專訪》新潮流全力栽培 陳信秀：要讓政治那缸水更乾淨

陳信秀要為綠營搶下北屯區第三席議員。 圖：陳信秀/提供

[Newtalk新聞] 「或許很多人會覺得政治很黑暗，就像是一缸水，有它既定的生態跟環境，因為我們不可能一下子就把那缸水全部倒掉，要讓它變好，就需要不斷的讓更多年輕人可以加入，才能慢慢的把那缸水稀釋、讓它愈來愈乾淨。」投入台中市北屯區市議員選舉的新人陳信秀接受《Newtalk新聞》專訪時，特別以「政治那缸水」來說明願意投入選舉的重要理由之一。

台中市全口數最多的北屯區原應選6席市議員，下屆可望上看7席。民進黨最大派系新潮流在此地連續兩屆席次掛零。屬於新潮流嫡系的陳信秀日前宣布投入北屯區市議員選舉，競選辦公室同時成立，他雖年僅29歲，已經過市議員、立委地方服處的歷練，更有國會助理、中央部會機要幕僚的經驗，他喊出「最年輕實力派」，要全力搶下綠營的第三席。

廣告 廣告

東海大學向來是中部政治圈的搖籃，台中海線出生的陳信秀至今所有求學過程都是在台中。大學時原本想念法律，長輩建議他先看過課程再決定，才發現政治系應該是他的最愛，於是選擇留在台中進入東海政治學系理論組，大四那年擔任學生會長，畢業後即到當時市議員陳世凱烏日服務處工作。

目睹白髮阿姨淚汪汪 燃起從政雄心

「是那位滿頭白髮的阿姨讓我燃起從政的雄心！」陳信秀接受《Newtalk新聞殼》專訪時特別提到，那時大學剛畢業，對政治有一份憧憬與理想，不過在實務上與學校學的還是很不一樣，「有天那位滿頭白髮的阿姨哭著走進服務處，手上拿著一張公文來問我們，因為完全不知道該怎麼辦，阿姨還說，她沒有投票給我們，還可以請我們服務嗎？」

陳信秀看了那張來自健保局的公文，大意是指阿姨的小孩換公司，健保要跟著移轉，「這樣子而已，但因為很多老人家即便識字，也看不懂公文書，我幫忙阿姨打電話向健保局確認後，跟阿姨說不會有問題，而阿姨才說，其實她已經3天沒有辦法睡覺，真的不知道怎麼辦才走進來（服務處）。」

陳秀信說：「那時候心裡非常震撼，原來我們做服務，那怕只是一通電話，就可以解決對當事人來說是那麼重大的事情。後來到林靜儀委員沙鹿服務處工作，也發現地方其實有非常多建設是不足夠的，也因為知道立委在中央可以要到滿多資源，那時就決定應該要走上從政之路。」

提升公民意識 大家一起變好

林靜儀立委落選後，陳信秀換到徐富癸委員國會辦公室，他說：「屏東相對於台中資源更貧瘠，每天要收10件以上選服案，但大部分我們都知道不太能成，其實就是安慰跟解釋，但我個人認為社會上每個人不能永遠得靠政治人物、民代，社會不會進步，應該要讓民眾都要有公民意識及解決問題的能力，社會才會往前進，所以我同時會跟民眾普及一些知識，希望大家一起變好，也不用一直依賴民代，這是我比較想要達成的政治理念。」

陳信秀從市議員服務處開始接觸政治工作。圖：陳信秀/提供

陳信秀說：「到了國發會與觀光署工作，接觸到政策制定規劃跟執行，更發現公務體系的人真的都很忙碌，也因這樣較難去理解基層民眾感受跟需求，這當中就應由民代擔任溝通橋梁，讓公務體系知道第一線民眾真正的需求，也讓公務員知道其實有些政策幫不到民眾，所以他希望透過參選市議員，讓政府資源真正幫助到地方。」他舉例，大家很常說「消化預算」，罵政府亂花錢，「我認為沒有公務員會想要亂花錢，公務員覺得做了很多，但民眾感受不到，我希望能扮演溝通橋梁的角色。」

小英競總擔任青年幹部 與北屯的初相識

陳信秀從出生到就學都在海線及大肚山東海一帶，對北屯相對陌生，印象就只有洲際棒球場，2020年借調到小英總統台中競總擔任青年網路部主任，帶了100多位青年軍跑遍全市八個選區立委，市場掃街、助講、站路口、辦活動場勘，跟北屯的淵源是從那時候開。

「當時覺得北屯很跳TONE，有非常純樸的傳統市場和社區，而新大樓新社區陸續增加，當時就發現北屯是台中未來發展的最有潛力的區域，同時也發現台中都市規劃存在很大問題，都市計畫總是趕不上區域發展，我曾經待過沙鹿、烏日，都有相同的問題，擔任民代助理不斷地試圖解決這些問題，但其實都為時已晚。」

陳信秀說，當時心想，如果未來有機會到北屯服務，目標之一是在地方快速起飛前先有好的規劃，免得建設好後機能仍不足，又得多花一筆錢打掉重練。他舉例，太原路地下道填平後，附近有個巷口竟會淹水，市議員曾威為此辦了會勘，發現原因竟是填平前的規劃要做600釐米寬排水管，但施工時因有其他管線阻礙，施工單位擅自己改為三支200釐米管線，導致路面側溝流下來的水沒辦法及時排到雨水下水道，即便是半小時內會退去，公務單位認知不是淹水，其實民眾會很困擾，尤其人行道與路面有高低差，淹水時萬一踩空，非常危險。

同樣在北屯區，陳信秀說他在國發會任職時看到的資料，捷運綠線向南（彰化）、向北（大坑）延伸是可以不用綁在同一案，問題是台中市政府就是不送出北延案，從盧秀燕上任到現在都快滿八年，延伸綠線大坑案就是零進度。陳信秀說，希望透過自己過去的工作經歷，不管是挹注資源，或是帶著這樣子的格局跟經驗，讓北屯的地方建設更有前瞻性。

最年輕實力派 北屯發展黃金期不缺席

下屆北屯區市議員選舉新人輩出，陳信秀強調，這次的新人中各個都有相對應的經歷或歷練，都是為了地方好，雖是競爭者但他絕對樂觀其成。他用的slogan「最年輕實力派」，就是深刻想要表達給北屯選民最簡單扼要的印象，也是他的優勢「我是最年輕的那個」，而不僅是年輕，也最有衝勁、最勤奮、最能夠彎下腰去傾聽選民需求，同時也是經歷最豐富，從議員、立委的地方服務處一直到國會助理，再到直接規畫國家的政策方向的國發會，以及去執行政策第一線的觀光署。

除信秀說：「我認為在這樣的經歷下我過程中，學到非常多，我認為我最有這樣子的能力跟實力，來為北屯服務跟擘畫整個未來，希望在北屯發展最黃金的幾年當中能參與其中，讓北屯展現成台中最棒區域。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中今年最大場「年貨大街」 百工百業博覽會16日登場

快訊》屏東跟進了！財政壓力下仍拍板 周春米：營養午餐全面補助