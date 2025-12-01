專訪／星二代邱以太海陸退伍！休學回台願先當兵「想累一點」第一抽就中
記者趙浩雲／專訪
26歲的新星邱以太在影集《監所男子囚生記》中飾演年紀最小的菜鳥管理員，這次接受《三立新聞網》專訪，外型青春陽光的他，沒想到私下竟有海軍陸戰隊退伍的硬底子背景。談到當兵經歷，他笑說自己當初從美國因疫情休學返台後，就決定先完成兵役，沒想到一抽籤就抽中海陸，「我還抽到第一號！大家都問是不是假的。」
這次在《監所男子囚生記》遇到楊祐寧、施名帥、陳澤耀等一票前輩，他直呼壓力超大，「我第一天到現場很緊張，尤其跟帥哥（施名帥）對戲會更緊張。」劇中大量即興、鬥嘴與喜劇節奏，他自認是「NG王」，「開關被打開時真的忍不住，越忍會越想笑。」
邱以太笑說自己當時就是想「累一點」，卻沒想到真的這麼累，他當時被分發到屏東龍泉營區接受訓練，他表示那段時間真的很漫長，但那時候是想挑戰看看，他說海陸的訓練密度極高，邱以太回想那段日子，扣掉新訓受了三個月精實訓練，一個班級有十五到十八個弟兄左右，海陸退伍的硬派背景，與他稚嫩清純的外表有著極大反差。
邱以太是林葉亭的長子，外界常關注他的「星二代」身分。他表示自己從小因為媽媽的關係接觸電影，但真正萌生想演戲，是因為看了彭于晏演出《翻滾吧阿信》的作品覺得「好熱血，我也想要翻兩圈」，如今被柴（柴智屏）簽下來，未來聲勢備受矚目。
談到近況，他現在正在台版《我們的藍調時光》參與拍攝合作周渝民、張鈞甯等人，也讓他直呼很夢幻，也與詹子萱有著很多感情戲，他表示現在專心把拍攝進度完成，保持踏實態度，「我知道自己還在起步階段，很珍惜每一個能演戲的機會。」
更多三立新聞網報導
直擊／許瑋甯、邱澤婚禮小物曝光！一人領「超澎派兩大箱」 藏暖心巧思
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤「緋聞女友」現身婚禮！大讚許瑋甯「家教很好」 霸氣登場再掀高潮
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 3 小時前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
邱澤許瑋甯婚禮星光不輸三金典禮 金曲歌后獻唱這句歌詞超貼切
邱澤和許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》結緣，2021年公布婚訊，結婚4年後，昨（28日）晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，賓客星光如雲，跨越電影、電視、唱片圈，網友驚呼到場的明星陣容幾乎不輸給三金頒獎典禮，金曲歌后彭佳慧也受邀參加婚宴，並當場展現好歌喉獻唱一曲。自由時報 ・ 2 天前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
女星手術「膽囊被切」後知後覺！罹糖尿病認了1飲品連喝四年
女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，挺過8次化療與兩次重大切除手術，從鬼門關前走回來。今以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，披上量身打造的「原始女酋長」造型霸氣現身，在松菸4號倉庫開講，首度公開這幾年與病魔共存的心路歷程。唐玲近來被診斷為糖尿病前期，透露因為胃改道讓食物高速衝進小腸，血糖容易自由時報 ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 2 小時前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 13 小時前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 22 小時前