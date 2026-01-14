專訪》新潮流全力栽培 陳信秀：要讓政治那缸水更乾淨
[Newtalk新聞] 「或許很多人會覺得政治很黑暗，就像是一缸水，有它既定的生態跟環境，因為我們不可能一下子就把那缸水全部倒掉，要讓它變好，就需要不斷的讓更多年輕人可以加入，才能慢慢的把那缸水稀釋、讓它愈來愈乾淨。」投入台中市北屯區市議員選舉的新人陳信秀接受《Newtalk新聞》專訪時，特別以「政治那缸水」來說明願意投入選舉的重要理由之一。
台中市全口數最多的北屯區原應選6席市議員，下屆可望上看7席。民進黨最大派系新潮流在此地連續兩屆席次掛零。屬於新潮流嫡系的陳信秀日前宣布投入北屯區市議員選舉，競選辦公室同時成立，他雖年僅29歲，已經過市議員、立委地方服處的歷練，更有國會助理、中央部會機要幕僚的經驗，他喊出「最年輕實力派」，要全力搶下綠營的第三席。
東海大學向來是中部政治圈的搖籃，台中海線出生的陳信秀至今所有求學過程都是在台中。大學時原本想念法律，長輩建議他先看過課程再決定，才發現政治系應該是他的最愛，於是選擇留在台中進入東海政治學系理論組，大四那年擔任學生會長，畢業後即到當時市議員陳世凱烏日服務處工作。
目睹白髮阿姨淚汪汪 燃起從政雄心
「是那位滿頭白髮的阿姨讓我燃起從政的雄心！」陳信秀接受《Newtalk新聞殼》專訪時特別提到，那時大學剛畢業，對政治有一份憧憬與理想，不過在實務上與學校學的還是很不一樣，「有天那位滿頭白髮的阿姨哭著走進服務處，手上拿著一張公文來問我們，因為完全不知道該怎麼辦，阿姨還說，她沒有投票給我們，還可以請我們服務嗎？」
陳信秀看了那張來自健保局的公文，大意是指阿姨的小孩換公司，健保要跟著移轉，「這樣子而已，但因為很多老人家即便識字，也看不懂公文書，我幫忙阿姨打電話向健保局確認後，跟阿姨說不會有問題，而阿姨才說，其實她已經3天沒有辦法睡覺，真的不知道怎麼辦才走進來（服務處）。」
陳秀信說：「那時候心裡非常震撼，原來我們做服務，那怕只是一通電話，就可以解決對當事人來說是那麼重大的事情。後來到林靜儀委員沙鹿服務處工作，也發現地方其實有非常多建設是不足夠的，也因為知道立委在中央可以要到滿多資源，那時就決定應該要走上從政之路。」
提升公民意識 大家一起變好
林靜儀立委落選後，陳信秀換到徐富癸委員國會辦公室，他說：「屏東相對於台中資源更貧瘠，每天要收10件以上選服案，但大部分我們都知道不太能成，其實就是安慰跟解釋，但我個人認為社會上每個人不能永遠得靠政治人物、民代，社會不會進步，應該要讓民眾都要有公民意識及解決問題的能力，社會才會往前進，所以我同時會跟民眾普及一些知識，希望大家一起變好，也不用一直依賴民代，這是我比較想要達成的政治理念。」
陳信秀說：「到了國發會與觀光署工作，接觸到政策制定規劃跟執行，更發現公務體系的人真的都很忙碌，也因這樣較難去理解基層民眾感受跟需求，這當中就應由民代擔任溝通橋梁，讓公務體系知道第一線民眾真正的需求，也讓公務員知道其實有些政策幫不到民眾，所以他希望透過參選市議員，讓政府資源真正幫助到地方。」他舉例，大家很常說「消化預算」，罵政府亂花錢，「我認為沒有公務員會想要亂花錢，公務員覺得做了很多，但民眾感受不到，我希望能扮演溝通橋梁的角色。」
小英競總擔任青年幹部 與北屯的初相識
陳信秀從出生到就學都在海線及大肚山東海一帶，對北屯相對陌生，印象就只有洲際棒球場，2020年借調到小英總統台中競總擔任青年網路部主任，帶了100多位青年軍跑遍全市八個選區立委，市場掃街、助講、站路口、辦活動場勘，跟北屯的淵源是從那時候開。
「當時覺得北屯很跳TONE，有非常純樸的傳統市場和社區，而新大樓新社區陸續增加，當時就發現北屯是台中未來發展的最有潛力的區域，同時也發現台中都市規劃存在很大問題，都市計畫總是趕不上區域發展，我曾經待過沙鹿、烏日，都有相同的問題，擔任民代助理不斷地試圖解決這些問題，但其實都為時已晚。」
陳信秀說，當時心想，如果未來有機會到北屯服務，目標之一是在地方快速起飛前先有好的規劃，免得建設好後機能仍不足，又得多花一筆錢打掉重練。他舉例，太原路地下道填平後，附近有個巷口竟會淹水，市議員曾威為此辦了會勘，發現原因竟是填平前的規劃要做600釐米寬排水管，但施工時因有其他管線阻礙，施工單位擅自己改為三支200釐米管線，導致路面側溝流下來的水沒辦法及時排到雨水下水道，即便是半小時內會退去，公務單位認知不是淹水，其實民眾會很困擾，尤其人行道與路面有高低差，淹水時萬一踩空，非常危險。
同樣在北屯區，陳信秀說他在國發會任職時看到的資料，捷運綠線向南（彰化）、向北（大坑）延伸是可以不用綁在同一案，問題是台中市政府就是不送出北延案，從盧秀燕上任到現在都快滿八年，延伸綠線大坑案就是零進度。陳信秀說，希望透過自己過去的工作經歷，不管是挹注資源，或是帶著這樣子的格局跟經驗，讓北屯的地方建設更有前瞻性。
最年輕實力派 北屯發展黃金期不缺席
下屆北屯區市議員選舉新人輩出，陳信秀強調，這次的新人中各個都有相對應的經歷或歷練，都是為了地方好，雖是競爭者但他絕對樂觀其成。他用的slogan「最年輕實力派」，就是深刻想要表達給北屯選民最簡單扼要的印象，也是他的優勢「我是最年輕的那個」，而不僅是年輕，也最有衝勁、最勤奮、最能夠彎下腰去傾聽選民需求，同時也是經歷最豐富，從議員、立委的地方服務處一直到國會助理，再到直接規畫國家的政策方向的國發會，以及去執行政策第一線的觀光署。
除信秀說：「我認為在這樣的經歷下我過程中，學到非常多，我認為我最有這樣子的能力跟實力，來為北屯服務跟擘畫整個未來，希望在北屯發展最黃金的幾年當中能參與其中，讓北屯展現成台中最棒區域。」
更多Newtalk新聞報導
台中今年最大場「年貨大街」 百工百業博覽會16日登場
快訊》屏東跟進了！財政壓力下仍拍板 周春米：營養午餐全面補助
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 106
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 188
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 182
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 23
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 7
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 30
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 38
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 200
利多連環發！00919新兵挑戰第4根「9.5萬張排隊等進場」 電零股蜜望實、鈞寶同列34檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數週二跌多漲少，僅費半小漲0.95%收紅；台股加權指數今（14）日開盤則是上漲35.31點至30,742.53點，最高一度漲18...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 123
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 2
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 202
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 21 小時前 ・ 9
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 2