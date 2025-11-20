專訪｜新手爸連晨翔陪產急數愛女手指頭 「妹妹」方志友送30萬大禮

【緯來新聞網】演員連晨翔、劉品言因《舊金山美容院》結緣後順利結婚，昨（19日）宣布生下寶貝女兒「連TT」，今連晨翔和劇中妹妹方志友一起受訪宣傳新戲，他分享一看到女兒時，馬上就先細數手指、腳趾數量對不對，也仔細看了女兒身上有沒有胎記，就怕上演狗血八點檔「被換娃」劇情，方志友笑說：「父母心情都一樣啦！」她也送上大禮「放風卷」3張，只要連晨翔、劉品言需要，方志友會到府服務幫忙顧小孩，笑喊一次10萬，是價值30萬的大禮。

廣告 廣告

連晨翔、方志友在《舊金山美容院》中飾演兄妹，兩人戲外感情也好很聊得來。（圖／記者陳明中攝）

連晨翔分享自己的陪產過程，因為太過緊張，所以把生產當作表演課，進去陪產的時候有給自己一個人設，是「快要得到證照的實習師」，他說：「這一刻（陪產）會是我在演員路上很珍貴的一刻。」看到寶寶當下沒有很戲劇性，笑說醫生把寶寶舉過來時很像獅子王的經典橋段，他在剪臍帶時，很認真數著女兒的手指頭，也很認真的看胎記，怕之後被調換，他說連TT眼睛打開像自己，但整體「根本就是小劉品言」，還甜蜜的說：「女兒打哈欠的樣子跟言言一模一樣，超可愛！」

連晨翔昨日才和劉品言一起宣布寶貝女兒出生。（圖／記者陳明中攝）

連晨翔昨日才和劉品言一起宣布寶貝女兒出生。（圖／翻攝自IG）

女兒才出生幾天，連晨翔已經是個「女兒傻瓜」，連TT黃疸指數比較高，需要照黃疸，而他就趴在旁邊盯著看，希望數值趕快下降。他同時也相當顧及言言的身心狀況，一口氣定了一個月的月子中心，同時也找好返家後照顧的月嫂，笑說：「月子要做好，不然會被念一輩子。」方志友也以過來人身分強烈建議，只要父母在月子中心，晚上就不要把小孩抱來看，先趁有護理師時好好休息。

方志友早在24歲時就生了，是連晨翔的育兒前輩。（圖／記者陳明中攝）

育兒前輩方志友早在24歲時就生了，她傻傻的笑說跟老公楊銘威當時都偏「想得很少」，不過滿慶幸自己24歲就生了，因為體力恢復的很快，剖腹產第二天就下床走動，她以前輩之態耳提面命連晨翔「要幫小孩洗澡、換衣服」，而她自己也是，在一雙兒女一歲以前都是楊銘威在幫忙洗澡，她說：「因為這樣媽媽在擠奶、餵奶的時候才可以好好放鬆。」

連晨翔、方志友都是摩羯座，小孩也都是天蠍座，超級有緣分。（圖／記者陳明中攝）

她也曾是新手媽媽，方志友回想自己曾在親餵女兒時，因為太累，不小心讓女兒從床邊跌落地上，她當下自責到一直哭，一路哭到醫院急診，慶幸當時楊銘威都沒有指責她，也和醫生一起安撫她，好在小孩沒有大礙，她也建議一定要裝床邊圍欄或是鋪上地墊以防萬一。如今她已「苦過來」，女兒Mia10歲、兒子Sunny8歲，Mia愛媽媽愛到不行，Sunny最近則是把爸爸當偶像，還說自己是「小小威」，但不忘撩媽媽，有次說了毒蘑菇很美，那媽媽就是很毒的毒蘑菇，讓媽媽心花怒放。

更多緯來新聞網報導

準爸爸連晨翔跨界當訓練師 為公益帶導盲幼犬社會化訓練

劉詩詩心急求子嚇壞劉宇寧 睽違6年再接古裝劇