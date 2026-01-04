專訪》方志友演《舊金山》喊很爽！曝檢場「神預言」湊對連晨翔、劉品言

連晨翔、方志友戲裡外感情都好得親如家人。（林淑娟攝）

連晨翔、劉品言（言言）、方志友、章廣辰等人主演的TVBS劇集《舊金山美容院》，周一至周五晚間8點正在中視播出。劇中兄妹檔連晨翔、方志友日前一起接受專訪，坦言過去從未合作過卻一見如故，方志友笑說，其實她戲外足足大連晨翔1歲，兩個都是摩羯座、相處起來真的像家人，她跟言言更是「相見恨晚」，因為她們都是「假E真I 人」，個性、生活理念都有點像。

方志友說她和言言私下都是I人，一個人獨處時才能好好充電，話也很少，但在外人面前卻總是看起來很活潑，努力變E，「因為我們是演員啊！」沒想到連晨翔突然失去身為老公的「求生慾」脫口接話：「言言再3年就可以角逐終身成就獎耶（意指她資深、演技好）！不是入行滿25年就可以嗎？」被旁人爆笑提醒：「你真的很敢講耶！」

方志友、連晨翔日前一起接受專訪。（林淑娟攝）

方志友表示，她和連晨翔都入行多年，但沒有合作過，拍戲前有偷偷Google一下這位偶像演員先認識了解。開拍前導演杜政哲就要連晨翔為角色增胖，「他真的是很誠懇的人，真的很努力在吃胖，因為他是超級易瘦體質、很難胖」。

連晨翔與劇中妹妹方志友感情好。（TVBS提供）

劇情後段，江家發生巨變，幸福平靜的家庭被打破，兄妹也面臨很大的人性考驗與大轉折，角色劇情變得沈重。不過方志友滿足地說：「我後半段演得很爽！爽點在於，身為演員可以玩弄自己覺得很開心，演員就是要把心裡抽絲剝繭，把表演小抽屜拉開使用，這次角色上得到很多、演得很爽，有很多演完很有成就感的時刻，例如不同哭法，一次可以完成複雜的走位、台詞、多層次情緒，演到要給自己一個讚！」

方志友飾演江之璐，與劉品言、連晨翔戲裡戲外都默契十足 。（TVBS提供）

她也爆料，有一場她跟章廣辰很激烈的擁吻戲，演到讓導演當眾稱讚很有CP感，現場的大家都跟著「啊啊啊」地興奮尖叫，他們的激烈、熱情，反而對比出當時的連晨翔和劉品言沒有情侶感，大家都在擔心怎麼辦。

連晨翔與劉品言從青梅竹馬升級成戀人關係，戲外也甜蜜結婚生女。（TVBS提供）

連晨翔解釋，當時的他跟言言、方志友對戲都很緊張，跟方只是演兄妹還好，偏偏言言還晚進劇組1個月，「有一陣子滿緊繃，感覺自己不是江之浩也不是連晨翔，不知道自己去哪兒了。現在有時轉頭看到言言在我旁邊，還會嚇到，想說我娶回家了！？因為去年拍戲時真的很不熟，結果突然娶回家了」。

連晨翔演出《舊金山美容院》被讚演技大躍進。（林淑娟攝）

方志友笑說，劇組都能證明他們兩個不是假戲真做，是戲拍完後才在一起。兄妹兩還一起回憶起快殺青時，有天在拍一場家人的戲，劇中爸爸檢場好像被宇宙下令作媒般突然說：「 我的女兒志友都結婚生兩個小孩了，你們咧？你們兩個都單身，不如你們兩個就考慮一下，多好啊！」當場大家咯咯笑不停，哪知道變成神預言，「誰知道你們變真的！」

方志友開心在《舊金山美容院》得以發揮演技、演得很爽。（林淑娟攝）

連晨翔也說，那天檢場看完方志友的小孩照片後，就開始鼓吹他和言言「你們兩個也生一個啊！」、「你們都單身幹麻不在一起？」，各種作媒話語都出爐，讓他和言言都有點傻眼，「當下覺得我爸今天怎麼了，把現場搞得很尷尬。現在看起來，是他那天突然有靈感，我們之前也曾拍過一部戲， 但他都沒跟我聊那麼多，那天剛好是他和言言殺青日，可能檢哥入戲太深，就把言言當兒媳了」。

