專訪／方郁婷拍認屍戲「哭到停不下來」！全靠想像撐過去：很溫暖的回憶

陳玉勳執導的新片《大濛》（A Foggy Tale）以白色恐怖時期為背景，重塑1950年代台灣社會氛圍，片名取自台語「罩雺」意象，帶出如霧般的時代情緒。片中飾演「黃秋月」的方郁婷接受《三立新聞網》專訪時分享，初讀劇本便深受故事的溫暖打動，覺得阿月「超級可愛」，也讓她對這部跨越年代的作品產生強烈興趣。

方郁婷在《大濛》中化身民國40年代的台灣少女阿月，在哥哥（曾敬驊 飾）被槍決後，獨自踏上前往台北領屍的旅程。（圖／華文創 提供）

方郁婷表示，接到角色時其實相當緊張，因為年代距離她很遠，擔心能否掌握戲中氛圍。她透露母親陪著一起讀劇本，也鼓勵她勇敢接下角色，「媽媽說可以更了解台灣那時候的歷史，也能更接近爺爺奶奶的年代。」這句話讓她決定接受挑戰。

為了演出嘉義腔台語，方郁婷特別上了台語課，回家還會和媽媽練習。她笑說，一開始完全聽不出自己哪裡講錯，「因為都是很小的鼻音、細微的差別，自己根本分不出來。」最後她只好不斷錄音、寫筆記，用自己理解的方式拆解台語，「但現在很多都忘光了。」

方郁婷在《大濛》中以短髮造型示人。（圖／華文創提供）

談到同劇演員柯煒林（飾 趙公道）時，她坦言第一印象是「很神祕」，「應該是因為他很緊張，所以話很少。」熟悉後才發現他完全不神祕，「其實很活潑。」她還笑說自己把他想像成「哥哥跟叔叔的綜合體」，因此相處起來相當自在。戲中她最喜歡的一場，是趙公道帶著阿月去看姊姊在歌舞團表演的段落。那場戲從開心、欣慰一路推進到落淚，情緒轉折多、難度高，「但拍起來很有成就感。」

方郁婷（左）坦言，在拍認屍戲份時自己哭到停不下來。（圖／記者趙于瑩攝影）

最令觀眾印象深刻的，莫過於阿月去認屍的重場戲。方郁婷透露，第一次看片時她只注意到「鼻涕」，被自己分心；但拍攝當下，因導演特別清場，讓她能沉浸在角色情緒中。「那時候整個戲都很沉重，我也不太敢和飾演姐姐的9m88聊天，只能自己準備好要進入的狀態。」她說，拍攝時屍體畫面與她對戲的鏡頭是分開拍的，全靠想像完成。至於腦中浮現的畫面，她回憶：「導演有先跟我說方向，我就是想像現在在領屍體，還有一些跟曾敬驊的回憶，比較溫暖的片段。」拍完後劇組給她消化情緒的時間，因此沒有陷在角色裡太久。

方郁婷笑說自己利用寒假拍完戲後，頂著一頭短髮到學校上課。（圖／華文創提供）

當時正值寒假拍攝，開學後她頂著劇中短髮回到學校，幾乎每天戴帽子、口罩，「畢業時還有同學問我：你那時候有來上課嗎？」讓她哭笑不得。至於到美國讀書的生活，方郁婷坦言「第一週超崩潰」，第二天就急著跟哥哥說自己可能四年都交不到朋友，結果被對方提醒「才第二天而已」。後來她真的順利交到朋友，連柯煒林都忍不住爆料：「郁婷有跟我說，大家都知道名字的那種朋友。」

柯煒林（右）、方郁婷在戲外感情也相當好。（圖／記者趙于瑩攝影）

透過《大濛》，方郁婷不但挑戰跨時代角色，也透過語言、情緒和文化的理解，更加貼近上一代的生命經驗。她說，阿月是個讓她「越演越覺得可愛」的角色，也希望觀眾能從阿月身上，看見那個大霧年代裡的小小溫暖。

