊總共有3名教練、2位老師，以及1名行政人員，這些人事的資源，都有賴長輩跟善心人士協助。
人口外流孩子欠陪伴 偏鄉最需要是人
少棒隊成立10年過去，胡文偉回憶起來也感嘆，印象最深刻的都是兩極案例，前幾屆的學生，有人已經要去打職棒，但也有人很早就出社會打工，最後車禍過世，此外還有些人到外地唸完大學後，如今回鄉想嘗試創業，在這段時間裡，他認為感觸最深的時候，往往不是當下，而是回頭一看，「他有因為我們而變好。」
動輒30、40張嘴要吃飯，還有團隊的薪資、房租水電，以及到外地比賽的經費，籌錢自然是考驗，但當記者問起最需要什麼協助？胡文偉仍說是人，「要長期陪伴的人，一個對的人，只有對的人才可以教出好的人，好的老師才可以教出好的學生。」
他談到，偏鄉的體驗少，父母可能也不常離開家鄉，可以給下一代的刺激、視野有限，也很容易造成陷入循環，所以關鍵就是要有好的老師，都市有機會假日參加各種活動，也有不同的學習資源，「但在偏鄉都要有單位去開這些課程，所以最需要是人」，尤其不同工作要有不同人負責，教練只能把球教好、維持紀律，但是教育這件事還是需要老師。
練習曲晚間、假日都有老師協助課業輔導，大多是對教育有熱誠的青年，但要把人留下來並不容易。胡文偉坦言，像他們有的老師後來去當醫生，有的去唸碩士，外界有太多選擇，年輕人未必會選擇一直待在這裡。另一方面，提供舞台也很重要，過去只有夜間輔導時，其實就是盯著學生寫功課，有些人抱著教育熱誠而來，發現是勞力活而覺得辛苦，後來他們假日也開始提供課程，老師們發現有地方發揮，可以設計課程、傳遞理念時，也開始比較有成就感，「所把每個人放對位置也很重要。」
放眼清邁、河內 盼打造聚落創造工作機會
去年起，練習曲團隊承租了老街上廢棄的台電大樓，改造成「山海百貨」，一樓聘用原民廚師，用當地食材提供精緻的風味料理，樓上則跟在地品牌、設計師合作，販賣花蓮在地的紀念品、小農商品，不僅新城本店，也在花蓮市區開設分店。
胡文偉說，關鍵是希望能藉此創造就業機會，把人留下來，不用早早就去外地工作。每多一個工作機會，就有機會留下一個家庭。他舉例，有些學生家裡去北部以後，在新北市20坪的房子塞了20個人，那裡房租、物價高，留下的積蓄有限。若能回到花蓮還是比較可以照顧生活，就要藉由商業活動才能創造工作機會。
不過，2024年0403大地震後，太魯閣峽谷封園，新城的觀光業遭受嚴重衝擊。今年10月又因土石崩塌形成堰塞湖溢流，胡文偉無奈嘆道，「好像一次比一次慘」！如今周邊的店家，業績只剩下過去3、4成，確實造成很多問題。但他仍抱持信心，山海百貨的業績今年不含B2B部份，仍舊成長了一倍，關鍵也是有力的夥伴協助。
他語重心長談到，重要還是能夠商業化，否則許多在地協會都會面臨類似問題，只能競爭政府補助、標案，再藉此投入商業競爭，但成功率就會低。此外也要提供足夠的薪資，不能要夥伴只靠熱情撐下去，合理薪資才能把對的人留下。
店裡陳列的文宣包含新城觀光地圖，介紹來此一遊的朋友去吃豆花、喝檸檬汁。胡文偉說，希望未來可以像泰國清邁、越南河內那樣，打造成觀光產業聚落，雖然可能要等上幾年，太魯閣依舊有機會發展，但這部分就需要政府拿出資源，並交給合適的人來推動。
今年，練習曲書店入選了文化部的百大文化基地，部長李遠日前走訪書店時表示驚訝，他4、5年前曾來過一次，「那時候真的只有一間書店，我都想它能做多久？」沒想到後來發展成幼兒園、百貨。這正是文化基地的標準，不是一個點，是一個面，跟四周可以產生文化、教育或商業的連結，讓他們自己生存，對此文化部也願意給予支持，尤其像是建築重建這樣艱難的步驟。
