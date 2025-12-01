專訪／星二代邱以太海陸退伍！休學回台願先當兵「想累一點」第一抽就中

記者趙浩雲／專訪

26歲的新星邱以太在影集《監所男子囚生記》中飾演年紀最小的菜鳥管理員，這次接受《三立新聞網》專訪，外型青春陽光的他，沒想到私下竟有海軍陸戰隊退伍的硬底子背景。談到當兵經歷，他笑說自己當初從美國因疫情休學返台後，就決定先完成兵役，沒想到一抽籤就抽中海陸，「我還抽到第一號！大家都問是不是假的。」

這次在《監所男子囚生記》遇到楊祐寧、施名帥、陳澤耀等一票前輩，他直呼壓力超大，「我第一天到現場很緊張，尤其跟帥哥（施名帥）對戲會更緊張。」劇中大量即興、鬥嘴與喜劇節奏，他自認是「NG王」，「開關被打開時真的忍不住，越忍會越想笑。」

陳澤耀、邱以太接受《三立新聞網》專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太笑說自己當時就是想「累一點」，卻沒想到真的這麼累，他當時被分發到屏東龍泉營區接受訓練，他表示那段時間真的很漫長，但那時候是想挑戰看看，他說海陸的訓練密度極高，邱以太回想那段日子，扣掉新訓受了三個月精實訓練，一個班級有十五到十八個弟兄左右，海陸退伍的硬派背景，與他稚嫩清純的外表有著極大反差。

邱以太是林葉亭的長子，外界常關注他的「星二代」身分。他表示自己從小因為媽媽的關係接觸電影，但真正萌生想演戲，是因為看了彭于晏演出《翻滾吧阿信》的作品覺得「好熱血，我也想要翻兩圈」，如今被柴（柴智屏）簽下來，未來聲勢備受矚目。

談到近況，他現在正在台版《我們的藍調時光》參與拍攝合作周渝民、張鈞甯等人，也讓他直呼很夢幻，也與詹子萱有著很多感情戲，他表示現在專心把拍攝進度完成，保持踏實態度，「我知道自己還在起步階段，很珍惜每一個能演戲的機會。」

陳澤耀、邱以太接受《三立新聞網》專訪。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

