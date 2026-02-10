專訪／曾是周杰倫舞者！22歲侯詠薰反差驚人 張鈞甯驚爆：舞火辣性感

侯詠薰16歲就簽入張鈞甯旗下，同時她也是周杰倫演唱會的舞者，跟著去四處巡演。劉耀勻攝

在《默殺》中飾演高中生曉笛的侯詠薰，16歲時就成為張鈞甯旗下藝人，雖然在電影中飾演弱勢的受害者，但侯詠薰私底下的真實身分卻讓劇組大吃一驚。張鈞甯爆料，侯詠薰曾經參與過周杰倫的演出，「你不要看她現在很文靜，她跳舞時你完全認不得，各種辣、各種性感，又很有Power，跟戲裡的形象反差極大。」

當初是導演陳慧琳介紹，張鈞甯簽下了侯詠薰，但出演老闆男友的電影，還是要「公事公辦」，柯汶利透露，當初在眾多試鏡帶中選中侯詠薰，正是看中她那份「夠鮮、夠Fresh」的特質。

單純又真誠的特質 讓張鈞甯簽下她

柯汶利表示：「有些演員表演痕跡很重，不夠Fresh。但她在戲裡要展現出的那種初次面試的恐懼感，她做得很好，有渾然天成的感覺，這在專業演員身上反而很難見到。」

張鈞甯也表示，當初看中侯詠薰的特質，就是覺得侯詠薰舞跳得好，也有一種單純的特質，「她很真誠，我覺得演員是一定需要真誠的，這個特質讓我很喜歡。」

侯詠薰也是一名舞者。翻攝IG＠phoebe.hou

搬出張鈞甯三個字 秒退怪叔叔

電影中侯詠薰飾演單純追夢的高中生，卻慘遭毒手，談及演藝圈常見的試鏡騙局或金錢誘惑，侯詠薰坦言因為有公司的保護，不僅爸媽非常放心，也成了擊退「怪叔叔」的擋箭牌。

張鈞甯爆料，侯詠薰的舞姿火辣。翻攝IG＠phoebe.hou

侯詠薰曾遇過路人宣稱要簽下她，還有人開出奇怪的條件，但侯詠薰早已練就一套優雅的「回絕藝術」，侯詠薰笑說：「我就說，直接回說我經紀公司老闆姓張，如果有任何工作，歡迎聯絡我的公司。」《匿殺》將於2月13日全台上映。



